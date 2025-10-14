Megrohamozták a bankokat a cégek, óriási az érdeklődés a 3 százalékos vállalkozói hitel iránt

A kedvezményes, fix 3 százalékos vállalkozói hitel szó szerint megmozgatta a hazai vállalkozói szektort: október 10-ig több mint 1100 cég nyújtott be hiteligényt, összesen 54 milliárd forint értékben. Ez már a szeptemberi rekordhónap volumenének közel felét jelenti, mindössze egy hét alatt – írta Facebook-bejegyzésében Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára.

Október 10-éig összesen 54 milliárd forint értékben igényelték a cégek a fix 3 százalékos vállalkozói hitelt (képünk illusztráció)/Fotó: Bence Bezeredy/Getty Images

A politikus posztjában rámutatott, hogy a tavalyi év azonos időszakához képest a növekedés még látványosabb: a 2024 októberében beadott igénylések kétharmada idén már mostanáig beérkezett, miközben a hiteligénylések összegében már tavaly októberének teljesítményének közel 75 százaléka már teljesült.

A 3 százalékos kamat érezhetően kisebb havi terhet jelent a cégeknek, ami mozgásteret ad a nyugodt működéshez és a munkahelyek megőrzéséhez is.

A Széchenyi Kártya Program új lendülete bizonyítja: a magyar KKV-k számára az olcsóbb finanszírozás nemcsak a túlélést, hanem a fejlődés lehetőségét is jelenti – zárta bejegyzését az államtitkár.

Ezekre figyeljen, ha fel akarja venni a fix 3 százalékos vállalkozói hitelt

Egy lezárt teljes üzleti évvel (ez jelen esetben egy 2023-ban alakult cégnél teljesül) kell rendelkeznie a vállalkozásnak.

Nem lehet a vállalkozásnak köztartozása, adótartozása.

Nem lesz jó az, ha a tulajdonosok körében az elmúlt 6 hónapban változás állt be.

Nem szerepelhet a cég a rossz adósok listáján (negatív KHR lista), illetve nem lehet hiteltörlesztéssel elmaradása.

Negatív éves eredmény mellett nem igazán reális a hitelfelvétel.

Jellemzően nem lesz hitelképes az a cég, amelyről az OPTEN-ben negatív információt lehet látni a kapcsolt vállalkozásokról.

Problémát okozhat az is, ha a cég nem vezet magyar banknál számlát, vagy nem vezet pénzforgalmi számlát.

A felvehető kölcsönösszeggel kapcsolatban pedig fontos tudni, hogy nem jár automatikusan a maximális összeg.

Sőt, banki kölcsönről lévén szó a bank a cég hitletörlesztési képességéről meg fog győződni.

Alapesetben megnézik, hogy a bank üzleti tevékenysége mekkora összeg felvételét teszi lehetővé. Itt az árbevételből szoktak kiindulni. Hüvelykujjszabályként ki lehet jelenteni, hogy az éves árbevétel 20 százalékának megfelelő kölcsönösszeg igényelhető. (Ezt még befolyásolhatja az is, hogy a vállalkozásnak milyen meglévő hitelei, törlesztései vannak.)