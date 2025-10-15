Így halad minden idők egyik legnagyobb hazai útfejlesztése – látványos videó érkezett

A menet közben, autóból is látható töltésszélesítési munkálatok mellett folyamatosan zajlanak az M1-es autópályán a hidak megerősítési, átépítési munkálatai is. Ezek viszont sok helyszínen nem láthatók, mert a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) szakemberei a pálya szintje alatt dolgoznak, amihez biztonsági okokból szükséges az adott szakaszon a sebességkorlátozás és a terelés – olasható az MKIF közösségimédia-felületén.

Szeptember eleje óta tart az M1-es autópálya fejlesztése

Fotó: MKIF/Facebook

Felhívják a figyelmet arra is, hogy várhatóan a hét végére kiépül az új ideiglenes forgalmi rend a 2+1+1-es terelés az M0 és Tatabánya Óváros között, amit várhatóan hónap végén a Tatabánya Óváros és Tatabánya Centrum szakasz követ. Ezért arra kérik az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett terelő táblákat és tartsák be a terelésben megengedett 80km/h sebességet.

Három sávosra bővítik az M1-es autópályát

Az M1-es autópálya bővítése – ahogy arról korábban beszámoltunk róla – szeptember 1-jén vette kezdetét Budapest és Győr között, aminek során kétszer három sávosra bővítik a sztrádát. A beruházás 80 kilométeres szakaszt érint, az M0-ástól a Concó pihenőig.

A munkálatok ütemezése a következő lesz:

1. ütem: M0 – Bicske (24 km), határidő: 2028. augusztus 31.

2. ütem: Bicske – Concó pihenő, határidő: 2029. augusztus 31.

3. ütem: Concó – M19 csomópont (Győr), indulás: 2029 után

A Győr utáni szakaszon 2×2 sáv + ITS-sáv épül az országhatárig.

A magyarországi autópályák átlagos aszfaltrétege 20 centiméteres, az M1-esen az MKIF Zrt. lényegesen vastagabb, 32 centiméteres aszfaltborítást terít majd le. A végeredmény egy jelentősen tartósabb, nagyobb terhelést elviselő és jobb minőségű út lesz.

Az M1 bővítése nem egyszerű sávbővítés, hanem egy ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során többek között 72 hidat és felüljárót átalakítanak, hogy helyet biztosítsanak a szélesebb pályának. A kiszélesített, kibővített M1-es pályája ugyanis a legtöbb helyen nem fér el a hidak alatt, ezért azokat át kell építeni, vagy el kell bontani, és a helyükre újat kell építeni.