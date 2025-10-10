Vége a MediaMarktnak! Ezt nem láttuk jönni!

Gazdát cserélt a MediaMarkt, pontosabban az azt birtokló német Ceconomy AG, aminek egyik fő részvényese a Magyarországon is jelen lévő elektronikai áruházláncot alapító Kellerhals család vállalata. A Ceconomy nagyjából 1000, elektronikai termékeket kínáló fizikai áruházat üzemeltet Európában MediaMarkt és Saturn név alatt. A vállalat piaci értéke jelenleg 1,8 milliárd dollár (kb. 1,7 milliárd euró). A JD.com kínai e-kereskedelmi óriás a német cég megvásárlásával az eddigi legmerészebb lépését tette meg az európai piac felé.

Magyarországon 40 üzlet működik MediaMarkt márkanév alatt

Fotó: Shutterstock

A kínai JD.com többségi tulajdonszerzése nem veszélyezteti a MediaMarkt vállalat függetlenségét

A MediaMarkt ügyvezető igazgatója, Szilágyi Gábor a tranzakció kapcsán inkább partnerségről beszélt, mintsem felvásárlásról. A Világgazdaságnak elmondta, hogy a MediaMarkt továbbra is független vállalatként működik, a JD.com pedig elsősorban logisztikai és informatikai kompetenciákat hoz a közös munkába. A MediaMarkt alapító tulajdonosa, a Kellerhals család továbbra is megtartja részesedését a vállalatban.

Nem lesz névváltoztatás

Magyarországon jelenleg mintegy 40 MediaMarkt áruház működik, amelyek hatalmas forgalmat bonyolítanak le. A hazai MediaMarkt üzletek adózott nyeresége az utóbbi években közel 1 milliárd forint volt. A magyar leányvállalat szerint a hazai elektronikai kiskereskedelem 2025-ben 7 százalékkal nőtt, és a következő évre 3–5 százalékos bővülés várható, a JD.com technológiai és logisztikai háttere pedig tovább erősítheti a vállalat online jelenlétét.

A MediaMarkt ügyvezetője szerint a vásárlók szempontjából a kínai e-kereskedelmi óriással való társulás kézzelfogható előnyökkel járhat: gyorsabb szállítás, fejlettebb IT-megoldások és hatékonyabb kiszolgálás várható. Sem a beszállítói körön, sem a márka identitásán nem változtatnak, és nem lesz névváltoztatás, sőt áruházbezárás sem.