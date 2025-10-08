Hírlevél

Figyelem! Fontos változást jelentett be az egyik legnagyobb magyar bank

Az MBH Bank felülvizsgálta az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárral fennálló együttműködését és annak megszüntetése mellett döntött. Magyarország egyik vezető hitelintézeteként az MBH Bank elkötelezett az öngondoskodás támogatása iránt, ezért jelenleg is azon dolgozik, hogy megtalálja a stratégiájához és prudens működéséhez leginkább illeszkedő konstrukciót, valamint a hiteles, kiszámítható és átláthatóan működő partnereket a pénztári piacon.
Az MBH Bank elkötelezett amellett, hogy ügyfeleinek a legmagasabb szintű szolgáltatásokat nyújtsa, többek között a partnerek és a bank közti szinergiák kiaknázása révén, prudens és transzparens, az ügyfelek igényeit magas szinten kiszolgáló üzleti működés mellett. A pénzintézet ezen szemléletet partnereitől is mindenkor elvárja. 

Változás jön az MBH Bankcsoportnál

Az MBH Csoport az MBH Gondoskodás Egészségpénztár és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár vezetői testületeiben a közelmúltban bekövetkezett változások, valamint az eltérő üzleti elképzelések miatt úgy döntött, hogy a stratégiai együttműködés a bankcsoport és a két megnevezett pénztár között 2025. december 30-án megszűnik, vagyis ezt követően a pénztárak már nem jogosultak az MBH Bank nevének és arculatának bármely formában történő használatára.

Az MBH Csoport Magyarország egyik vezető hitelintézeteként elkötelezett a pénzügyi tudatosság és az öngondoskodás intézménye, így a nyugdíjpénztári és az egészségpénztári megtakarítások támogatása, valamint felkarolása iránt, ezért a bankcsoport jelenleg is azon dolgozik, hogy megtalálja az új stratégiai irányoknak leginkább megfelelő együttműködési lehetőségeket a pénztári piacon.

Az MBH Bank kiterjedt fiókhálózata, széleskörű szolgáltatáspalettája, több évtizedes szakmai tapasztalata, illetve nagybanki háttere jelentős előnyt biztosít az öngondoskodási piacon, lehetővé téve a bank számára, hogy olyan konstrukciókat nyújtson az ügyfeleknek, amelyek a leginkább támogatják az öngondoskodással kapcsolatos terveiket.

 

