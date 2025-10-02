Elképesztő nagyságú aranykincset birtokol Magyarország, még soha nem ért ennyit a sárga nemesfém

Magyarország aranytartaléka a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vásárlásainak köszönhetően 2010-től kiugró mértékben, 2024 szeptemberére a harmincötszörösére, 110 tonnára nőtt, jelentősen meghaladva a korábbi, 2021-es 94,5 tonnás csúcsot is.

Még soha nem volt ilyen magas Magyarország aranytartaléka

Fotó: Zlaťáky.cz / Unsplash

Rekordszinten Magyarország aranytartaléka

Az aranytartalék jelenlegi szintre való növelésével az MNB folytatta a 2018-ban megkezdett aranyvásárlási folyamatot, és a magyar aranytartalék ezzel rekordszintre emelkedett.

Ez a növekedés azt mutatja, hogy az MNB a globális trendekhez igazodva vásárolta az aranyat, mivel 2010 óta a jegybankok nettó aranyvásárlókká váltak. A 2022-es orosz-ukrán háború kitörése után a központi bankok aranykereslete rekordokat döntött, ami 2023-ban is folytatódott. A 2024-es esztendő szintén magas jegybanki aranykeresletet hozott, megközelítve a korábbi rekordokat.

A nemzeti jegybankok arany iránti kereslete 2022-ben történelmi csúcsot ért el (1082 tonna), majd 2023-ban a történelmi csúcstól némileg elmaradt, de így is meghaladta az 1000 tonnát.

Magyarország aranytartaléka az alábbiak szerint emelkedett az elmúlt tizenöt évben:

2010: A jegybank alapítása óta nem volt ilyen magas az aranytartalék, de 2010-ben még alacsonyabb volt a későbbi értékeknél.

2018: Az aranytartalék 3,1 tonnáról 31 tonnára nőtt.

2021: A jegybanki aranytartalék 94,5 tonnára emelkedett.

2024: Az MNB 2024 szeptemberére 110 tonnára növelte az aranytartalékot.

A magyar jegybank Magyarország hosszú távú nemzet- és gazdaságstratégiai céljait figyelembe véve emelte az aranytartalékot: ahogy a fentiekből is kitűnik, 2018-ban több mint tízszeresére, majd 2021-ben ennek a háromszorosára bővítette a készleteket. Az aranytartalék növelését támogatta, hogy tovább erősödtek azok a világgazdasági, geopolitikai és tőkepiaci folyamatok, amelyek az utóbbi években az arany szerepének felértékelődéséhez vezettek.

Aranytömbök az MNB által őrzött aranytartalékból Budapesten, az MNB logisztikai központjában

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

„Egy ország aranytartalékának jelentősége az értékállóságában rejlik: a pénzügyi rendszer stabilitásának őrzése mellett a befektetői bizalom erősítésében is kulcsszerepet játszik” – mondta márciusi hivatalba lépésekor Varga Mihály, a jegybank új elnöke.