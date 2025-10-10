Díjazták Magyarország legjobb éttermeit – itt kapja meg a valódi Michelin-élményt!

Soha nem látott magyar sikerrel zárult a MICHELIN Guide 2025 október 9-i díjátadó gálája: a világ legismertebb étteremkalauza összesen 84 elismerést ítélt oda hazai éttermeknek és szállodáknak. Minden korábbi magyar Michelin-csillagos étterem megőrizte minősítését, bővült a Bib Gourmand és a Michelin-ajánlások listája, valamint új belépő is érkezett a zöld csillagos kategóriába. A szállodaipar is történelmi sikert ért el: 42 magyar hotel került be a Michelin ajánlásai közé - közölte a Visit Hungary.

Történelmi siker a Michelin Gálán, 84 elismerést kapott a szakma/Fotó: Visit Hungary.

Továbbra is világszínvonalon: Platán Gourmet és a Stand

A kétcsillagosok közül a tatai Platán Gourmet és a budapesti Stand megőrizte kiemelkedő pozícióját. Az egycsillagos éttermek – köztük a Salt, a Babel, a Rumour, az Essencia, az Őriszentpéteri Pajta és mások – szintén megtartották rangos elismerésüket. A Pajta ráadásul Zöld Csillagot is kapott, amellyel immár hat magyar étterem büszkélkedhet fenntarthatósági díjjal. A Bib Gourmand kategória, amely a kiváló ár-érték arányú konyhákat díjazza, minden korábbinál több magyar helyet sorolt be: 13 étterem érdemelte ki ezt a minősítést, köztük két új fővárosi szereplő, a 94’ konyha & bár és a Cabrio. A vidéki kínálatot olyan népszerű helyek képviselik, mint az Anyukám mondta (Encs), a Kistücsök (Balatonszemes) vagy a Macok (Eger). A Michelin-ajánlott éttermek (tányér szimbólum) listája is nyolc új taggal bővült, például a PADI (Rátka), a Fausto’s és a Tiszavirág Szeged.

A díjátadón Dr. Túri Anikó, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára hangsúlyozta: a turizmus a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje, amely ma már élményalapú, és a Michelin-elismerések hiteles nemzetközi visszajelzést adnak a hazai gasztronómia fejlődéséről. Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója hozzátette: a gasztronómia közösségteremtő és értékközvetítő erő, amelyben Magyarország különösen erős.

Mit jelentek a Michelin és Bib Gourmand értékelések?

Az 1936-ban meghatározott csillagos minősítéseken felül ma már számos más kategóriában is értékel a Michelin.

* azt jelenti, kiváló minőségű a konyha, ha arra járunk, érdemes megállni.

** -ot kap az az étterem, amely megér akár egy hosszabb kitérőt is,

***-ot a kivételes minőségű konyhák kapnak, amelyek meglátogatása önmagában is megér egy külön utazást.

Mindezek mellett Bib Gourmand elismerést kapnak azok a jó ár-érték arányú éttermek ‒ jellemzően kiváló bisztrók vagy családias vendéglők -, ahol mérsékeltebb áron lehet kiváló minőségű ételt kapni. Tányér (Plate, Assiette) elismeréssel a gondosan elkészített, jó ételeket kínáló éttermeket minősítik, míg Zöld Csillaggal a fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítéseket ismerik el.

Egyéni díjakat is kiosztottak:

Young Chef Award – Pallag Dávid (Rutin, Budaörs)

Service Award – Ráduly Róbert (UMO, Budapest)

Sommelier Award – Varga Norbert (Stand, Budapest)

Opening of the Year Award – PADI, Rátka

A nyertesek listája: