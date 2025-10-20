Kudarc a négyzeten? Meghan Markle a méregdrága lekvárok után új üzletbe fog

Mára már egyértelmű, hogy Markle tudatosan építi személyes márkáját, ebben a függetlenség vágya és a saját történet írása vezérli. Egyszerre akar kiszabadulni az angol királyi ház béklyói alól, de ugyanakkor ezt használja arra, hogy pénzt keressen. Ha már a színészi pályája nem volt olyan sikeres.

Meghan Markle üzleti pályáját fokozatosan, nagy szorgalommal építi, és már több mint tíz éves múltra tekint vissza. 2014-ben indította el az életmód blogját, amelyben divatról, utazásról, önfejlesztésről írt. Ez a projekt 2017 körül zárult le, amikor a királyi család közelébe került. Ezzel még nem keresett sok pénzt, becslések szerint akkoriban évente kb. 80 000 dollárt bevételt generált reklámokból és marketingből.

Meghan Markle tudatosan építi a márkáját, most a szépségiparban akar pénzt keresni/Fotó: JLPPA / Bestimage / 00718573

A házasság új ajtókat nyitott meg

A házassága Harry herceggel már új alapot adott a vagyon további építésére. Alapítványt hoztak létre, és médiavállalkozásokat indítottak, majd 2024-ben piacra dobta az As Ever (korábban American Riviera Orchard) életmód-márkát, amely háztartási, gasztronómiai és életmód-termékeket kínál. Ezek már komolyabb, „márkaépítési” projektnek tekinthetők.

Meghan Markle becsült nettó vagyona 2025-ben 60–70 millió amerikai dollár körül mozog. Ennek forrásai sokrétűek: színészi múltja (a Suits sorozatból kb. 4 millió USD-t keresett), a Harry herceggel közösen alapított Archewell Productions és Archewell Audio szerződései (Netflix: kb. 100 millió USD, Spotify: kb. 25 millió USD), valamint újabb életmód- és márkaépítő vállalkozásai.

Itt vannak a legújabb pletykák, mibe fog Meghan Markle

A szakértők egyetértenek abban, hogy Markle vagyona folyamatosan nő, és mindent megtesz azért, hogy új területekre lépjen. A legfrissebb pletykák szerint a szépségipar lesz a következő állomás, elképzelhető, hogy saját sminkkollekcióval rukkol elő, mint ahogy megtette ezt Rihanna, Kylie Jenner vagy Selena Gomez is. Ha hasonlóan sikeres lesz, könnyen elérheti a százmilliós nagyságrendet a következő években. A hírek egy Instagram videón alapulnak, amelyben egy márka nélküli terméket, egy rúzst használ Markle, írja a brit the Times. A hírt még nem erősítette meg.

