Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Brüsszel végre igazat mondott – csúfos beismerés ez

Bali

Trópusi paradicsom a köbön: több új Balit is létrehoznak

9 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bali sokak számára egyet jelent a trópusi paradicsommal, ez az idilli hely azonban ma már egyre zsúfoltabb, és mindinkább elveszíti azt a háborítatlan jellegét, amiért világszerte megkedvelték a turisták. Az indonéz kormány eközben elhatározta, hogy létrehoz még több "Balit" is, amivel egyrészt újabb turistákat csalogathat az országba, másrészt tehermentesítheti az igazi Balit. Ezek egyike lesz Lombok sziget, ahol máris jelentős turisztikai fejlesztések zajlanak e cél elérése érdekében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Balitrópusi paradicsomturizmusLombokIndonézia

Balitól keletre, Lombok szigete ugyanazokkal az azúrkék strandokkal és lenyűgöző tájakkal büszkélkedhet, mint híres szomszédja, de a turisták zavaró méretű tömege nélkül. Strandjai még mindig rejtett kincsek például a szörfösök körében, akárcsak a vulkanikus Rindzsani-hegy a túrázók számára. Az utazási oldalakon előszeretettel használják az „érintetlen” szót a sziget jellemzésére. 

Lombok sziget Indonézia Nyugat-Nusa Tenggara tartományában, Lomboksziget
Lombok sziget lehet az új "Bali"
Fotó: Shutterstock/Abdurrahman Bages

Ezek alapján nem meglepő, hogy az indonéz kormány megérezte a lehetőséget, hogy egy újabb jövedelmező turisztikai paradicsomot hozzon létre. Sőt, több „Bali” létrehozásáról van szó – és Lombok ezek egyike lesz. A szigetlakók számára a „balifikáció” ígérete üdvözlendő lehetőség, de óvatosak is azzal kapcsolatban, hogy mit hoz magával.

Lombok szigetére csábítanák Baliról a turistákat

A BBC cikkéből kiderül, hogy a déli Mandalika üdülőövezetet jelölték ki az „új Bali” szívének. Elsősorban fehér homokos tengerpartjairól és a vízi sportokról ismert, de van itt versenypálya is, amely MotoGP és a Superbike World Championship futamoknak ad otthont. Sokáig érintetlen partvonalán ma már fényűző üdülőhelyek, kávézók sorakoznak, a helyi turizmus fellendítését szolgáló nagyszabású projekt részeként. A fejlesztések árnyoldala azonban, hogy 2019 és 2021 között több tucat családot lakoltattak ki otthonaikból a versenypálya építése miatt.

A Lombok átalakítására irányuló törekvés része annak a szélesebb körű erőfeszítésnek, hogy elcsábítsák az utazókat Baliról, amelynek szerepe évtizedek óta túlméretezett Indonézia turisztikai iparában. 

Mert míg ez a trópusi paradicsom az ország szárazföldi területének kevesebb mint 1 százalékát, és több mint 280 milliós lakosságának nem egészen 2 százalékát teszi ki, addig tavaly az Indonéziát felkereső turisták közel fele ide érkezett. Bali zsúfoltsága és a környezet szennyezettsége ráadásul egyre inkább csalódást okoz azoknak a turistáknak, akik az „utolsó földi paradicsomot” keresik.

Eközben egyre több utazó ismeri fel Lombok vonzerejét: tavaly 81.500 külföldi turistát regisztráltak a repülőtéren, ami 40 százalékos növekedés az előző évhez képest – bár ez még mindig messze van a Balira özönlő 6,3 millió külfölditől

Lombok sziget Indonézia Nyugat-Nusa Tenggara tartományában, Lomboksziget
Egyre több turista ismeri fel Lombok vonzerejét
Fotó: Shutterstock/Marius Karp

Sikertörténet vagy intő példa? 

Az indonéz hatóságok több százmillió dollárt fektettek be, valamint 250 millió dolláros hitelt vettek fel az Ázsiai Infrastruktúra-befektetési Banktól, hogy Lombok is Bali nyomdokaiba léphessen.

Lombok sziget a Kis-Szunda szigetlánchoz tartozik, a tőle nyugatra eső Balitól a Lombok-szoros választja el. A tartományi főváros és egyúttal legnagyobb város Mataram. A sziget lakossága 3,2 millió fő, akik túlnyomórészt muszlimok. A 4725 négyzetkilométer területű szigeten több ezer mecset található.

Míg a kormányzat Lombok fejlesztését sikertörténetként üdvözlik, egyesek intő példát látnak benne. Tanjung Aan strandja például jellegzetes patkó alakú öblével, fehér homokos partjának és türkizkék vizének köszönhetően rendkívül népszerű a turisták körében, és ideális helyszín fürdéshez, szörfözéshez és snorkelinghez is, mindemellett őrzi eredeti természeti szépségét is. Bár a kép ma már egyre kevésbé idilli az ambiciózus turisztikai fejlesztési tervek megvalósítása miatt, ami a helyiek számára kisajátítással jár. Ennek során például idén nyáron közel 200 standot bontattak le a hatóságok. Az aznap készült megdöbbentő videókon maszkos férfiak a tulajdonosok tiltakozása közepette puszta kézzel rombolják le a boltok kerítéseit.

Az ENSZ emberi jogi szakértői becslése szerint több mint 2000 ember vesztette el elsődleges megélhetési forrását egyik napról a másikra.

Lombok sziget Indonézia Nyugat-Nusa Tenggara tartományában, Lomboksziget
Lombok még mindig őrzi a saját természeti szépségeit
Fotó: Shutterstock/lemaret pierrick

Hiányzik a múlt, de szeretjük a pénzt

A helyiek, és persze sokan mások azt mondják, hogy Lombok annyira különleges, mert még mindig őrzi a saját természeti szépségeit, és a turisták azért keresik fel, hogy ezt lássák. „Ha látni akarják Balit, akkor Balira kell menniük” – szól az érvelés.

 Lombokot egy másik Balivá változtatni tehát a legrosszabb, amit csak tenni lehet. 

A turizmus fejlesztése nyomán környezetvédelmi aggályok is felmerülnek. A tavalyi motoros nagydíj például 120.000 nézőt vonzott Mandalikára, 30 tonna szemetet hagyva maga után, amit a hatóságoknak alig sikerült eltakarítaniuk.

Mindehhez végezetül azt is hozzá kell tenni, hogy megjelentek a külföldi befektetők, akik munkát adnak a helyieknek, ami a korábbiaknál több lehetőséget ad az ott élők számára arra, hogy jobban keressenek, és lényegében jobb legyen az életminőségük. Ez a folyamat már sok helyen lejátszódott, Balitól a görögországi Mikonoszon át a mexikói Cancúnig, ahogy a turizmus fokozatosan teret hódított ezeken a paradicsomi helyeken: „hiányzik a múlt, de szeretjük a pénzt” – vélekedik sok helybéli Lombok szigetén is.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!