Ezzel nagyot előztek a magyarok a Lidlnél, most viszont máshol is örülhetnek neki

Mostanra megszokottá vált, hogy azok a jelentős kiskereskedelmi vállalatok, melyek vásárlói applikációt is fejlesztenek, nem pusztán a csak azon belül kínált kedvezményekkel próbálják elérni vásárlóiknál a telepítést, hanem azzal is, hogy egyre több kényelmi funkciót integrálnak saját alkalmazásaikba. Most a brit kiskereskedelmi piacon is jelentős szereplőnek számító Lidl jelentette be, hogy Lidl Pay néven a digitális pénztárcát – hasonlót, mint például a Google Wallet – beépítette alkalmazásába. Érdemes megenlíteni, hogy a Lidl piacai közül például Magyarországon évek óta elérhető a Lidl Pay regisztráció az alkalmazáson belül.

A Lidl Pay a brit vásárlók számára

Fotó: Daniel Leal-Olivas / AFP

Önkiszolgáló kasszánál is működik a Lidl Pay

A Lidl Pay megoldást használók mostanitól érintésmentesen tudnak fizetni a brit lánc üzleteiben pusztán okostelefonuk használatával. Ehhez persze a regisztráció elvégzésekor előzetesen meg kell adni a használni kívánt bankkártya adatait, amiket ugyanakkor tanúsított, magas szintű technikai megoldásokkal védenek az illetéktelen hozzáférésektől.

Shyam Unarker, a Lidl GB ügyfélkapcsolati igazgatója szerint a fejlesztés még kényelmesebbé teszi a fizetést a vásárlók számára, akár a hagyományos, akár az önkiszolgáló kasszáknál kívánnak fizetni – számol be arról a Retail Gazette.

A vállalat ígérete szerint a fizetés jóváhagyásához a vásárlók éppolyan egyszerűen juthatnak el az alkalmazáson belül, mint a kedvezményes kuponokhoz.

A Lidl Pay a magyarországi vásárlók számára egy ideje elérhető, előzetesen a Lidl Plus applikációban kell azt beállítani. Használata esetén a pénztárosnak kell jelezni, ha a vásárló azzal kíván fizetni. A tapaszalatakról, a szolgáltatás kínálta kényelemről eltérő megítéleseket találni egy közösségi fórumon, ám az bizonyos, hogy biztonságos és érintésmentes fizetést tesz lehetővé a Visa vagy Mastercard által kibocsátott, előzőleg regisztrált bankkártyákkal, azok fizikai kézbevétele nélkül.