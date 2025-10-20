Kudarc a négyzeten? Meghan Markle a méregdrága lekvárok után új üzletbe fog

Mára már egyértelmű, hogy Markle tudatosan építi személyes márkáját, ebben a függetlenség vágya és a saját történet írása vezérli. Egyszerre akar kiszabadulni az angol királyi ház béklyói alól, de ugyanakkor ezt használja arra, hogy pénzt keressen. Ha már a színészi pályája nem volt olyan sikeres.
Meghan Markle üzleti pályáját fokozatosan, nagy szorgalommal építi, és már több mint tíz éves múltra tekint vissza. 2014-ben indította el az életmód blogját, amelyben divatról, utazásról, önfejlesztésről írt. Ez a projekt 2017 körül zárult le, amikor a királyi család közelébe került. Ezzel még nem keresett sok pénzt, becslések szerint akkoriban évente kb. 80 000 dollárt bevételt generált reklámokból és marketingből.
A házasság új ajtókat nyitott meg
A házassága Harry herceggel már új alapot adott a vagyon további építésére. Alapítványt hoztak létre, és médiavállalkozásokat indítottak, majd 2024-ben piacra dobta az As Ever (korábban American Riviera Orchard) életmód-márkát, amely háztartási, gasztronómiai és életmód-termékeket kínál. Ezek már komolyabb, „márkaépítési” projektnek tekinthetők.
Meghan Markle becsült nettó vagyona 2025-ben 60–70 millió amerikai dollár körül mozog. Ennek forrásai sokrétűek: színészi múltja (a Suits sorozatból kb. 4 millió USD-t keresett), a Harry herceggel közösen alapított Archewell Productions és Archewell Audio szerződései (Netflix: kb. 100 millió USD, Spotify: kb. 25 millió USD), valamint újabb életmód- és márkaépítő vállalkozásai.
Itt vannak a legújabb pletykák, mibe fog Meghan Markle
A szakértők egyetértenek abban, hogy Markle vagyona folyamatosan nő, és mindent megtesz azért, hogy új területekre lépjen. A legfrissebb pletykák szerint a szépségipar lesz a következő állomás, elképzelhető, hogy saját sminkkollekcióval rukkol elő, mint ahogy megtette ezt Rihanna, Kylie Jenner vagy Selena Gomez is. Ha hasonlóan sikeres lesz, könnyen elérheti a százmilliós nagyságrendet a következő években. A hírek egy Instagram videón alapulnak, amelyben egy márka nélküli terméket, egy rúzst használ Markle, írja a brit the Times. A hírt még nem erősítette meg.
Mennyit kerestek a sztárok a saját sminkmárkájukkal:
- Rihanna „Fenty Beauty” márkája 2017-ben indult, 2023-ra a legnagyobb celebmárkák közé került: az éves forgalma kb. 602 millió dollár volt 2023-ban. A márka értéke becslések szerint nagyjából 2,8 milliárd dollár.
- Kylie Jenner „Kylie Cosmetics” márkája 2015-ben indult, 2019-ben 51 százalékát eladta a Coty-nak 600 millió dollárért.
- Selena Gomez „Rare Beauty” márkája 2020-ban indult, és 2023-ban kb. 370 millió dollár bevételt ért el.