Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában és a Duna Aszfalt Projekt Zrt. kivitelezésében megvalósuló munkálatok során összesen 34,29 kilométerrel bővül a korábban a fővárostól Törökszentmiklósig kiépített M4-es.

Jó hír érkezett az autósoknak: hamarosan megnyílik az M4 újabb szakasza. Fotó: Nagy Mihály/magyarepitok.hu

Több mint 150 kilométer egybefüggő gyorsforgalmi kapcsolat jön létre a főváros és Kisújszállás között az M4-esen keresztül

A beruházás három fő egységből áll:

Törökszentmiklós elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 km)

Kisújszállás elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 km)

a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 km)

Jó hír, hogy a kivitelezés is a tervek szerint halad; az útépítési és forgalomtechnikai munkák döntő többsége már a befejező szakaszban van- idézte a Magyar Építők, Nicoara Miklós főépítésvezetőt.

Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom már az elkészült jobb pályán közlekedik, a bal pályán a kopóréteg is elkészült. Októberben zajlik a végleges forgalomtechnikai elemek és szalagkorlátok kiépítése. A törökszentmiklósi csomópont koronaélen belüli kivitelezése megtörtént, jelenleg terep­rendezés és vadvédő kerítés építése zajlik.

Az ütemterv szerint a Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz teljes átadása 2026 első negyedévében várható.

A Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakaszra még 2022 márciusában hirdették ki a közbeszerzést, a legkedvezőbb ajánlatot a Duna Aszfalt tette 133,9 milliárd forint összeggel. Ha elkészül ez a szakasz is, akkor több mint 150 kilométer egybefüggő gyorsforgalmi kapcsolat jön létre a főváros és Kisújszállás között az M4-esen keresztül.

Több mint 150 kilométer egybefüggő gyorsforgalmi kapcsolat jön létre a főváros és Kisújszállás között az M4-esen keresztül. Fotó: Nagy Mihály/magyarepitok.hu

Az M4-es gyorsforgalmi út eddig elkészült szakaszainak összhossza 118,7 kilométer, az utolsó szakaszt 2022 februárjában adták át a forgalomnak Abony és Törökszentmiklós között. Ennek jelentősége, hogy megépülésével a nyomvonal mentén elhelyezkedő települések mentesülnek a 4-es számú főút átmenő forgalmától, annak káros hatásaitól, valamint azokon a szakaszokon, ahol négysávos utat alakítottak ki, a 110 kilométer/per óra megengedett sebességnek köszönhetően csökken a menetidő.