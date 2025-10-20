Louvre-rablás: az lehet a biztosítók halálnapja, amikor benyújtják a kárigényt

Az évtized rablása lehet a párizsi Louvre-rablás, az alig néhány perc alatt lezajlott akció, melyben tolvajok több nagyon értékes, történelmi jelentőségű műkincset loptak el a világ egyik leghíresebb múzeumából (cikkünket arról, mit lehet eddig tudni a tolvajok munkájáról és a rablás körülményeiről, itt érheti el). A nagy értékű tárgyak ellopását követően fájhat a fejük a biztosítóknak is, hiszen óriási összegek kifizetéséről lesz szó az eset kapcsán – ám az, hogy pontosan mekkorákról, egyelőre nem nyilvános adat, és az sem biztos, hogy bármikor is megismerhető lesz.

Louvre-rablás: rendőrautó a zárva tartó párizsi Louvre múzeum udvarán

Fotó: MTI/AP/Thibault Camus

Óriási összegekre biztosíthatták a Louvre-rablás műtárgyait

A nagy értékű műtárgyak és kollekciók biztosítása a biztosítási piac sajátos szegmense. Minél egyedibb a kollekció vagy minél unikálisabb tárgyakról van szó, a biztosítási összeg annál magasabb lehet, és a feltételrendszer is sokkal inkább az ügyfél igényeire szabott, mint a sztenderd lakossági vagy vállalati felelősségbiztosításoknál.

A Louvre-rablás esetében kétségtelen, hogy nagyon egyedi tárgyakról van szó, így bizonyos, hogy a biztosítási összegeik is magasak.

Ám sem az összegek, sem a kondíciók nem nyilvánosak (egyelőre), sőt, még arról sem lehet pontos képet alkotni, mely társaságok nyújtják majd a fedezetet.

A műkincsek és műtárgyak biztosításánál a forgalomképes (azaz piacon adásvétel tárgyát képezhető) darabok és kollekciók esetében gyakran az aktuális piaci érték 1-5 százaléka az éves díj mértéke, persze rengeteg mindentől függ az, hogy ezért cserébe mire ad fedezetet a kötvény. A Louvre-rablás esetében pedig a forgalomképesség legfeljebb elvi megállapításban fordulhat elő, hiszen az ellopott nyolc műtárgy a francia történelmi örökség részét képezi.

Pontosabb, elérhető információk híján egyelőre csak támpontokat lehet találni arra vonatkozóan, milyen nagyságrendű biztosítási tételekről lehet szó a Louvre-rablás esetében.

A biztosítási összegek nagyságrendjéhez álljon itt a Mona Lisa biztosítási díja 1962-ből, amikor is a festményt az Egyesült Államokban turnéztatták. Akkor rekordösszegű, 100 millió dolláros biztosítási összegű fedezetet kötöttek rá, ami ami inflációs korrekcióval ma több mint 900 millió dollárt (nagyjából 300 milliárd forintot) jelentene. A Louvre-ban történt műkincsrablásoknak egyébként hosszú története van, a Mona Lisát is lopták már el onnan: 1911-ben egy volt dolgozó lovasította meg azt, akkor a rablást csak másnap vették észre.

Párizsban tavaly év végén is történt egy műtárgyrablás. Ennek során a rablók több mint 1 millió dollár értékű műtárgyat loptak el a párizsi Musée Cognacq-Jay-ből. A tárgyak között kettő olyan volt, mely a brit koronaékszerek kollekciójához köthető, és kölcsönben voltak Párizsban. A biztosító 4 millió dollárnak megfelelő kártérítést fizetett a Royal Collection Trustnak.

Az ellopott műkincseken túl a biztosítótársaságoknál a Louvre várhatóan más kárigénnyel is élni fog, például az épületben keletkezett rongálódások miatt. S az is bizonyos, hogy ha áttételesen is, de a Louvre-rablásnak lesznek más gazdasági hatásai is.