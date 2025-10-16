Ezt nem láttuk jönni: holnaptól óriási változás jön a Lidl-nél

A kiskereskedelmi lánc október 17-étől indítja útjára a különleges, mozgó üzletet, amely lényegében egy Renault furgon. A Lidl négy keréken kezdeményezés célja, hogy azokra a kistelepülésekre is el tudjanak jutni a termékeikkel, és kiszolgálhassák a vásárlóikat, ahol nincsenek állandó boltok. A Lidl mozgóboltja ősszel 48 magyarországi kistelepülésre látogat majd el, ahol összesen 28 ezer ember lakik – derült ki az élelmiszerlánc sajtótájékoztatóján. A legkisebb falu mindössze 100 lakóval rendelkezik.

Holnaptól útjára indul a Lidl mozgó boltja. Fotó: Vémi Zoltán

Ez lesz a guruló Lidl kínálatában

A kínálat kialakításakor elsődleges szempont volt, hogy a mindennapi ellátáshoz szükséges árucikkek megjelenjenek, így az alapvető élelmiszerek mellett tisztálkodó- és takarítószerek is megtalálhatóak lesznek a furgonokon.

Jó hír továbbá az is, hogy minden termék ugyanazon az áron lesz elérhető, mint az ország összes többi Lidl üzletében.

Az élelmiszerlánc az őszi tesztidőszak után, annak tapasztalatait figyelembe véve további bővítést is tervez.