A mesterséges intelligencia (MI) iparágának elképesztő ütemű fejlődésével felerősödött a szorongás amiatt, hogy sok munkakörben a dolgozókat belátható időn belül MI-re cserélik le. A Microsoft friss kutatása pedig úgy tűnik, hogy kezdi beigazolni ezeket a félelmeket. A Sky News számolt be a vizsgálatról, amelynek célja eredetileg az volt, hogy kiderítse mely munkakörökben lehet az AI-chatbotokat hatékony kiegészítő eszközként alkalmazni. Az eredmények viszont még a kutatókat is meglepték, hiszen rámutattak arra, hogy szakmák tucatjait lehetne, már a közeljövőben szinte teljes mértékben automatizálni.

A mesterséges intelligencia robbanásszerű fejlődést mutat

Fotó: Shutterstock

Ezek a szakmák, akár már 5 éven belül eltűnhetnek a mesterséges intelligencia miatt:

A kutatók szerint a mesterséges intelligencia térhódítása egyes ágazatokban különösen nagyarányú lehet. Az alábbi hivatások mellett feltüntetett százalékos értékek, azt mutatják, hogy az AI az adott szakma mekkora részét lenne képes elvégezni.

Történész (90%) Programozó (90%) Értékesítő (80%) Újságíró (80%) DJ (75%) Adatkutató (75%) Ügyfélszolgálati munkatárs (72%) Szövegíró (70%) Call center munkatárs (70%) Pénzügyi tanácsadó (69%) Adminisztrátor (68%) Projektasszisztens (66%) Marketinges tartalomkészítő (65%) Számviteli asszisztens (64%) Termékpromótáló (62%) HR-asszisztens (63%) Piackutató (60%) Social media menedzser (60%) Kereskedelmi elemző (59%) SEO-specialista (58%)

A mesterséges intelligenciát használó cégek tanácsadói szerint három-öt éven belül a fenti szakmák nagy valószínűséggel teljesen átadhatók az AI-nak, kivéve azokat a területeket, ahol emberi kapcsolatokra vagy döntéshozatalra van szükség.

A mesterséges intelligencia ma már nem csupán technológiai újdonság, hanem komoly gazdasági motor is, amely kézzelfoghatóan növeli a világ legnagyobb vállalatainak értékét. Az elmúlt két évben az AI-piac robbanásszerű fejlődést mutatott, ami a tőzsdén is egyre látványosabban érzékelhető. A világ legnagyobb tech cégeinek értéke 2024 óta több mint 21 billió (21 ezer milliárd forint) dollárral emelkedett, és a mesterséges intelligencia köré épülő cégek papírjai 2025-ben is kétszámjegyű emelkedést hoztak a befektetőknek. Bár a trend látványos és vonzó, a befektetőknek számolniuk kell a kockázatokkal is: a szabályozói környezet, a geopolitikai bizonytalanságok és a túlzott várakozások egyaránt hatással lehetnek a piac alakulására.