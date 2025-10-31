Így épülnek a hazai autópálya-gigaberuházás új hídjai – látványos felvételek érkeztek

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF ) újabb munkanaplót tett közzé Facebook-oldalán az M1-es autópálya bővítéséről.
A bejegyzésből többek között kiderül, hogy a főpályát érintő munkálatok mellett, több helyszínen folyamatosan zajlik a hidak és felüljárók át- vagy újjáépítése a pályán kívüli területeken is.
A hidak több elemben érkeznek a helyszínre, melyeket a hegesztések után ultrahangos és röntgenes varratvizsgálatoknak vetnek alá a szakemberek.
Ezután következhet az elemek beemelése, ami várhatóan a következő hetekben éjjeli munkálatok során meg is történik.
Alábbi galériánkban a hidak kivitelezéséről készült felvételeket mutatunk:
A bővítendő, M0 és Concó pihenőhely közti szakasz 78 kilométer, melyen 72 híd-és felüljáró kerül át- vagy újjáépítésre.
Háromsávosra bővítik az M1-es autópályát
Az M1-es autópálya bővítése – ahogy arról korábban beszámoltunk róla – szeptember 1-jén vette kezdetét Budapest és Győr között, aminek során kétszer három sávosra bővítik a sztrádát. A beruházás 80 kilométeres szakaszt érint, az M0-ástól a Concó pihenőig.
A munkálatok ütemezése a következő:
1. ütem: M0 – Bicske (24 km), határidő: 2028. augusztus 31.
2. ütem: Bicske – Concó pihenő, határidő: 2029. augusztus 31.
3. ütem: Concó – M19 csomópont (Győr), indulás: 2029 után
A Győr utáni szakaszon 2×2 sáv + ITS-sáv épül az országhatárig.
Az M1 bővítése nem egyszerű sávbővítés, hanem egy ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, és azért van szükség a 72 híd és felüljáró kialakítására, illetve átalakítására, hogy helyet biztosítsanak a szélesebb pályának. A kiszélesített, kibővített M1-es pályája ugyanis a legtöbb helyen nem fér el a hidak alatt, ezért kell azokat átépíteni vagy elbontani, és a helyükre újat építeni.