Jó hír érkezett az autósoknak: hamarosan megnyílik az M4 újabb szakasza

Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában és a Duna Aszfalt Projekt Zrt. kivitelezésében megvalósuló munkálatok során összesen 34,29 kilométerrel bővül a korábban a fővárostól Törökszentmiklósig kiépített M4-es.
Több mint 150 kilométer egybefüggő gyorsforgalmi kapcsolat jön létre a főváros és Kisújszállás között az M4-esen keresztül
A beruházás három fő egységből áll:
- Törökszentmiklós elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 km)
- Kisújszállás elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 km)
- a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 km)
Jó hír, hogy a kivitelezés is a tervek szerint halad; az útépítési és forgalomtechnikai munkák döntő többsége már a befejező szakaszban van- idézte a Magyar Építők, Nicoara Miklós főépítésvezetőt.
Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom már az elkészült jobb pályán közlekedik, a bal pályán a kopóréteg is elkészült. Októberben zajlik a végleges forgalomtechnikai elemek és szalagkorlátok kiépítése. A törökszentmiklósi csomópont koronaélen belüli kivitelezése megtörtént, jelenleg tereprendezés és vadvédő kerítés építése zajlik.
Az ütemterv szerint a Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz teljes átadása 2026 első negyedévében várható.
A Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakaszra még 2022 márciusában hirdették ki a közbeszerzést, a legkedvezőbb ajánlatot a Duna Aszfalt tette 133,9 milliárd forint összeggel. Ha elkészül ez a szakasz is, akkor több mint 150 kilométer egybefüggő gyorsforgalmi kapcsolat jön létre a főváros és Kisújszállás között az M4-esen keresztül.
Az M4-es gyorsforgalmi út eddig elkészült szakaszainak összhossza 118,7 kilométer, az utolsó szakaszt 2022 februárjában adták át a forgalomnak Abony és Törökszentmiklós között. Ennek jelentősége, hogy megépülésével a nyomvonal mentén elhelyezkedő települések mentesülnek a 4-es számú főút átmenő forgalmától, annak káros hatásaitól, valamint azokon a szakaszokon, ahol négysávos utat alakítottak ki, a 110 kilométer/per óra megengedett sebességnek köszönhetően csökken a menetidő.
Sőt, a tervek szerint a hamarosan átadandó szakasznak folytatása is készül a közeljövőben. Lázár János építési és közlekedési miniszter még április 28-án beszélt az M4-es megépítéséről. Akkor a miniszter azt mondta, hogy a Kisújszállás és Püspökladány közötti szakasz tervezése zajlik, a forgalomba helyezés végső időpontjának pedig 2032-t jelölte meg.