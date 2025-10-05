Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hajmeresztő új uniós szabályok jönnek – ez minden autósra vonatkozni fog

vállalat

Magyarországi gyárból hódítanak a kockák, őrületes versenyfutás zajlik a karácsonyért

22 perce
Olvasási idő: 20 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A napokban átadott gyárbővítéssel a Magyarországon, Nyíregyházán működő LEGO-gyár a világ második legnagyobbja lett. S bár újabb, konkrét fejlesztési bejelentés még nem hangzott el, a bővítés átadása alkalmával tartott gyárbejáráson elhangzottak alapján egyáltalán nem tűnik elvetélt gondolatnak, hogy a több mint 50 milliárd forintos fejlesztést hamarosan újabbak követhetik. A LEGO nem csak termékként, hanem gyártócégként is elképesztően izgalmas élmény, a működésébe való betekintésre az Origo is meghívást kapott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vállalatkészletgyártásLEGO

Háromszáz új munkavállalóval 4300-ra nőtt a nyíregyházi LEGO-gyár munkavállalóinak száma, az alapterület a 2014-es 120 000 négyzetméterről mára 262 000 négyzetméterre bővült, 24 ezer darab napelem megújuló energia hasznosításával járul hozzá a gyár működéséhez, miközben további 11 ezer panel beszerelésével és a geotermikus energia irányába tett elmozdulással zöldül tovább az üzem – impozáns számok a magyarországi, immár világ második legnagyobb LEGO-gyáráról, melynek most átadott, 54 milliárd forintos bővítését a magyar kormány is támogatta. Befektetését a globális márkák közé tartozó LEGO ide hozta, Kelet-Magyarországra (nem pedig - például - vietnami gyárába), s a bővítések akár folytatódhatnak is a jövőben, ez esetben pedig – erre utalt üdvözlő beszédében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – a kormányzat további támogató hozzáállására is számíthat a vállalat.

 LEGO-gyárNyíregyháza, LEGO-gyár, Nyíregyháza, Nyíregyháza, 2025. szeptember 30. Vinnai Győző, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Niels B. Christiansen, a LEGO-csoport vezérigazgatója és Chresten Bruun gyárigazgató, a LEGO-csoport alelnöke (b-j) jelképesen elindítja a termelést a vállalat új gyáregységének átadásán Nyíregyházán 2025. szeptember 30-án. A világ második legnagyobb LEGO-gyára jött létre az 54 milliárd forintos beruházásból, a fejlesztést a kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta. MTI/Czeglédi Zsolt
Szeptember 30-án adták át a nyíregyházi LEGO-gyár bővítését: Vinnai Győző, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Niels B. Christiansen, a LEGO-csoport vezérigazgatója és Chresten Bruun gyárigazgató, a LEGO-csoport alelnöke (b-j) jelképesen elindítja a termelést a vállalat új gyáregységének átadásán
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A LEGO globális és felelős cég, a világ legjelentősebb reputációs felmérésében, a RepTrak100-on pedig tavaly másodjára is a világ legmegbízhatóbb vállalata lett, az első helyen végezve az összesítésben. A dán alapítású, építőjátékokat gyártó vállalathoz kapcsolt pozitív attribútumok és értékek mögött ugyanakkor a működését tekintve elképesztően jól szervezett, élvonalbeli gyártástechnhológiát használó termelőcég áll. A kockagyár hétköznapjaiba való betekintésen választ kaptunk arra, hogy miből lesz a legó (mint játékelem), s azt is, az értéklánc szempontjából miért különleges a hatalmas komplexum még a vállalatcsoporton belül is.

A legót egyszer azelőtt „összeszerelik”, hogy gyerekek játszanának vele

Bár a LEGO vitathatatlanul globális és az egyik legismertebb márka, gyáraikból nem pakolták (még) tele a világot. Az elképesztő mennyiségű legyártott, készletekbe rendezett alkatészt továbbra is mindössze hat gyár állítja elő. Ezek között tehát a magyarországi a második legnagyobb (az első a Mexikóban működő üzem), de gyorsan tegyük hozzá, hogy a nyíregyházi gyár azért is különleges, mert ott megjelenik a teljes értéklánc, azaz gyártástól a csomagolásig, a teljes termékelőállítási folyamat.

A nyíregyházi LEGO-gyár előtti lovas huszár köztéri alkotás építőelemekből a gyárbővítés átadásának napján
Fotó: Origo

Vagyis Nyíregyházán megvalósul az, hogy 

a gyárba érkező granulátum – képletesen szólva – az épületkomplexum egyik végén bemegy, hogy kis időt követően a gyár másik végén dobozos késztermék, azaz összeszerelésre váró LEGO-készlet jöjjön ki.

Persze Nyíregyházán nem az összes készletet gyártják dobozkészre, ám a vállalat gyárainak többsége viszont általában csak a részfeladatok közül néhányat végeznek, nincs jelen a teljes értéklánc. Azaz az egyik helyen elkészült alkatrészeket, vagy előcsomagolt készleteket (azok közül valamennyit) gyakran egy másik gyárban véglegesítenek, vagyis áll elő a polcokra kerülő, dobozos késztermék.

A magyarországi gyárból a cseh, valamint a Dániában működő üzembe is kerülnek legyártott elemek 

– mondta Siket Lóránt, a magyarországi LEGO kommunikációs vezetője az Origónak a gyárbejáráson.

Így bár a készletek - természetesen - a minőségellenőrzést leszámítva érintetlenül kerülnek a fogyasztókhoz, a gyerekekhez vagy épp a legózás iránt elkötelezett felnőttekhez, azokat termékként „összeszerelik” korábban – komoly gyártásszervezési eredmény, hogy a vállalat a komponensek áramoltatását szervezi és végzi a gyárak között, még ha ez nem is annyira környezetbarát (míg a LEGO sok más megoldása kiemelkedően az, például, hogy a nyíregyházi gyár akár már pár év múlva elengedheti a földgázt is, és csak megújuló energiával működhet).

A készülő termékek közül a DUPLO termékek pedig a gyártás során fokozott ellenőrzéssel készülnek, hiszen az e családba tartozó termékeket gyártók hajhálót is kötelesek viselni.

DUPLO-ban egyébként a nyíregyházi gyár különösen erős: ez a világ egyetlen LEGO-gyára, ahol a játékcsalád figurái készülnek. A gyártásuk egyik legérdekesebb mozzanatát jelenti, hogy az elkészült figurákat erős fizikai behatásnak vetik elég az üzemben, hogy biztosság váljon: a kész terméket egy kicsiny gyermek nem tudja szétszedni vagy szétszakítani, és ezáltal véletlenül lenyelni egy-egy alkatrészét.

DUPLO-figurák a LEGO-gyárban: a nyíregyházi az egyetlen üzem a világon, ahol teljes, emberi figurák készülnek a játékcsaládba
DUPLO-figurák a LEGO-gyárban: a nyíregyházi az egyetlen üzem a világon, ahol teljes, emberi figurák készülnek a játékcsaládba
Fotó: Origo

S ha már minőség: érdemes felidézni, hogy LEGO a prémium minőséget képviseli az építőjátékokban, ami a fogyasztó oldalára lefordítva azt jelenti, hogy a cég garantálja, hogy két, egymáshoz képest több évtized eltéréssel készült elem is egymáshoz építhető.

Ezt a magas minőséget nem minden építőjáték-gyártó tudja garantálni. Siket Lóránt elmondta, már a gyártás első fázisában, a fröccsöntésnél eldől ennek kédése. A most átadott bővítéssel a fröccsöntő csarnokokban már több mint 1000 fröccsöntő gép működik, a csomagoló sorok száma pedig harmadával nőtt, így összesen 73-ra emelkedett. Ezek a gépek elképesztő technológiát képviselnek, hiszen a hajszál tizedének pontosságával képesek a használt granulátumból a különféle elemek előállítására (többek között épp a magas minőség garantálása miatt halad a tervezettnél lassabban a természetes, biológiailag lebomló anyagokra történő átállás a gyártásban, azokkal ugyanis még nem lehet ezt a szintet elérni – a vállalat törekvéséről az Origo több alkalommal írt).

A bejáráskor megtudtuk: a LEGO úgy értékelte, hogy jó döntés volt a gyártást házon belülre vinni 2008-ban. Az akár 300 ezer befecskendezésig is hibamentesen működő gépek és az azokba vett szerszámok nem pusztán termelési, hanem kereskedelmi szempontok alapján programozva is végzik a feladatukat. 

A gyárbővítéssel a nyíregyházi LEGO-gyár termelési kapacitása napi 200 ezer doboznál is nagyobbra bővült.

A magas minőségre jellemző, hogy a szerszámokódok alapján – melyek az elemekben megjelennek – lényegében bármelyik kicsiny elemről utólag is meg lehet állítani, hol, melyik gyárban készült.

Az egyik hatalmas csarnok, ahol a LEGO gyártási tevékenysége zajlik Nyíregyházán
Az egyik hatalmas csarnok, ahol a LEGO gyártási tevékenysége zajlik Nyíregyházán
Fotó: Origo

Sólyomszem nyugdíjba mehet

A nyíregyházi vállalat nem panaszkodik a munkaerőre: a 12 órás műszakokba szervezett, a hét minden napján fenntartott munkarendben dolgozók között alacsony a fluktuáció, a vállalat pedig számos módon támogatja munkavállalóit, miközben – mint elhangzott – úgy ítélik meg, esetleges további bővítés esetén is találnak még munkaerőt a környéken. A most már 4300 főre nőtt létszámmal a LEGO a környék legnagyobb foglalkoztatója, ennek a dolgozói létszámnak ugyanakkor csak töredékét láttuk látogatásunk alkalmával.

Ennek csak részben oka a nagyfokú fél- illetve teljes automatizáció. Sok munkavállaló

  • háttérfeladatokat lát el, vagy 
  • adminisztratív tevékenységekkel foglalkozik, illetve
  • karbantartási munkákon dolgozik. 

A minőségbiztosítás a termékelőállítás valamennyi fázisában fontos, s egyébként ehhez tartozik az egyik legérdekesebb mozzanat is: a vizuális ellenőrök szerepe.

Ők azok a munkavállalók, akik – megfelelő illetve rendszeres képzés eredményeként – periódikus szemrevételezéssel képesek észrevenni olyan, ritkán, de időnként előforduló minőségi hibákat az elemeknél, amiket egy kívüálló szó szerint nagyítóval sem tudna azonosítani. 

Az egyik készletbe kerülő alkatrészek érkeznek a gyártósoron a gyárban, LEGO
Az egyik készletbe kerülő alkatrészek érkeznek a gyártósoron a gyárban – az elemeket erre felkészített vizuális ellenőrök időnként, adott időrendi ütemezéssel ellenőrzik
Fotó: Origo

A gyártási hibás elemekből a cégnek – a gyártási minőségnek köszönhetően nem túl sok darabos – saját kiállítása is van, a hibák többségét a legendás hírű képesség birtokában lévő vizuális ellenőrök vették észre. S bár ez önmagában külön cikket érdemelne, itt most azzal zárjuk le, hogy a gyártás és a minőség egyenletessége érdekében is nagy jelentőségű ennek a feladatnak az ellátása – noha természetesen ez valamennyi munkakörre igaz.

Odaérnek a LEGO-készletek karácsonyra a boltokba?

Az miként lehetséges, hogy egy, döntően a gyerekeknek, kamaszoknak építőjátékokat készítő gyártóvállalat nem dömpingszerű előállítással készül a karácsonyi szezonra? Különösen, hogy mint az imént szó volt róla, a legyártott alkatrészek számos esetben utaznak a gyárak között, míg végül késztermékké állnak össze? 

A LEGO-gyáraknak októberig el kell készülniük feladataikkal ahhoz, hogy a dobozos termékek a karácsonyhoz közeledve a kereskedelembe, s majd egy izgatott, boldog mosolyú gyerek karácsonyfája alá kerüljenek ajándékként.

Ehhez képest is érdekes, hogy mint elhangzott, a nyíregyházi gyárban nagyjából kettő hétre szóló előre tervezéssel dolgoznak, azaz ennyi időre tudják, miket kell előállítaniuk – akár épp a karácsonyi időszakra szólóan is. A következő hetekben alighanem komoly versenyfutás zajlik majd az idővel, de a gyártási folyamat tervezhetősége révén a vállalat minden bizonnyal ezt is megnyeri.

Ennek hátterében az áll, hogy a LEGO nem rendelkezik saját fizikai értékesítési hálózattal, hanem a háttérben dolgozó értékesítési- és piacelemzőkkel, valamint a disztribúciós parterektől kapott visszajelzések alapján tervezi gyártását. Mint építőjáték-gyártónak ezt kell tennie a játékiparban legfontosabbnak számító karácsonyi időszak előtti őszi időszakban is. Mindezt úgy, hogy a tavaly Magyarországon 100 milliárd forint rekordbevételt elérő márka jelenléte és kollektív ismertsége alapján úgy tűnhet, mindig minden készletből van elég.

A LEGO egyik készletének dobozai becsomagolt alkatrészekkel a gyártósoron
Fotó: Origo

Pedig mint megtudtuk: 

komoly tervezői munka rejlik a készletek kereskedelmi előrhetősége mögött.

Ebbe néha a kereslet alulbecslése is becsúszik, példál néhány éve a Botanic-készletekhez azért lehetett nehezen hozzáférni, mert a piac többet igényelt abból, mint amennyi eredetileg készült.

A LEGO termékgyártóként valójában nem tesz mást, mint hallgat disztribúciós, kereskedelmi partnereire, amelyek a márka készleteit terítik.

Ennek köszönhető az is, hogy előfordul, hogy egy, a magyarországi gyárban készült készlet előbb külföldi kereskedőhöz, például egy üzletlánchoz kerül, hogy aztán az üzletlánc eladóként a magyarországi hálózata számára visszajuttassa a termékeket. Ennek kiváltása ugyanakkor külön szervezetet, külön eljárásrendeket igényelne, miközben minden jel arra mutat, hogy a LEGO-nak a gyártási kapacitás bővítésére kell koncentrálnia, hogy kielégítse a termékek iránt generációk óta világszerte megmutatkozó, kimagasló keresletet.ocfdmm vezető

Nézzen meg néhány rövid képsort kommentár nélkül a gyártás egy-egy mozzanatáról:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!