Magyarországi gyárból hódítanak a kockák, őrületes versenyfutás zajlik a karácsonyért

Háromszáz új munkavállalóval 4300-ra nőtt a nyíregyházi LEGO-gyár munkavállalóinak száma, az alapterület a 2014-es 120 000 négyzetméterről mára 262 000 négyzetméterre bővült, 24 ezer darab napelem megújuló energia hasznosításával járul hozzá a gyár működéséhez, miközben további 11 ezer panel beszerelésével és a geotermikus energia irányába tett elmozdulással zöldül tovább az üzem – impozáns számok a magyarországi, immár világ második legnagyobb LEGO-gyáráról, melynek most átadott, 54 milliárd forintos bővítését a magyar kormány is támogatta. Befektetését a globális márkák közé tartozó LEGO ide hozta, Kelet-Magyarországra (nem pedig - például - vietnami gyárába), s a bővítések akár folytatódhatnak is a jövőben, ez esetben pedig – erre utalt üdvözlő beszédében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – a kormányzat további támogató hozzáállására is számíthat a vállalat.

Szeptember 30-án adták át a nyíregyházi LEGO-gyár bővítését: Vinnai Győző, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Niels B. Christiansen, a LEGO-csoport vezérigazgatója és Chresten Bruun gyárigazgató, a LEGO-csoport alelnöke (b-j) jelképesen elindítja a termelést a vállalat új gyáregységének átadásán

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A LEGO globális és felelős cég, a világ legjelentősebb reputációs felmérésében, a RepTrak100-on pedig tavaly másodjára is a világ legmegbízhatóbb vállalata lett, az első helyen végezve az összesítésben. A dán alapítású, építőjátékokat gyártó vállalathoz kapcsolt pozitív attribútumok és értékek mögött ugyanakkor a működését tekintve elképesztően jól szervezett, élvonalbeli gyártástechnhológiát használó termelőcég áll. A kockagyár hétköznapjaiba való betekintésen választ kaptunk arra, hogy miből lesz a legó (mint játékelem), s azt is, az értéklánc szempontjából miért különleges a hatalmas komplexum még a vállalatcsoporton belül is.

A legót egyszer azelőtt „összeszerelik”, hogy gyerekek játszanának vele

Bár a LEGO vitathatatlanul globális és az egyik legismertebb márka, gyáraikból nem pakolták (még) tele a világot. Az elképesztő mennyiségű legyártott, készletekbe rendezett alkatészt továbbra is mindössze hat gyár állítja elő. Ezek között tehát a magyarországi a második legnagyobb (az első a Mexikóban működő üzem), de gyorsan tegyük hozzá, hogy a nyíregyházi gyár azért is különleges, mert ott megjelenik a teljes értéklánc, azaz gyártástól a csomagolásig, a teljes termékelőállítási folyamat.