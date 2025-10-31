Így épülnek a hazai autópálya-gigaberuházás új hídjai – látványos felvételek érkeztek

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF ) újabb munkanaplót tett közzé Facebook-oldalán az M1-es autópálya bővítéséről.

Több helyszínen folyamatosan zajlik a hidak és felüljárók át- vagy újjáépítése az M1-esen

Fotó: Facebook/MKIF Zrt.

A bejegyzésből többek között kiderül, hogy a főpályát érintő munkálatok mellett, több helyszínen folyamatosan zajlik a hidak és felüljárók át- vagy újjáépítése a pályán kívüli területeken is.

A hidak több elemben érkeznek a helyszínre, melyeket a hegesztések után ultrahangos és röntgenes varratvizsgálatoknak vetnek alá a szakemberek.

Ezután következhet az elemek beemelése, ami várhatóan a következő hetekben éjjeli munkálatok során meg is történik.

Alábbi galériánkban a hidak kivitelezéséről készült felvételeket mutatunk: