Stabilan vezet a Fidesz–KDNP, a Tisza maga alatt vágja a fát

Meghan Markle

Kudarc a négyzeten? Meghan Markle a méregdrága lekvárok után új üzletbe fog

21 perce
Olvasási idő: 6 perc
A sussexi hercegné, az elmúlt években a brit királyi családtól való távolodás után fokozatosan építette ki saját üzleti birodalmát, amelynek középpontjában a média, az életmód és a luxuspiac áll. Bár sokan ironizálnak Meghan Markle életmódfilmjein, ahogy virágszirmokat szór az összes ételre, ez nem szegi kedvét, pontosan látja, hogy bármihez nyúl, abból pénzt tud csinálni. De mi a legújabb ötlete?
Meghan MarkleszépségiparsminkHarry herceg

Mára már egyértelmű, hogy Markle tudatosan építi személyes márkáját, ebben a függetlenség vágya és a saját történet írása vezérli. Egyszerre akar kiszabadulni az angol királyi ház béklyói alól, de ugyanakkor ezt használja arra, hogy pénzt keressen. Ha már a színészi pályája nem volt olyan sikeres. 
Meghan Markle üzleti pályáját fokozatosan, nagy szorgalommal építi, és már több mint tíz éves múltra tekint vissza. 2014-ben indította el az életmód blogját, amelyben divatról, utazásról, önfejlesztésről írt. Ez a projekt 2017 körül zárult le, amikor a királyi család közelébe került. Ezzel még nem keresett sok pénzt, becslések szerint akkoriban évente kb. 80 000 dollárt bevételt generált reklámokból és marketingből. 

Meghan Markle, Picture MUST credit: Netflix The trailer for season two of Meghan Markle's Netflix lifestyle series With Love, Meghan has been released. The 44-year-old Duchess of Sussex's show hosts more guests in a rented house near her Montecito mansion for privacy reasons. With Love, Meghan was renewed for a second season just as season one was released in March. All the episodes were for both series filmed at the same time, it is understood.  Guests on season two include musician John Legend’s wife Chrissy Teigan and millionaire business woman and podcast host Jamie Kern Lima, who has previously interviewed the royal. In the one-minute, 27-second teaser, Meghan is seen eating cheese, prepping snacks and drinks with friends and even reveals the food her husband Prince Harry doesn't like.  While preparing a seafood dish the mother-of-two says:” Do you know who doesn't like lobster? My husband.“ As the trailer comes to an end, Meghan is sitting around a fire toasting marshmallows with friends and declares: “I love these moments of discovery and beauty. So let's be curious together.? However, despite getting a mention, there is no sign of husband Prince Harry, 40. Meghan's lifestyle show failed to break into Netflix's top 300 programmes for the first half of 2025 The series will start streaming on August 26. Picture supplied by JLPPA
Meghan Markle tudatosan építi a márkáját, most a szépségiparban akar pénzt keresni/Fotó: JLPPA / Bestimage / 00718573

A házasság új ajtókat nyitott meg

A házassága Harry herceggel már új alapot adott a vagyon további építésére. Alapítványt hoztak létre, és médiavállalkozásokat indítottak,  majd 2024-ben piacra dobta az As Ever (korábban American Riviera Orchard) életmód-márkát, amely háztartási, gasztronómiai és életmód-termékeket kínál. Ezek már komolyabb, „márkaépítési” projektnek tekinthetők. 
Meghan Markle becsült nettó vagyona 2025-ben 60–70 millió amerikai dollár körül mozog. Ennek forrásai sokrétűek: színészi múltja (a Suits sorozatból kb. 4 millió USD-t keresett), a Harry herceggel közösen alapított Archewell Productions és Archewell Audio szerződései (Netflix: kb. 100 millió USD, Spotify:  kb. 25 millió USD), valamint újabb életmód- és márkaépítő vállalkozásai. 

 

Itt vannak a legújabb pletykák, mibe fog Meghan Markle

A szakértők egyetértenek abban, hogy Markle vagyona folyamatosan nő, és mindent megtesz azért, hogy új területekre lépjen. A legfrissebb pletykák szerint a szépségipar lesz a következő állomás, elképzelhető, hogy saját sminkkollekcióval rukkol elő, mint ahogy megtette ezt Rihanna, Kylie Jenner vagy Selena Gomez is. Ha hasonlóan sikeres lesz, könnyen elérheti a százmilliós nagyságrendet a következő években. A hírek egy Instagram videón alapulnak, amelyben egy márka nélküli terméket, egy rúzst használ Markle, írja a brit the Times.  A hírt még nem erősítette meg. 
 

Mennyit kerestek a sztárok a saját sminkmárkájukkal:

  • Rihanna „Fenty Beauty” márkája 2017-ben indult, 2023-ra a legnagyobb celebmárkák közé került: az éves forgalma kb. 602 millió dollár volt 2023-ban. A  márka értéke becslések szerint nagyjából 2,8 milliárd dollár. 
  • Kylie Jenner „Kylie Cosmetics” márkája 2015-ben indult, 2019-ben 51 százalékát eladta a Coty-nak 600 millió dollárért. 
  • Selena Gomez „Rare Beauty” márkája 2020-ban indult, és 2023-ban kb. 370 millió dollár bevételt ért el.

 

 

