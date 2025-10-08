Figyelem! Fontos változást jelentett be az egyik legnagyobb magyar bank

Az MBH Bank elkötelezett amellett, hogy ügyfeleinek a legmagasabb szintű szolgáltatásokat nyújtsa, többek között a partnerek és a bank közti szinergiák kiaknázása révén, prudens és transzparens, az ügyfelek igényeit magas szinten kiszolgáló üzleti működés mellett. A pénzintézet ezen szemléletet partnereitől is mindenkor elvárja.

Változás jön az MBH Bankcsoportnál (képünk illusztráció)/Fotó: MTI/Vajda János

Az MBH Csoport az MBH Gondoskodás Egészségpénztár és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár vezetői testületeiben a közelmúltban bekövetkezett változások, valamint az eltérő üzleti elképzelések miatt úgy döntött, hogy a stratégiai együttműködés a bankcsoport és a két megnevezett pénztár között 2025. december 30-án megszűnik, vagyis ezt követően a pénztárak már nem jogosultak az MBH Bank nevének és arculatának bármely formában történő használatára.

Az MBH Csoport Magyarország egyik vezető hitelintézeteként elkötelezett a pénzügyi tudatosság és az öngondoskodás intézménye, így a nyugdíjpénztári és az egészségpénztári megtakarítások támogatása, valamint felkarolása iránt, ezért a bankcsoport jelenleg is azon dolgozik, hogy megtalálja az új stratégiai irányoknak leginkább megfelelő együttműködési lehetőségeket a pénztári piacon.

Az MBH Bank kiterjedt fiókhálózata, széleskörű szolgáltatáspalettája, több évtizedes szakmai tapasztalata, illetve nagybanki háttere jelentős előnyt biztosít az öngondoskodási piacon, lehetővé téve a bank számára, hogy olyan konstrukciókat nyújtson az ügyfeleknek, amelyek a leginkább támogatják az öngondoskodással kapcsolatos terveiket.