Történelmi áttörés, erre megérte várni: végre vereséget szenvedett a szén

A világ igénye az elektromosságra növekszik, de a szél- és napenergia alapú teremlés olyan mértékben növekedett, hogy annak révén teljes egészében lefedhető volt az elektromosság iránti keresletnövekedés. Sőt, ennek a két megújulónak a termelési növekedése még a szén és a gázfelhasználás mérséklődéséhez is hozzájárult csekély mértékben – derül ki az Ember nevű energetikai elemzőintézmény az év első hat hónapjáról adott friss értékeléséből. A tiszta energiákra váltást Kína vezeti globálisan, ugyanakkor a világ fejlett térségei közül Egyesült Államok és az EU a korábbinál jobban támaszkodott a fosszilis hordozókkal előállított elektromosságra.

A megújuló energia forrásai most először utasították maguk mögé globálisan a szenet az energiatermelésben (illusztráció)

Fotó: Freepik

Kína jár az élen a megújuló energiákban

Az Ember értékelése szerint az energiatermelés forrásai terén óriási különbség mutatkozik a fejlődő és a fejlett országok között, amiben néha meglepő előjeleket látni. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) hasonló vonatkozású, de az Ember riportjától független jelentése szerint ez a szakadék még jobban elmélyül a jövőben. A jelentés kiemeli, hogy a világ legnagyobb gazdaságában, az Egyesült Államokban várhatóan lassulni fog a megújuló kapacitások bővitése és az azokból nyert termelés, tekintve, hogy a washingtoni adminisztráció inkább a fosszilis hordozókból nyert termelést támogatja, ezzel fedezve a bővülő amerikai energiaexportot. Miként megírtuk: az amerikai energiaexportnak épp az EU lehet egyik nagy célpiaca, főként a nemrég a vámháború részeként megkötött kereskedelmi keretmegállapodás részeként.

Maradva a szervezetek által kiadott jelentéseknél, az IEA kitér rá, hogy a szén 2024-ben még a világ legnagyobb, egyedileg értékelt energiatermelő forrása volt, ez már több mint 50 éve így van.

Érdemes kitérni rá, hogy a világ legnagyobb szénfelhasználójának számító Kína továbbra is élen jár a tiszta energiára való átállásban, ráadásul a különbség növekszik más országokhoz képest.

Kína átlagosan évente több nap- és szélenergia-kapacitással bővítve termelését, mint a világ többi része együttvéve.

Ez lehetővé tette, hogy a megújuló forrásokból végzett energiatermelés növekedése Kínában meghaladja a növekvő villamosenergia-keresletet, és 2 százalékkal csökkentse a fosszilis tüzelőanyagokkal végzett termelést az IEA szerint