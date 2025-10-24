Trópusi paradicsom a köbön: több új Balit is létrehoznak

Balitól keletre, Lombok szigete ugyanazokkal az azúrkék strandokkal és lenyűgöző tájakkal büszkélkedhet, mint híres szomszédja, de a turisták zavaró méretű tömege nélkül. Strandjai még mindig rejtett kincsek például a szörfösök körében, akárcsak a vulkanikus Rindzsani-hegy a túrázók számára. Az utazási oldalakon előszeretettel használják az „érintetlen” szót a sziget jellemzésére.
Ezek alapján nem meglepő, hogy az indonéz kormány megérezte a lehetőséget, hogy egy újabb jövedelmező turisztikai paradicsomot hozzon létre. Sőt, több „Bali” létrehozásáról van szó – és Lombok ezek egyike lesz. A szigetlakók számára a „balifikáció” ígérete üdvözlendő lehetőség, de óvatosak is azzal kapcsolatban, hogy mit hoz magával.
Lombok szigetére csábítanák Baliról a turistákat
A BBC cikkéből kiderül, hogy a déli Mandalika üdülőövezetet jelölték ki az „új Bali” szívének. Elsősorban fehér homokos tengerpartjairól és a vízi sportokról ismert, de van itt versenypálya is, amely MotoGP és a Superbike World Championship futamoknak ad otthont. Sokáig érintetlen partvonalán ma már fényűző üdülőhelyek, kávézók sorakoznak, a helyi turizmus fellendítését szolgáló nagyszabású projekt részeként. A fejlesztések árnyoldala azonban, hogy 2019 és 2021 között több tucat családot lakoltattak ki otthonaikból a versenypálya építése miatt.
A Lombok átalakítására irányuló törekvés része annak a szélesebb körű erőfeszítésnek, hogy elcsábítsák az utazókat Baliról, amelynek szerepe évtizedek óta túlméretezett Indonézia turisztikai iparában.
Mert míg ez a trópusi paradicsom az ország szárazföldi területének kevesebb mint 1 százalékát, és több mint 280 milliós lakosságának nem egészen 2 százalékát teszi ki, addig tavaly az Indonéziát felkereső turisták közel fele ide érkezett. Bali zsúfoltsága és a környezet szennyezettsége ráadásul egyre inkább csalódást okoz azoknak a turistáknak, akik az „utolsó földi paradicsomot” keresik.
Eközben egyre több utazó ismeri fel Lombok vonzerejét: tavaly 81.500 külföldi turistát regisztráltak a repülőtéren, ami 40 százalékos növekedés az előző évhez képest – bár ez még mindig messze van a Balira özönlő 6,3 millió külfölditől.
Sikertörténet vagy intő példa?
Az indonéz hatóságok több százmillió dollárt fektettek be, valamint 250 millió dolláros hitelt vettek fel az Ázsiai Infrastruktúra-befektetési Banktól, hogy Lombok is Bali nyomdokaiba léphessen.
Míg a kormányzat Lombok fejlesztését sikertörténetként üdvözlik, egyesek intő példát látnak benne. Tanjung Aan strandja például jellegzetes patkó alakú öblével, fehér homokos partjának és türkizkék vizének köszönhetően rendkívül népszerű a turisták körében, és ideális helyszín fürdéshez, szörfözéshez és snorkelinghez is, mindemellett őrzi eredeti természeti szépségét is. Bár a kép ma már egyre kevésbé idilli az ambiciózus turisztikai fejlesztési tervek megvalósítása miatt, ami a helyiek számára kisajátítással jár. Ennek során például idén nyáron közel 200 standot bontattak le a hatóságok. Az aznap készült megdöbbentő videókon maszkos férfiak a tulajdonosok tiltakozása közepette puszta kézzel rombolják le a boltok kerítéseit.
Az ENSZ emberi jogi szakértői becslése szerint több mint 2000 ember vesztette el elsődleges megélhetési forrását egyik napról a másikra.
Hiányzik a múlt, de szeretjük a pénzt
A helyiek, és persze sokan mások azt mondják, hogy Lombok annyira különleges, mert még mindig őrzi a saját természeti szépségeit, és a turisták azért keresik fel, hogy ezt lássák. „Ha látni akarják Balit, akkor Balira kell menniük” – szól az érvelés.
Lombokot egy másik Balivá változtatni tehát a legrosszabb, amit csak tenni lehet.
A turizmus fejlesztése nyomán környezetvédelmi aggályok is felmerülnek. A tavalyi motoros nagydíj például 120.000 nézőt vonzott Mandalikára, 30 tonna szemetet hagyva maga után, amit a hatóságoknak alig sikerült eltakarítaniuk.
Mindehhez végezetül azt is hozzá kell tenni, hogy megjelentek a külföldi befektetők, akik munkát adnak a helyieknek, ami a korábbiaknál több lehetőséget ad az ott élők számára arra, hogy jobban keressenek, és lényegében jobb legyen az életminőségük. Ez a folyamat már sok helyen lejátszódott, Balitól a görögországi Mikonoszon át a mexikói Cancúnig, ahogy a turizmus fokozatosan teret hódított ezeken a paradicsomi helyeken: „hiányzik a múlt, de szeretjük a pénzt” – vélekedik sok helybéli Lombok szigetén is.
Lombok sziget a Kis-Szunda szigetlánchoz tartozik, a tőle nyugatra eső Balitól a Lombok-szoros választja el. A tartományi főváros és egyúttal legnagyobb város Mataram. A sziget lakossága 3,2 millió fő, akik túlnyomórészt muszlimok. A 4725 négyzetkilométer területű szigeten több ezer mecset található.