Magyar Péter embere robotokkal dolgoztatna a munkások helyett

A Tisza legújabb igazolása korábban arról beszélt, hogy képességek híján nagyon sokan ki fognak „kopni” a munkaerőpiacról a robotok és az mesterséges intelligencia miatt. Ám az emberek helyettesítése a AI-jal az eddigi tapasztalatok szerint veszélyes: rengeteg hibával dolgozik és valójában csak a multiknak jó, akik meg tudják spórolni az emberek bérét. Az Ellenpont hosszú írásban járta körül alaposabban, hogy ki is valójában Tanács Zoltán.
A néhány napja a Tisza újabb szakértőjeként megnevezett AI-mániás Tanács a programalkotás terén fogja össze és vezeti az ellenzéki párt munkáját. Magyar Péter legújabb embere egy nemzetközi, informatikai-vezetési tanácsadó cégtől érkezett. Több mint 25 éven át dolgozott az IFUA Horváth & Partners Kft.-nél, ahol a vége felé felsővezetői, tulajdonosi pozíciókat is betöltött.
A Magyar Nemzet már megírta a vállalatról, hogy rengeteg közbeszerzést nyert a Gyurcsány-korszakban, milliárdokat besöpörve az állami szférától. Úgy, hogy Tanács ekkor már vezetői feladatokat látott el a társaságnál. Nem ez azonban az egyetlen érdekesség a Tisza legújabb szakértőjével kapcsolatban. Kisebb figyelmet kapott, de a Tisza programalkotási tanácsadója az elmúlt tíz évben meglehetősen speciális területekre szakosodott: a mesterségesintelligencia-megoldásokra és a robotizációra.
„Hideg technokrataként" jellemezte őt, aki távolságtartóan kezeli a küszöbön álló társadalmi és munkaerőpiaci robbanás emberi oldalát. Úgy gondolja, hogy Tanács alkalmatlan politikusnak, nem érti az emberek problémáit, így közéleti felbukkanása veszélyeket is rejthet magában. Főleg, hogy Magyar Péter egészen biztosan kulcspozícióban számítana rá a jövőben.
A beszélgetés más pontján is lenézően nyilatkozott az emberi munkaerőről. A vállalati, ügyfélszolgálati botok kapcsán például azt ecsetelte, hogy azok „70 százalékkal gyorsabban válaszolnak mindenre, mint a hagyományos, emberi munkaerő", így érdemes az új technológiát alkalmazni. Érzéketlenül hozzátette, hogy a technológiai változások következtében nagyon sokan fogják a munkájukat elveszteni, vagy máshogy csinálni, vagy kikopni a rendszerből, mert már nem tudják az új dolgokat megtanulni.
Magyar Péter tanácsadója ennél is tovább ment első nyilvános politikusi szereplésekor. A TISZTA Hang Podcast indító adásában, ahol arról beszélt: nem érdemes a munkásoknak munkahelyeket teremteni, mert a robotok úgyis nemsokára leváltják őket.
Magyar Péter tanácsadójának rajongása ellenére az AI térnyerése meglehetősen megosztó témának számít. A digitális fejlődés ugyanis eddig is komoly változásokat eredményezett a munka világában, és a java csak ezután következik, rengetegen veszíthetik el a munkájukat, ráadásul az AI rengeteg hibát is elkövet, sokkal többet, mint az emberek – de, persze, a multinacionális tőkének jobb, mert több pénzt tudnak rajta keresni. Így érthető okokból sokan aggódva figyelik a fejleményeket.
Tanács nézetei egyébként nem újkeletűek, hiszen az amerikai demokrata politikusok évek óta hasonlókat hangoztatnak. Az első fecske a párt szélsőbaloldali szárnyához tartozó Alexandria Ocasio-Cortez volt, aki már a South by Southwesten (SXSW) tartott 2019-es előadásában arról értekezett, hogy „a robotok nem jelentenek problémát."
A demokraták magasabb szintjeire is begyűrűzött a techőrület. Joe Biden volt alelnök és helyettese, Kamala Harris a Fehér Házban tartott 2023. októberi sajtótájékoztatójukon pozitív értelemben kiemelték, hogy a mesterséges intelligencia kitágítja az emberi lehetőségek határait. Ugyanakkor arról viszonylag kevés szó esik, és a demokrata politikusok sem szívesen beszélnek róla, hogy az AI és a robotok elterjedése elsősorban a nagy techcégek pénzügyi érdekeit szolgálja.