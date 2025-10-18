Hírlevél

Rendkívüli!

A Microsoft friss elemzéséből kiderült, mely szakmák vannak a leginkább veszélyben a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. Összegyűjtöttük azt a 20 szakmát, amelyeket már a közeljövőben is átvehetnek a mesterséges intelligencia legkülönbözőbb vívmányai.
mesterséges intelligenciaszakmami (mesterséges intelligencia)

A mesterséges intelligencia (MI) iparágának elképesztő ütemű fejlődésével felerősödött a szorongás amiatt, hogy sok munkakörben a dolgozókat belátható időn belül MI-re cserélik le. A Microsoft friss kutatása pedig úgy tűnik, hogy kezdi beigazolni ezeket a félelmeket. A Sky News számolt be a vizsgálatról, amelynek célja eredetileg az volt, hogy kiderítse mely munkakörökben lehet az AI-chatbotokat hatékony kiegészítő eszközként alkalmazni. Az eredmények viszont még a kutatókat is meglepték, hiszen rámutattak arra, hogy szakmák tucatjait lehetne, már a közeljövőben szinte teljes mértékben automatizálni.

A mesterséges intelligencia robbanásszerű fejlődést mutat
Fotó: Shutterstock

Ezek a szakmák, akár már 5 éven belül eltűnhetnek a mesterséges intelligencia miatt:

A kutatók szerint a mesterséges intelligencia térhódítása egyes ágazatokban különösen nagyarányú lehet. Az alábbi hivatások mellett feltüntetett százalékos értékek, azt mutatják, hogy az AI az adott szakma mekkora részét lenne képes elvégezni.

  1. Történész (90%)
  2. Programozó (90%)
  3. Értékesítő (80%)
  4. Újságíró (80%)
  5. DJ (75%)
  6. Adatkutató (75%)
  7. Ügyfélszolgálati munkatárs (72%)
  8. Szövegíró (70%)
  9. Call center munkatárs (70%)
  10. Pénzügyi tanácsadó (69%)
  11. Adminisztrátor (68%)
  12. Projektasszisztens (66%)
  13. Marketinges tartalomkészítő (65%)
  14. Számviteli asszisztens (64%)
  15.  Termékpromótáló (62%)
  16.  HR-asszisztens (63%)
  17.  Piackutató (60%)
  18. Social media menedzser (60%)
  19. Kereskedelmi elemző (59%)
  20. SEO-specialista (58%)

A mesterséges intelligenciát használó cégek tanácsadói szerint három-öt éven belül a fenti szakmák nagy valószínűséggel teljesen átadhatók az AI-nak, kivéve azokat a területeket, ahol emberi kapcsolatokra vagy döntéshozatalra van szükség.

Az AI-piac robbanásszerű fejlődést mutat

A mesterséges intelligencia ma már nem csupán technológiai újdonság, hanem komoly gazdasági motor is, amely kézzelfoghatóan növeli a világ legnagyobb vállalatainak értékét. Az elmúlt két évben az AI-piac robbanásszerű fejlődést mutatott, ami a tőzsdén is egyre látványosabban érzékelhető. A világ legnagyobb tech cégeinek értéke 2024 óta több mint 21 billió (21 ezer milliárd forint) dollárral emelkedett, és a mesterséges intelligencia köré épülő cégek papírjai 2025-ben is kétszámjegyű emelkedést hoztak a befektetőknek. Bár a trend látványos és vonzó, a befektetőknek számolniuk kell a kockázatokkal is: a szabályozói környezet, a geopolitikai bizonytalanságok és a túlzott várakozások egyaránt hatással lehetnek a piac alakulására.

 

