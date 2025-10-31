Hírlevél

autópálya

Így épülnek a hazai autópálya-gigaberuházás új hídjai – látványos felvételek érkeztek

Gőzerővel zajlik az M1-es autópálya fejlesztése a főpályán kívüli területeken is, amelynek során számos új hidat és felüljárót alakítanak ki, illetve építenek újjá.
A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF ) újabb munkanaplót tett közzé Facebook-oldalán az M1-es autópálya bővítéséről.

Több tucatnyi új hidat kap az M1-es autópálya, M1esautópálya, építés, építkezés, 2025
Több helyszínen folyamatosan zajlik a hidak és felüljárók át- vagy újjáépítése az M1-esen
Fotó: Facebook/MKIF Zrt. 

A bejegyzésből többek között kiderül, hogy a főpályát érintő munkálatok mellett, több helyszínen folyamatosan zajlik a hidak és felüljárók át- vagy újjáépítése a pályán kívüli területeken is. 

A hidak több elemben érkeznek a helyszínre, melyeket a hegesztések után ultrahangos és röntgenes varratvizsgálatoknak vetnek alá a szakemberek. 

Ezután következhet az elemek beemelése, ami várhatóan a következő hetekben éjjeli munkálatok során meg is történik. 

Alábbi galériánkban a hidak kivitelezéséről készült felvételeket mutatunk:

A főpályát érintő munkálatok mellett, több helyszínen folyamatosan zajlik a hidak és felüljárók át-vagy újjáépítése a pályán kívüli területeken is

A bővítendő, M0 és Concó pihenőhely közti szakasz 78 kilométer, melyen 72 híd-és felüljáró kerül át- vagy újjáépítésre.  

Háromsávosra bővítik az M1-es autópályát

Az M1-es autópálya bővítése – ahogy arról korábban beszámoltunk róla – szeptember 1-jén vette kezdetét Budapest és Győr között, aminek során kétszer három sávosra bővítik a sztrádát. A beruházás 80 kilométeres szakaszt érint, az M0-ástól a Concó pihenőig. 

A munkálatok ütemezése a következő:

1. ütem: M0 – Bicske (24 km), határidő: 2028. augusztus 31.

2. ütem: Bicske – Concó pihenő, határidő: 2029. augusztus 31.

3. ütem: Concó – M19 csomópont (Győr), indulás: 2029 után

A Győr utáni szakaszon 2×2 sáv + ITS-sáv épül az országhatárig.

Az M1 bővítése nem egyszerű sávbővítés, hanem egy ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, és azért van szükség a 72 híd és felüljáró kialakítására, illetve átalakítására, hogy helyet biztosítsanak a szélesebb pályának. A kiszélesített, kibővített M1-es pályája ugyanis a legtöbb helyen nem fér el a hidak alatt, ezért kell azokat átépíteni vagy elbontani, és a helyükre újat építeni.

 

