A mesterséges intelligencia (MI) iparágának elképesztő ütemű fejlődésével felerősödött a szorongás amiatt, hogy sok munkakörben a dolgozókat belátható időn belül MI-re cserélik le. A Microsoft friss kutatása pedig úgy tűnik, hogy kezdi beigazolni ezeket a félelmeket. A Sky News számolt be a vizsgálatról, amelynek célja eredetileg az volt, hogy kiderítse mely munkakörökben lehet az AI-chatbotokat hatékony kiegészítő eszközként alkalmazni. Az eredmények viszont még a kutatókat is meglepték, hiszen rámutattak arra, hogy szakmák tucatjait lehetne, már a közeljövőben szinte teljes mértékben automatizálni.
Ezek a szakmák, akár már 5 éven belül eltűnhetnek a mesterséges intelligencia miatt:
A kutatók szerint a mesterséges intelligencia térhódítása egyes ágazatokban különösen nagyarányú lehet. Az alábbi hivatások mellett feltüntetett százalékos értékek, azt mutatják, hogy az AI az adott szakma mekkora részét lenne képes elvégezni.
- Történész (90%)
- Programozó (90%)
- Értékesítő (80%)
- Újságíró (80%)
- DJ (75%)
- Adatkutató (75%)
- Ügyfélszolgálati munkatárs (72%)
- Szövegíró (70%)
- Call center munkatárs (70%)
- Pénzügyi tanácsadó (69%)
- Adminisztrátor (68%)
- Projektasszisztens (66%)
- Marketinges tartalomkészítő (65%)
- Számviteli asszisztens (64%)
- Termékpromótáló (62%)
- HR-asszisztens (63%)
- Piackutató (60%)
- Social media menedzser (60%)
- Kereskedelmi elemző (59%)
- SEO-specialista (58%)
A mesterséges intelligenciát használó cégek tanácsadói szerint három-öt éven belül a fenti szakmák nagy valószínűséggel teljesen átadhatók az AI-nak, kivéve azokat a területeket, ahol emberi kapcsolatokra vagy döntéshozatalra van szükség.
Az AI-piac robbanásszerű fejlődést mutat
A mesterséges intelligencia ma már nem csupán technológiai újdonság, hanem komoly gazdasági motor is, amely kézzelfoghatóan növeli a világ legnagyobb vállalatainak értékét. Az elmúlt két évben az AI-piac robbanásszerű fejlődést mutatott, ami a tőzsdén is egyre látványosabban érzékelhető. A világ legnagyobb tech cégeinek értéke 2024 óta több mint 21 billió (21 ezer milliárd forint) dollárral emelkedett, és a mesterséges intelligencia köré épülő cégek papírjai 2025-ben is kétszámjegyű emelkedést hoztak a befektetőknek. Bár a trend látványos és vonzó, a befektetőknek számolniuk kell a kockázatokkal is: a szabályozói környezet, a geopolitikai bizonytalanságok és a túlzott várakozások egyaránt hatással lehetnek a piac alakulására.