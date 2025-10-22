Elképesztő bejelentést tettek: mostantól minden megváltozik a szépségiparban

A szépségápolási termékek fejlesztésére vonatkozó hosszú távú licencek mellett a L'Oréal irányítást szerez a Creed prémium parfümgyártó cég felett is. A befolyó összeget a Kering az adósságának csökkentésére használja fel, és a jövőben a fő profiljának számító divatüzletágat szeretné erősíteni.

Heidi Klum a L'Oréal párizsi showműsorán a szeptemberi Párizsi Divathéten

Fotó: AFP

A Creed, amelyet a Kering 2023-ban 4,08 milliárd dollárért vásárolt meg, az 500 dolláros Aventus illatairól ismert. „De a márka a piac alatt teljesített, tavaly lassabban növekedett a többi prémium illatszermárkánál, amelyek kétszámjegyű bővülést értek el" – idézi a Reuters David Hayest, a Jefferies elemzőjét. A L'Oréal azonban – teszi hozzá – rendelkezik azzal a mérettel, értékesítési hálózattal és a pénzügyi háttérrel ahhoz, hogy olyan régiókban is terjeszkedhessen, mint a Közel-Kelet, ahol a luxusillatszerek piaca viszonylag alacsony bázisról ér el az utóbbi időben jelentős növekedést – ez pedig az Aventus teljesítményét is kedvezően befolyásolhatja.

A tranzakció alapján a L'Oréal 50 éves licencet szerzett a világ egyik leghíresebb luxusmárkája, a Gucci parfümjeire is, miután a jelenlegi licenctulajdonossal, a Cotyval kötött megállapodás 2028-ban lejár.

A Kering-ügylet magában foglalja mindezek mellett a Balenciaga és a Bottega Veneta márkák szintén 50 éves licenceit – ezek a brandek jól egészítik ki majd azt a portfóliót, amelybe a L'Oréal rendkívül sikeres parfümmárkái, az YSL, az Armani, a Prada és a Valentino tartoznak.

A L'Oréal történetének legnagyobb felvásárlása

A tavalyi évben a parfümök a szépségipar egyik leggyorsabban növekvő szegmensét jelentették. A Reuters a L'Oréaltól származó adatokon alapuló számításai szerint a francia óriáscég 2024-es árbevételének 13,7 százalékát, azaz körülbelül 6 milliárd eurót tett ki ez az üzletág, amivel nagyjából 16 százalékos piaci részesedést jelentett.

Iparági becslések szerint a luxusillatszerek terén a L'Oréal már piacvezető, de a további luxusmárkák megszerzésének köszönhetően minden valószínűség szerint tovább növelheti az előnyét a versenytársaival szemben.