Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

útlevél

Hatalmas siker: a magyar úti okmányból a világ egyik legerősebb útlevele lett

20 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Henley & Partners tanácsadó cég minden negyedévben megjelenteti az útlevelek erősségét rangsoroló listáját, amelyben azt vizsgálják, hogy egyes nemzetek útlevelével hány országba lehet vízummentesen beutazni. A magyar úti okmány pedig ezúttal hatalmas elismerést kapott, ugyanis a világ egyik legerősebb útlevele lett a rangsorban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
útlevélutazásturizmus

A friss útlevél rangsor elkészítéséhez a Henley & Partners a Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség (IATA) exkluzív adatait használta. A toplistán a legtöbb helyezésnél több országnév is szerepel, aminek az az oka, hogy a legerősebb útlevélnek járó helyezésnél alapvető szempont, az adott ország útlevele hány országba biztosít vízummentes beutazási lehetőséget.

A Henley & Partners tanácsadó cég minden negyedévben megjelenteti a legerősebb útlevéllel rendelkező országok toplistáját. Fotó: Shutterstock
A Henley & Partners tanácsadó cég minden negyedévben megjelenteti a legerősebb útlevéllel rendelkező országok toplistáját. Fotó: Shutterstock

A legerősebb útlevéllel rendelkező országok toplistája:

  1. Szingapúr (193 ország)
  2. Dél-Korea (190 ország)
  3. Japán (189)
  4. Németország, Olaszország, Luxemburg, Spanyolország, Svájc (188 ország)
  5. Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Írország, Hollandia (187 ország)
  6. Magyarország, Görögország, Új-Zéland, Norvégia, Portugália, Svédország (186 ország)
  7. Ausztrália, Csehország, Málta, Lengyelország (185 ország)
  8. Horvátország, Észtország, Szlovákia, Szlovénia, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság (184 ország)
  9. Kanada (183 ország)
  10. Lettország, Liechtenstein (182 ország)
  11. Izland, Litvánia (181 ország)
  12. USA, Malajzia (180 ország)

Magyarország a listán a hatodik, ami azt jelenti, hogy a magyar útlevéllel 186 országba utazhatunk el vízum igénylése nélkül.

Az Egyesült Arab Emírségek szintén az index egyik legnagyobb sikertörténete, amely az elmúlt évtizedben 34 helyet javított, a 42. helyről a 8. helyre. A lista másik végén, a 106. helyen Afganisztán már hosszú ideje az utolsó helyen áll, mindössze 24 úti célhoz biztosít vízummentes hozzáférést, kettővel kevesebbet, mint az év elején. Szíria a 105. helyen áll (26 úti céllal), Irak pedig a 104. helyen (29 úti céllal). A Henley & Partners elemzői megjegyzik, hogy igen nagy a különbség a lista legerősebb és leggyengébb útlevele között. 

A szingapúriak 169 több célállomásra utazhatnak vízum nélkül, mint az afganisztáni állampolgárok.

Meglepő eredmény viszont, hogy az Egyesült Államok történetében először csúszott ki a Henley Passport Index első 10 helyezettje közül. Most a 12. helyen áll a rangsorban, holtversenyben Malajziával. És mivel a Henley Passport Index több, azonos pontszámmal rendelkező országot is egyetlen helyre sorol a ranglistán, valójában 36 ország van, amelyek megelőzik az Egyesült Államokat a listán. 

2014-ben az Egyesült Államok egyébként még az első helyen állt, míg idén júliusban még mindig a top 10-ben tartotta a helyét. A jelentős visszaesés egyik oka, hogy áprilisban Brazília visszavonta a vízummentességet az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália állampolgárai számára a viszonosság hiánya miatt. Kína pedig vízummentességet kínált több tucat, többnyire európai országnak, köztük Németországnak és Franciaországnak. Az Egyesült Államok azonban nem került fel a listára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!