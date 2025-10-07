Magyar Péter embere robotokkal dolgoztatna a munkások helyett

A Tisza legújabb igazolása korábban arról beszélt, hogy képességek híján nagyon sokan ki fognak „kopni” a munkaerőpiacról a robotok és az mesterséges intelligencia miatt. Ám az emberek helyettesítése a AI-jal az eddigi tapasztalatok szerint veszélyes: rengeteg hibával dolgozik és valójában csak a multiknak jó, akik meg tudják spórolni az emberek bérét. Az Ellenpont hosszú írásban járta körül alaposabban, hogy ki is valójában Tanács Zoltán.

A Tisza újabb szakértőjeként megnevezett mesterséges intelligencia-mániás Tanács a programalkotás terén fogja össze az ellenzéki párt munkáját

Fotó: Shutterstock

A mesterséges intelligencia-mániás Tanács cége jól keresett a Gyurcsány-korszakban

A néhány napja a Tisza újabb szakértőjeként megnevezett AI-mániás Tanács a programalkotás terén fogja össze és vezeti az ellenzéki párt munkáját. Magyar Péter legújabb embere egy nemzetközi, informatikai-vezetési tanácsadó cégtől érkezett. Több mint 25 éven át dolgozott az IFUA Horváth & Partners Kft.-nél, ahol a vége felé felsővezetői, tulajdonosi pozíciókat is betöltött.

A Magyar Nemzet már megírta a vállalatról, hogy rengeteg közbeszerzést nyert a Gyurcsány-korszakban, milliárdokat besöpörve az állami szférától. Úgy, hogy Tanács ekkor már vezetői feladatokat látott el a társaságnál. Nem ez azonban az egyetlen érdekesség a Tisza legújabb szakértőjével kapcsolatban. Kisebb figyelmet kapott, de a Tisza programalkotási tanácsadója az elmúlt tíz évben meglehetősen speciális területekre szakosodott: a mesterségesintelligencia-megoldásokra és a robotizációra.

„Hideg technokrataként" jellemezte őt, aki távolságtartóan kezeli a küszöbön álló társadalmi és munkaerőpiaci robbanás emberi oldalát. Úgy gondolja, hogy Tanács alkalmatlan politikusnak, nem érti az emberek problémáit, így közéleti felbukkanása veszélyeket is rejthet magában. Főleg, hogy Magyar Péter egészen biztosan kulcspozícióban számítana rá a jövőben.

Érzéketlenség és cinizmus egy meglehetősen megosztó témában

A beszélgetés más pontján is lenézően nyilatkozott az emberi munkaerőről. A vállalati, ügyfélszolgálati botok kapcsán például azt ecsetelte, hogy azok „70 százalékkal gyorsabban válaszolnak mindenre, mint a hagyományos, emberi munkaerő", így érdemes az új technológiát alkalmazni. Érzéketlenül hozzátette, hogy a technológiai változások következtében nagyon sokan fogják a munkájukat elveszteni, vagy máshogy csinálni, vagy kikopni a rendszerből, mert már nem tudják az új dolgokat megtanulni.