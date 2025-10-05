Ezt a híres magyar tájegységet Burgundiával említik egy lapon

A Taste Atlas csokorba gyűjtötte a világ legjobb gasztronómiai régióit, és a 100-as ranglista első felében, egészen pontosan a 37. helyen egy magyar gasztrorégió, az Alföld is megtalálható.

Egy magyar gasztrorégió, az Alföld is szerepel a világ legjobbjai között

Fotó: MTI/Oláh Tibor

A lista első helyén Campania, a másodikon a Peloponnészoszi-félsziget, a harmadikon Emilia-Romagna áll. Az első tíz helyezett között Görögország négy, míg Olaszország három régióval képviselteti magát, de bekerült egy-egy kínai, portugál és indiai tájegység is a legjobbak közé.

Talán egy kicsit meglepő, hogy ez a magyar tájegység az Alföld, mindenesetre a helyezés azt jelenti, hogy azonos színvonalúnak értékelték az oldal olvasói például a franciaországi Burgundiával, Bajorországgal vagy az olaszországi Toszkánával.

A magyar gasztrorégió nevezetességei

Az Alföld a szavazás során a maximálisan megszerezhető 5 pontból 4,21-es átlagot ért el.

A Taste Atlas ötleteket is ad a jobb megismeréshez, felkeresésre ajánlja például a Kiskőrössy Halászcsárdát, amelynek kínálatából a tradicionális halászlé mellett a palacsintát és a túróscsuszát emelik ki, és a Százéves Cukrászdát, amely elsősorban az Esterházy tortájáról híres.

A legjobb helyi termékek közé sorolják többek között a Pick szegedi téliszalámi mellett a Kisrét Manufaktúra Árpád gyömbér párlatát és a Rubin Paprika termékét, a bükkfával füstölt paprikát.

A szép tájegységek mellett számos gasztronómiai élményt is kínál az Alföld

Fotó: MTI/Faludi Imre

A térség további gasztronómiai sajátosságait bemutatva pedig az Alföldről származó ételek, élelmiszerek közül kiemelik egyebek mellett a csabai és a gyulai kolbászt, a szegedi és a kalocsai fűszerpaprika-őrleményt, a halterpertőt, a makói vöröshagymát és a szegedi tükörpontyot.

Élményalapú online útikalauz a hagyományos ételekhez

A TasteAtlas egy élményalapú online útikalauz a hagyományos ételekhez, amely autentikus recepteket, gasztronómiai szakemberek és ételkritikusok értékeléseit és kutatásokról készült cikkeket gyűjt össze a népszerű alapanyagokról és ételekről.

Az oldal magát „hagyományos ételek, helyi alapanyagok és autentikus éttermek világatlaszának” nevezi, és egy interaktív globális ételtérképet tartalmaz, amelyen az ételikonok az adott régióban jelennek meg, és közel 10.000 ételt, italt és alapanyagot, valamint 9000 éttermet tartalmaz.

A horvát újságíró és vállalkozó, Matija Babić által 2015-ben alapított projekt több mint három évnyi kutatást és fejlesztést követően 2018 végén indult el, kezdetben körülbelül 5000 étellel.