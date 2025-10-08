Hírlevél

Kiderült Biden sötét titka, ez mindent megváltoztat

Történelmi áttörés, erre megérte várni: végre vereséget szenvedett a szén

Az idei év első felében a megújuló energiák váltak az elektromosság első számú forrásává a világon, maguk mögé utasítva a szén alapú energiatermelést - derül ki a brit székhelyű, független globális energetikai agytröszt, az Ember jelentéséből. Ilyenre korábban még soha nem volt példa, ezért a fejlemény akkor is történelmi jelentőségű, ha a világ egyes részei között továbbra is óriási eltérések vannak a megújuló illetve a szennyező energiaforrások hasznosításában.
A világ igénye az elektromosságra növekszik, de a szél- és napenergia alapú teremlés olyan mértékben növekedett, hogy annak révén teljes egészében lefedhető volt az elektromosság iránti keresletnövekedés. Sőt, ennek a két megújulónak a termelési növekedése még a szén és a gázfelhasználás mérséklődéséhez is hozzájárult csekély mértékben – derül ki az Ember nevű energetikai elemzőintézmény az év első hat hónapjáról adott friss értékeléséből. A tiszta energiákra váltást Kína vezeti globálisan, ugyanakkor a világ fejlett térségei közül Egyesült Államok és az EU a korábbinál jobban támaszkodott a fosszilis hordozókkal előállított elektromosságra.

A megújuló energia forrásai most először utasították maguk mögé globálisan a szenet az energiatermelésben (illusztráció)
A megújuló energia forrásai most először utasították maguk mögé globálisan a szenet az energiatermelésben (illusztráció)
Fotó: Freepik

Kína jár az élen a megújuló energiákban

Az Ember értékelése szerint az energiatermelés forrásai terén óriási különbség mutatkozik a fejlődő és a fejlett országok között, amiben néha meglepő előjeleket látni. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) hasonló vonatkozású, de az Ember riportjától független jelentése szerint ez a szakadék még jobban elmélyül a jövőben. A jelentés kiemeli, hogy a világ legnagyobb gazdaságában, az Egyesült Államokban várhatóan lassulni fog a megújuló kapacitások bővitése és az azokból nyert termelés, tekintve, hogy a washingtoni adminisztráció inkább a fosszilis hordozókból nyert termelést támogatja, ezzel fedezve a bővülő amerikai energiaexportot. Miként megírtuk: az amerikai energiaexportnak épp az EU lehet egyik nagy célpiaca, főként a nemrég a vámháború részeként megkötött kereskedelmi keretmegállapodás részeként.

Maradva a szervezetek által kiadott jelentéseknél, az IEA kitér rá, hogy a szén 2024-ben még a világ legnagyobb, egyedileg értékelt energiatermelő forrása volt, ez már több mint 50 éve így van.

Érdemes kitérni rá, hogy a világ legnagyobb szénfelhasználójának számító Kína továbbra is élen jár a tiszta energiára való átállásban, ráadásul a különbség növekszik más országokhoz képest.

Kína átlagosan évente több nap- és szélenergia-kapacitással bővítve termelését, mint a világ többi része együttvéve. 

Ez lehetővé tette, hogy a megújuló forrásokból végzett energiatermelés növekedése Kínában meghaladja a növekvő villamosenergia-keresletet, és 2 százalékkal csökkentse a fosszilis tüzelőanyagokkal végzett termelést az IEA szerint

A világ egyik legjelentősebb gazdaságának, egyben legnépesebb országának számító Indiában némileg lassult a villamos energia iránti kereslet növekedése. Az országban ezzel párhuzamosan jelentős szél- és napenergia termelőkapacitások épülnek, segítve a szén- és gázfelhaszálás mérséklődését.

Ugyanakkor a fejlett országok egy részében – Egyesült Államok, EU – ezzel ellentés tendenciákat látni. Például az Egyesült Államokban a villamosenergia-kereslet gyorsabban nőtt, mint a tisztaenergia-termelés, ez pedig fokozta a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget. Az EU-ban pedig a hónapokon át tartó gyenge szél- és vízenergia-teljesítmény a szén- és gáztermelés növekedéséhez vezetett.

Annak pedig a világ más részei számára is nagy jelentősége van, hogy ezekben a nagy gazdaságokban hogyan alakul a megújuló források bevonása az energiatermelésbe.

Miközben Kína tiszta energiás technológiai exportja fellendül, az Egyesült Államok inkább arra összpontosít, hogy ösztönözze a világot az (amerikai) olaj és a földgáz nagyobb mértékű vásárlására. Eközben a világ második legnagyobb gazdaságának számító Kína 2025 augusztusában új rekordot ért el a tiszta energiák technológiai exportjában: az Ember adatai szerint ennek mértéke elérte a 20 milliárd dollárt, amit

  • az elektromos járművek (26 százalékos növekedés), és
  • az akkumulátorok (23 százalékos növekedés) eladásainak megugrása tett lehetővé. 

Kína elektromos járműveinek és akkumulátorainak exportja együttesen mára több mint kétszeresére rúgnak a napelem-export értékének.

A leghatalmasabb munkagépek, homlokrakodó, munkagép, földmunka, gigászi gépek. megújuló
Egy bányadömper egy európai szénbánya területén (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Ez lehet a döntő fordulat

Minden regionális különbség ellenére az Ember szerint ebben a pillanatban „döntő fordulóponthoz” érkeztünk: a megújuló energiák először haladták meg a szén alapú energiatermelést az elektromosság előállításában.

A BBC Malgorzata Wiatros-Motykát, az Ember vezető elemzőjőt idézi, aki szerint ez „egy olyan átalakulás kezdetét jelzi, amelyben a tiszta energia lépést tart az energia irányti kereslet növekedésével”.

Magyarország is a bajnokok között

Hazánk is kivette részét a megújuló energiáka épülő termelők kapacitásnövekedésében. Miként az Origo megírta, a MAVIR energia irányító adatai szerint szeptember elejére 9000 megawatt fölé nőtt a megújuló áramtermelők összes beépített teljesítménye Magyarországon. Az adatok szerint 2015 és 2024 között Európában a magyar megújuló beépített teljesítmény bővült a legnagyobb arányban, több mint nyolcszorosára.

A napenergia a növekedés oroszlánrészét tette ki, a villamosenergia-igény növekedésének 83 százalékát fedezve. Mára pedig három egymást követő évben a világ legnagyobb, megújuló villamosenergia-forrásává vált.

Érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy a napenergia-termelés nagy része (58 százalék) ma az alacsonyabb jövedelmű országokban történik, amelyek közül sok robbanásszerű növekedést mutatott az elmúlt években ezen a téren. Ennek oka a látványos költségcsökkenés. 

A napelemek ára 1975 óta elképesztő mértékben, 99,9 százalékkal csökkent, és mostanra olyan olcsóvá váltak, hogy egyetlen év leforgása alatt hatalmas napelempiacok alakulhatnak ki egy országban, különösen ott, ahol a központi jellegű, hálózati áram drága és megbízhatatlan

– jelezte értékelésében az Ember.

 

