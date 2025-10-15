Hatalmas siker: a magyar úti okmányból a világ egyik legerősebb útlevele lett

A friss útlevél rangsor elkészítéséhez a Henley & Partners a Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség (IATA) exkluzív adatait használta. A toplistán a legtöbb helyezésnél több országnév is szerepel, aminek az az oka, hogy a legerősebb útlevélnek járó helyezésnél alapvető szempont, az adott ország útlevele hány országba biztosít vízummentes beutazási lehetőséget.
A legerősebb útlevéllel rendelkező országok toplistája:
- Szingapúr (193 ország)
- Dél-Korea (190 ország)
- Japán (189)
- Németország, Olaszország, Luxemburg, Spanyolország, Svájc (188 ország)
- Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Írország, Hollandia (187 ország)
- Magyarország, Görögország, Új-Zéland, Norvégia, Portugália, Svédország (186 ország)
- Ausztrália, Csehország, Málta, Lengyelország (185 ország)
- Horvátország, Észtország, Szlovákia, Szlovénia, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság (184 ország)
- Kanada (183 ország)
- Lettország, Liechtenstein (182 ország)
- Izland, Litvánia (181 ország)
- USA, Malajzia (180 ország)
Magyarország a listán a hatodik, ami azt jelenti, hogy a magyar útlevéllel 186 országba utazhatunk el vízum igénylése nélkül.
Az Egyesült Arab Emírségek szintén az index egyik legnagyobb sikertörténete, amely az elmúlt évtizedben 34 helyet javított, a 42. helyről a 8. helyre. A lista másik végén, a 106. helyen Afganisztán már hosszú ideje az utolsó helyen áll, mindössze 24 úti célhoz biztosít vízummentes hozzáférést, kettővel kevesebbet, mint az év elején. Szíria a 105. helyen áll (26 úti céllal), Irak pedig a 104. helyen (29 úti céllal). A Henley & Partners elemzői megjegyzik, hogy igen nagy a különbség a lista legerősebb és leggyengébb útlevele között.
A szingapúriak 169 több célállomásra utazhatnak vízum nélkül, mint az afganisztáni állampolgárok.
Meglepő eredmény viszont, hogy az Egyesült Államok történetében először csúszott ki a Henley Passport Index első 10 helyezettje közül. Most a 12. helyen áll a rangsorban, holtversenyben Malajziával. És mivel a Henley Passport Index több, azonos pontszámmal rendelkező országot is egyetlen helyre sorol a ranglistán, valójában 36 ország van, amelyek megelőzik az Egyesült Államokat a listán.
2014-ben az Egyesült Államok egyébként még az első helyen állt, míg idén júliusban még mindig a top 10-ben tartotta a helyét. A jelentős visszaesés egyik oka, hogy áprilisban Brazília visszavonta a vízummentességet az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália állampolgárai számára a viszonosság hiánya miatt. Kína pedig vízummentességet kínált több tucat, többnyire európai országnak, köztük Németországnak és Franciaországnak. Az Egyesült Államok azonban nem került fel a listára.