Hatalmas siker: a magyar úti okmányból a világ egyik legerősebb útlevele lett

A friss útlevél rangsor elkészítéséhez a Henley & Partners a Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség (IATA) exkluzív adatait használta. A toplistán a legtöbb helyezésnél több országnév is szerepel, aminek az az oka, hogy a legerősebb útlevélnek járó helyezésnél alapvető szempont, az adott ország útlevele hány országba biztosít vízummentes beutazási lehetőséget.

A Henley & Partners tanácsadó cég minden negyedévben megjelenteti a legerősebb útlevéllel rendelkező országok toplistáját. Fotó: Shutterstock

A legerősebb útlevéllel rendelkező országok toplistája:

Szingapúr (193 ország) Dél-Korea (190 ország) Japán (189) Németország, Olaszország, Luxemburg, Spanyolország, Svájc (188 ország) Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Írország, Hollandia (187 ország) Magyarország, Görögország, Új-Zéland, Norvégia, Portugália, Svédország (186 ország) Ausztrália, Csehország, Málta, Lengyelország (185 ország) Horvátország, Észtország, Szlovákia, Szlovénia, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság (184 ország) Kanada (183 ország) Lettország, Liechtenstein (182 ország) Izland, Litvánia (181 ország) USA, Malajzia (180 ország)

Magyarország a listán a hatodik, ami azt jelenti, hogy a magyar útlevéllel 186 országba utazhatunk el vízum igénylése nélkül.

Az Egyesült Arab Emírségek szintén az index egyik legnagyobb sikertörténete, amely az elmúlt évtizedben 34 helyet javított, a 42. helyről a 8. helyre. A lista másik végén, a 106. helyen Afganisztán már hosszú ideje az utolsó helyen áll, mindössze 24 úti célhoz biztosít vízummentes hozzáférést, kettővel kevesebbet, mint az év elején. Szíria a 105. helyen áll (26 úti céllal), Irak pedig a 104. helyen (29 úti céllal). A Henley & Partners elemzői megjegyzik, hogy igen nagy a különbség a lista legerősebb és leggyengébb útlevele között.

A szingapúriak 169 több célállomásra utazhatnak vízum nélkül, mint az afganisztáni állampolgárok.

Meglepő eredmény viszont, hogy az Egyesült Államok történetében először csúszott ki a Henley Passport Index első 10 helyezettje közül. Most a 12. helyen áll a rangsorban, holtversenyben Malajziával. És mivel a Henley Passport Index több, azonos pontszámmal rendelkező országot is egyetlen helyre sorol a ranglistán, valójában 36 ország van, amelyek megelőzik az Egyesült Államokat a listán.