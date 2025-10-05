Magyarországi gyárból hódítanak a kockák, őrületes versenyfutás zajlik a karácsonyért

Háromszáz új munkavállalóval 4300-ra nőtt a nyíregyházi LEGO-gyár munkavállalóinak száma, az alapterület a 2014-es 120 000 négyzetméterről mára 262 000 négyzetméterre bővült, 24 ezer darab napelem megújuló energia hasznosításával járul hozzá a gyár működéséhez, miközben további 11 ezer panel beszerelésével és a geotermikus energia irányába tett elmozdulással zöldül tovább az üzem – impozáns számok a magyarországi, immár világ második legnagyobb LEGO-gyáráról, melynek most átadott, 54 milliárd forintos bővítését a magyar kormány is támogatta. Befektetését a globális márkák közé tartozó LEGO ide hozta, Kelet-Magyarországra (nem pedig - például - vietnami gyárába), s a bővítések akár folytatódhatnak is a jövőben, ez esetben pedig – erre utalt üdvözlő beszédében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – a kormányzat további támogató hozzáállására is számíthat a vállalat.
A LEGO globális és felelős cég, a világ legjelentősebb reputációs felmérésében, a RepTrak100-on pedig tavaly másodjára is a világ legmegbízhatóbb vállalata lett, az első helyen végezve az összesítésben. A dán alapítású, építőjátékokat gyártó vállalathoz kapcsolt pozitív attribútumok és értékek mögött ugyanakkor a működését tekintve elképesztően jól szervezett, élvonalbeli gyártástechnhológiát használó termelőcég áll. A kockagyár hétköznapjaiba való betekintésen választ kaptunk arra, hogy miből lesz a legó (mint játékelem), s azt is, az értéklánc szempontjából miért különleges a hatalmas komplexum még a vállalatcsoporton belül is.
Bár a LEGO vitathatatlanul globális és az egyik legismertebb márka, gyáraikból nem pakolták (még) tele a világot. Az elképesztő mennyiségű legyártott, készletekbe rendezett alkatészt továbbra is mindössze hat gyár állítja elő. Ezek között tehát a magyarországi a második legnagyobb (az első a Mexikóban működő üzem), de gyorsan tegyük hozzá, hogy a nyíregyházi gyár azért is különleges, mert ott megjelenik a teljes értéklánc, azaz gyártástól a csomagolásig, a teljes termékelőállítási folyamat.
Vagyis Nyíregyházán megvalósul az, hogy
a gyárba érkező granulátum – képletesen szólva – az épületkomplexum egyik végén bemegy, hogy kis időt követően a gyár másik végén dobozos késztermék, azaz összeszerelésre váró LEGO-készlet jöjjön ki.
Persze Nyíregyházán nem az összes készletet gyártják dobozkészre, ám a vállalat gyárainak többsége viszont általában csak a részfeladatok közül néhányat végeznek, nincs jelen a teljes értéklánc. Azaz az egyik helyen elkészült alkatrészeket, vagy előcsomagolt készleteket (azok közül valamennyit) gyakran egy másik gyárban véglegesítenek, vagyis áll elő a polcokra kerülő, dobozos késztermék.
A magyarországi gyárból a cseh, valamint a Dániában működő üzembe is kerülnek legyártott elemek
– mondta Siket Lóránt, a magyarországi LEGO kommunikációs vezetője az Origónak a gyárbejáráson.
Így bár a készletek - természetesen - a minőségellenőrzést leszámítva érintetlenül kerülnek a fogyasztókhoz, a gyerekekhez vagy épp a legózás iránt elkötelezett felnőttekhez, azokat termékként „összeszerelik” korábban – komoly gyártásszervezési eredmény, hogy a vállalat a komponensek áramoltatását szervezi és végzi a gyárak között, még ha ez nem is annyira környezetbarát (míg a LEGO sok más megoldása kiemelkedően az, például, hogy a nyíregyházi gyár akár már pár év múlva elengedheti a földgázt is, és csak megújuló energiával működhet).
A készülő termékek közül a DUPLO termékek pedig a gyártás során fokozott ellenőrzéssel készülnek, hiszen az e családba tartozó termékeket gyártók hajhálót is kötelesek viselni.
S ha már minőség: érdemes felidézni, hogy LEGO a prémium minőséget képviseli az építőjátékokban, ami a fogyasztó oldalára lefordítva azt jelenti, hogy a cég garantálja, hogy két, egymáshoz képest több évtized eltéréssel készült elem is egymáshoz építhető.
Ezt a magas minőséget nem minden építőjáték-gyártó tudja garantálni. Siket Lóránt elmondta, már a gyártás első fázisában, a fröccsöntésnél eldől ennek kédése. A most átadott bővítéssel a fröccsöntő csarnokokban már több mint 1000 fröccsöntő gép működik, a csomagoló sorok száma pedig harmadával nőtt, így összesen 73-ra emelkedett. Ezek a gépek elképesztő technológiát képviselnek, hiszen a hajszál tizedének pontosságával képesek a használt granulátumból a különféle elemek előállítására (többek között épp a magas minőség garantálása miatt halad a tervezettnél lassabban a természetes, biológiailag lebomló anyagokra történő átállás a gyártásban, azokkal ugyanis még nem lehet ezt a szintet elérni – a vállalat törekvéséről az Origo több alkalommal írt).
A bejáráskor megtudtuk: a LEGO úgy értékelte, hogy jó döntés volt a gyártást házon belülre vinni 2008-ban. Az akár 300 ezer befecskendezésig is hibamentesen működő gépek és az azokba vett szerszámok nem pusztán termelési, hanem kereskedelmi szempontok alapján programozva is végzik a feladatukat.
A gyárbővítéssel a nyíregyházi LEGO-gyár termelési kapacitása napi 200 ezer doboznál is nagyobbra bővült.
A magas minőségre jellemző, hogy a szerszámokódok alapján – melyek az elemekben megjelennek – lényegében bármelyik kicsiny elemről utólag is meg lehet állítani, hol, melyik gyárban készült.
A nyíregyházi vállalat nem panaszkodik a munkaerőre: a 12 órás műszakokba szervezett, a hét minden napján fenntartott munkarendben dolgozók között alacsony a fluktuáció, a vállalat pedig számos módon támogatja munkavállalóit, miközben – mint elhangzott – úgy ítélik meg, esetleges további bővítés esetén is találnak még munkaerőt a környéken. A most már 4300 főre nőtt létszámmal a LEGO a környék legnagyobb foglalkoztatója, ennek a dolgozói létszámnak ugyanakkor csak töredékét láttuk látogatásunk alkalmával.
Ennek csak részben oka a nagyfokú fél- illetve teljes automatizáció. Sok munkavállaló
A minőségbiztosítás a termékelőállítás valamennyi fázisában fontos, s egyébként ehhez tartozik az egyik legérdekesebb mozzanat is: a vizuális ellenőrök szerepe.
Ők azok a munkavállalók, akik – megfelelő illetve rendszeres képzés eredményeként – periódikus szemrevételezéssel képesek észrevenni olyan, ritkán, de időnként előforduló minőségi hibákat az elemeknél, amiket egy kívüálló szó szerint nagyítóval sem tudna azonosítani.
A gyártási hibás elemekből a cégnek – a gyártási minőségnek köszönhetően nem túl sok darabos – saját kiállítása is van, a hibák többségét a legendás hírű képesség birtokában lévő vizuális ellenőrök vették észre. S bár ez önmagában külön cikket érdemelne, itt most azzal zárjuk le, hogy a gyártás és a minőség egyenletessége érdekében is nagy jelentőségű ennek a feladatnak az ellátása – noha természetesen ez valamennyi munkakörre igaz.
Az miként lehetséges, hogy egy, döntően a gyerekeknek, kamaszoknak építőjátékokat készítő gyártóvállalat nem dömpingszerű előállítással készül a karácsonyi szezonra? Különösen, hogy mint az imént szó volt róla, a legyártott alkatrészek számos esetben utaznak a gyárak között, míg végül késztermékké állnak össze?
A LEGO-gyáraknak októberig el kell készülniük feladataikkal ahhoz, hogy a dobozos termékek a karácsonyhoz közeledve a kereskedelembe, s majd egy izgatott, boldog mosolyú gyerek karácsonyfája alá kerüljenek ajándékként.
Ehhez képest is érdekes, hogy mint elhangzott, a nyíregyházi gyárban nagyjából kettő hétre szóló előre tervezéssel dolgoznak, azaz ennyi időre tudják, miket kell előállítaniuk – akár épp a karácsonyi időszakra szólóan is. A következő hetekben alighanem komoly versenyfutás zajlik majd az idővel, de a gyártási folyamat tervezhetősége révén a vállalat minden bizonnyal ezt is megnyeri.
Ennek hátterében az áll, hogy a LEGO nem rendelkezik saját fizikai értékesítési hálózattal, hanem a háttérben dolgozó értékesítési- és piacelemzőkkel, valamint a disztribúciós parterektől kapott visszajelzések alapján tervezi gyártását. Mint építőjáték-gyártónak ezt kell tennie a játékiparban legfontosabbnak számító karácsonyi időszak előtti őszi időszakban is. Mindezt úgy, hogy a tavaly Magyarországon 100 milliárd forint rekordbevételt elérő márka jelenléte és kollektív ismertsége alapján úgy tűnhet, mindig minden készletből van elég.
Pedig mint megtudtuk:
komoly tervezői munka rejlik a készletek kereskedelmi előrhetősége mögött.
Ebbe néha a kereslet alulbecslése is becsúszik, példál néhány éve a Botanic-készletekhez azért lehetett nehezen hozzáférni, mert a piac többet igényelt abból, mint amennyi eredetileg készült.
A LEGO termékgyártóként valójában nem tesz mást, mint hallgat disztribúciós, kereskedelmi partnereire, amelyek a márka készleteit terítik.
Ennek köszönhető az is, hogy előfordul, hogy egy, a magyarországi gyárban készült készlet előbb külföldi kereskedőhöz, például egy üzletlánchoz kerül, hogy aztán az üzletlánc eladóként a magyarországi hálózata számára visszajuttassa a termékeket. Ennek kiváltása ugyanakkor külön szervezetet, külön eljárásrendeket igényelne, miközben minden jel arra mutat, hogy a LEGO-nak a gyártási kapacitás bővítésére kell koncentrálnia, hogy kielégítse a termékek iránt generációk óta világszerte megmutatkozó, kimagasló keresletet.ocfdmm vezető
Nézzen meg néhány rövid képsort kommentár nélkül a gyártás egy-egy mozzanatáról:
DUPLO-ban egyébként a nyíregyházi gyár különösen erős: ez a világ egyetlen LEGO-gyára, ahol a játékcsalád figurái készülnek. A gyártásuk egyik legérdekesebb mozzanatát jelenti, hogy az elkészült figurákat erős fizikai behatásnak vetik elég az üzemben, hogy biztosság váljon: a kész terméket egy kicsiny gyermek nem tudja szétszedni vagy szétszakítani, és ezáltal véletlenül lenyelni egy-egy alkatrészét.