Két külön elismerésben is részesült az Aria Hotel Budapest, az amerikai Condé Nast Traveler és a brit Condé Nast Traveller közzétették éves Readers’ Choice Awards szavazásuk eredményeit, melyek szerint a Magyarországot is magában foglaló régió legjobb szállodái közül mindkét kiadás olvasói, egymástól függetlenül a 6. helyre rangsorolták a hotelt. Az amerikai utazók a volt Balattintézet épületében kialakított W Budapest hotelt is előkelő helyre sorolták, a szálloda lett az 5. legjobb hotel.

Az Aria az angol és amerikai utazók is az egyik legjobb hotelnek választották / Fotó: Bielik István

Ezért lehetett az Aria az egyik legjobb hotel

Az egyesült államokbeli Condé Nast Traveler kérdőívére több mint 757 000 válasz érkezett, míg az egyesült királyságbeli Condé Nast Traveller több mint 182 500 olvasói véleményt gyűjtött össze. Ezekben az utazók értékelték a világban szerzett élményeiket, átfogó képet adva azokról a helyekről, ahová legszívesebben visszatérnének.

A Readers’ Choice Awards, amely a turizmus legrégebbi és legtekintélyesebb olvasók által odaítélt elismerése, továbbra is az utazási szektorban bizonyított kiválóság jelképe és bizonyítéka.

Az Aria Hotel Budapest elkötelezettsége és kivételes szolgáltatásai maradandó benyomást tettek az olvasókra, ennek köszönhetően a szálloda ismét helyet kapott a legjobbak között.

Tolnai Máté a hotel szállodaigazgatója az elismerés kapcsán úgy fogalmazott: az Aria sikerének titka, hogy a luxust nem az üres csillogásban, hanem a vendégeikre fordított figyelemben és a zenei inspirációban látják.

Nálunk minden gesztus arról szól, hogy a hozzánk érkezők személyes, emlékezetes és érzelmileg gazdag élménnyel térjenek haza. Büszkék vagyunk rá, hogy a szabadidejüket nálunk töltő vendégeink közül sokan évente akár többször is visszatérnek hozzánk. Sokaknál szokássá vált az Ariában tett látogatás, melyet nem hagynak ki, amikor útra kelnek

– mondta.

Több budapesti hotelt is elismertek

Idén több budapesti hotel is szerepelt a világ legjobb

hoteleit,

hajóútjait,

országait,

városait,

üdülőhelyeit,

vonatait,

légitársaságait,

repülőtereit,

fürdőit,

szigeteit,

poggyászait,

villáit

és síparadicsomait értékelő listákban.

Az egyesült államokbeli szavazáson Közép- és Dél-Európa régióban a 5. helyre került a W Budapest, a 9. helyezést pedig a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest kapta. Az Egyesült Királyság olvasói az „Európa Egyéb” régióban a 11. helyre rangsorolták a Párisi Udvar Hotel Budapestet és a 15. helyre a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapestet.