Különleges otthonra vágyik? Félmilliárdért egy luxushajón érezheti magát, ha megveszi ezt a rózsavölgyi házat

Különleges hangulatú ingatlant kínálnak Budapest egyik exkluzív részén, Budafok-Tétény rózsavölgyi városrészében. A csendes zsákutcában épült ház érdekessége, hogy elsőre inkább egy tengeren ringatózó luxushajóra emlékeztet, semmint egy hagyományos családi villára. Tágas terek, átgondolt belső struktúra, emelt szintű műszaki tartalom és városi panoráma – így lehet röviden összefoglalni az épület főbb jellemzőit.

A luxushajóra hasonlító építmény kívül-belül különleges / Fotó: Zenga.hu

Kívülről luxushajó, belülről tágas családi villa

A Zenga.hu oldalán bukkantunk az izgalmas, hajószerű villára, amely már a méreteivel is kiemelkedik az aktuális ingatlanpiaci kínálatból, hiszen 4 szintes, összességében 412 négyzetméteres nettó lakóterű építményről van szó. A gyönyörűen lekerekített, art décos forma mögött egy pazar villa rejlik. A bruttó 521 négyzetméteres alapterületen

7 szobát,

3 fürdőszobát

és több elegáns, vendégfogadásra alkalmas teret alakítottak ki,

amelyet egy 1082 négyzetméteres, gondozott telek ölel körbe.

Az épület különlegességét fokozza, hogy lift köti össze mind a négy szintet, így olyan kényelmes a mozgás a házban, mint egy modern szállodában. A részben fedett nagy teraszok kiváló panorámát biztosítanak, ráadásul ezeknek köszönhetően a lakók az év során bármikor élvezhetik a szabadban töltött időt.

Wellnessoázis és borospince is a ház része

A házhoz tartozik egy belső medence és a wellnessrész és a pihenőterek, amelyek természetes fényekkel és szaunákkal segítenek az otthoni kikapcsolódásban. Aki pedig inkább a szabadban relaxálna, az megmártózhat a jacuzziban, amely a kert egyik intimebb zónájában kapott helyet. A villa vonzereje azonban nem merül ki a wellness-élményekben.

A hangulatos, jól temperált borospincében a tulajdonos igazi gourmet-vacsorákat adhat akár a családnak, akár üzleti társaságnak. Az épület adottságaiból adódóan tágas, világos terek állnak rendelkezésre, amit akár egy nagycsalád is ki tud használni, de reprezentatív célokra is tökéletes választás lehet.

A villa környezetének kialakítása sem marad el a belső terek színvonalától: igényes tervezés a kertben, továbbá az automata öntözőrendszer biztosítja, hogy a zöld környezet mindig tökéletes legyen. Ráadásul a garázs mellett több autónak is jut hely az udvaron, így nem kell az utcán parkolni egyik itt élőnek sem. Az ingatlan jelenlegi állapotában is azonnal költözhető, de igény szerint modernizálható, hogy még inkább igazodjon az új tulajdonos elképzeléseihez.

Bár az ára elsőre magasnak tűnik: hiszen csaknem félmilliárd forintért, egészen pontosan 470 millió forintért kínálják, de külsejét és impozáns méretét tekintve teljesen érthető, hiszen a négyszintes, több mint négyszáz négyzetméteres hétszobás ház négyzetméterára „csupán” 1,140 millió forint,

míg a drágább belső budapesti kerületekben ez ma már a 2 millió körül mozog. Ráadásul ennyire egyedi formavilágú épülettel ritkán találkozni az ingatlanpiacon.