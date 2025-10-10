Díjazták Magyarország legjobb éttermeit – itt kapja meg a valódi Michelin-élményt!

Soha nem látott magyar sikerrel zárult a MICHELIN Guide 2025 október 9-i díjátadó gálája: a világ legismertebb étteremkalauza összesen 84 elismerést ítélt oda hazai éttermeknek és szállodáknak. Minden korábbi magyar Michelin-csillagos étterem megőrizte minősítését, bővült a Bib Gourmand és a Michelin-ajánlások listája, valamint új belépő is érkezett a zöld csillagos kategóriába. A szállodaipar is történelmi sikert ért el: 42 magyar hotel került be a Michelin ajánlásai közé - közölte a Visit Hungary.
Továbbra is világszínvonalon: Platán Gourmet és a Stand
A kétcsillagosok közül a tatai Platán Gourmet és a budapesti Stand megőrizte kiemelkedő pozícióját. Az egycsillagos éttermek – köztük a Salt, a Babel, a Rumour, az Essencia, az Őriszentpéteri Pajta és mások – szintén megtartották rangos elismerésüket. A Pajta ráadásul Zöld Csillagot is kapott, amellyel immár hat magyar étterem büszkélkedhet fenntarthatósági díjjal. A Bib Gourmand kategória, amely a kiváló ár-érték arányú konyhákat díjazza, minden korábbinál több magyar helyet sorolt be: 13 étterem érdemelte ki ezt a minősítést, köztük két új fővárosi szereplő, a 94’ konyha & bár és a Cabrio. A vidéki kínálatot olyan népszerű helyek képviselik, mint az Anyukám mondta (Encs), a Kistücsök (Balatonszemes) vagy a Macok (Eger). A Michelin-ajánlott éttermek (tányér szimbólum) listája is nyolc új taggal bővült, például a PADI (Rátka), a Fausto’s és a Tiszavirág Szeged.
A díjátadón Dr. Túri Anikó, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára hangsúlyozta: a turizmus a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje, amely ma már élményalapú, és a Michelin-elismerések hiteles nemzetközi visszajelzést adnak a hazai gasztronómia fejlődéséről. Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója hozzátette: a gasztronómia közösségteremtő és értékközvetítő erő, amelyben Magyarország különösen erős.
Mit jelentek a Michelin és Bib Gourmand értékelések?
Az 1936-ban meghatározott csillagos minősítéseken felül ma már számos más kategóriában is értékel a Michelin.
- * azt jelenti, kiváló minőségű a konyha, ha arra járunk, érdemes megállni.
- ** -ot kap az az étterem, amely megér akár egy hosszabb kitérőt is,
- ***-ot a kivételes minőségű konyhák kapnak, amelyek meglátogatása önmagában is megér egy külön utazást.
Mindezek mellett Bib Gourmand elismerést kapnak azok a jó ár-érték arányú éttermek ‒ jellemzően kiváló bisztrók vagy családias vendéglők -, ahol mérsékeltebb áron lehet kiváló minőségű ételt kapni. Tányér (Plate, Assiette) elismeréssel a gondosan elkészített, jó ételeket kínáló éttermeket minősítik, míg Zöld Csillaggal a fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítéseket ismerik el.
Egyéni díjakat is kiosztottak:
- Young Chef Award – Pallag Dávid (Rutin, Budaörs)
- Service Award – Ráduly Róbert (UMO, Budapest)
- Sommelier Award – Varga Norbert (Stand, Budapest)
- Opening of the Year Award – PADI, Rátka
A nyertesek listája:
Egy Michelin-csillagos étterem kategóriában:
Valamennyi korábbi csillagos étterem megtartotta az 1 Michelin-csillagot:
42 ‒ Esztergom
Salt ‒ Budapest
Costes ‒ Budapest
Borkonyha Winekitchen ‒ Budapest
Babel ‒ Budapest
Rumour by Jenő Rácz ‒ Budapest
Essencia ‒ Budapest
Pajta ‒ Őriszentpéter
Bib Gourmand kategóriában:
Új Bib Gourmand éttermek:
94’ konyha & bár ‒ Budapest
Cabrio ‒ Budapest
Megőrizték Bib Gourmand minősítésüket:
Iszkor ‒ Mályinka
Újváros Bisztró ‒ Szarvas
N28 Wine and Kitchen ‒ Budapest
Goli ‒ Budapest
Platán Bisztró ‒ Tata
Macok ‒ Eger
Morzsa ‒ Pécs
Casa Christa ‒ Balatonszőlős
Sparhelt ‒ Balatonfüred
Kistücsök ‒ Balatonszemes
Anyukám mondta – Encs
Ajánlott éttermek (tányér szimbólum) kategóriában:
Idén először ajánlást elért éttermek:
Bibo Budapest ‒ Budapest
Dereszla Bisztró ‒ Bodrogkeresztúr
Fausto’s ‒ Budapest
Lokal at the lake ‒ Fonyód
Majorelle ‒ Budapest
PADI ‒ Rátka
Petrányi Csopak ‒ Csopak
Tiszavirág ‒ Szeged
Zöld csillag kategóriában
Új Zöld csillagos étterem:
Pajta ‒ Őriszentpéter
Megőrizték Zöld csillagukat:
Graefl Major Kétútköz ‒ Poroszló
Onyx Műhely ‒ Budapest
Salt ‒ Budapest
Villa Kabala – Szigliget
Natura Hill ‒ Zebegény