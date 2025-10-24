Hírlevél

Hatalmas sikert értek el a magyar vörösborok Ázsiában, megnyílhat az ottani piac

Stratégiai áttörést ért el egy magyar borászat Ázsiában: a villányi Jammertal Borbirtok két aranyérmet nyert a Korea Wine Challenge 2025 nemzetközi versenyen, ami a magyar vörösbor exportpiaci esélyeit növeli a feltörekvő kelet-ázsiai régióban. Dél-Koreában a borfogyasztás dinamikusan bővül.
A Jammertal Borbirtok most két aranyérmet nyert a Korea Wine Challenge 2025 nemzetközi versenyen: a Koh-I-Noor Cabernet Sauvignon 2017 és a Koh-I-Noor Cuvée 105.6 2017 részesült ebben az elismerésben. Ezek a díjak pedig Magyarországot is visszahelyezik a nemzetközi borvilág térképére, azt jelzik, hogy újra keresettek ebben a régióban is a magyar borok.

Jammertal Borbirtok, vörösbor, magyar borok
Újra növekszik a kereslet a magyar borok iránt Ázsiában – a Jammertal Borbirtok két aranyérmet is nyert egy rangos nemzetközi borversenyen
Fotó: Jammertal Borbirtok

A Korea Wine Challenge (KWC) a Wine Review magazin szervezésében immár 15. éve zajlik Szöulban, és a régió egyik leghitelesebb nemzetközi borversenye. Idén több mint 1200 tétel érkezett be 23 országból, a bírálat teljesen vakon történik: a zsűritagok sem a borok eredetét, sem árát, sem a borászat nevét nem ismerik. 

Újra keresik Ázsiában is a magyar borokat

villányi borbirtok számára az ázsiai piac nem új terep. A borászat 2014 és 2019 között Magyarország legnagyobb vörösbor-exportőre volt Kínába, évente 12 -15 konténer bort, azaz mintegy másfél százezer palackot szállítva a távol-keleti országba. A covid-járvány azonban drasztikusan visszavetette az exportot.
Most azonban a piac újra mozogni kezdett. 

A kínai gazdaság lassan kilábal a járvány utáni sokkból, a középosztály újra növekedésnek indult, miközben az amerikai borokat sújtó vámok miatt a helyi importőrök alternatív forrásokat keresnek. 

„A kelet-ázsiai piac tetszhalott állapotból kezd éledezni. Az amerikai borok nehezebben jutnak be Kínába Trump vámjai miatt, a dél-koreai fogyasztók pedig most kezdik igazán megérteni, mit jelent a bor” – mondja Szűcs Róbert, a borbirtok társtulajdonosa.

A Jammertal Borbirtok története 2001-ben kezdődött, amikor a Jammertal–dűlőben megvették első területüket. Azóta Villány legjobb fekvésű dűlőin vásároltak és telepítettek 85 hektárnyi szőlőt. Évi 350–400 ezer palack bort készítenek, kizárólag saját szőlőből. A birtok két korszerű üzemegysége (az első 2004-ben, a második 2011-ben épült) évente tucatnyi tételt kezel. 

Dél-Korea különösen ígéretes terep: az országban az egy főre jutó éves borfogyasztás ugyan még csak 1,2 liter, de a növekedési ütem az elmúlt három évben meghaladta az évi 15 százalékot. A bor ma már a koreai gasztronómiai kultúra részévé válik, és az új generáció nyitott a nemzetközi stílusokra.
Szűcs szerint a vörösborpiac ugyanakkor válságban van, mert a mennyiség folyamatosan felülírta a minőséget. „A termelést radikálisan csökkenteni kellene, a minőséget pedig a sokszorosára emelni. A piac a gyenge borok miatt szenved, mert az emberek belefáradtak a sokszor igazi élvezeti értéket nem adó termékekbe.”

 

 

