Pusztul Lappföld a Mikulás miatt – a hó és a természet is ráfizet a turizmusra

Egy friss jelentés szerint 2018 és 2023 között több mint 2,7 millió négyzetméternyi természeti terület semmisült meg Lapföldön, a fejlesztések több mint fele közvetlenül a turizmushoz köthető. A kutatás szerint csak a legnépszerűbb régiókban mintegy 430 000 négyzetméter erdőt és tundrai élőhelyet alakítottak át sípályákká, üdülőfalvakká és üvegszállásokká. Mindez azért, hogy a rajongók a Mikulás szülőföldjén találkozzanak vele. – írja az egyik neves turisztikai portál.

A Mikulás turizmus vonzó ugyan, de tönkreteszi Lappföldet/Fotó: AFP

A fejlesztés logikus és érthető, ahhoz, hogy vonzó legyen egy célpont, minőségi szállások, vendéglátás és szórakozás kell. A turisztikai infrastruktúra gyors bővülése – új utak, kabinhotelek, vendégházak és szabadidő-létesítmények formájában – azonban a korábban összefüggő erdőket és rénszarvas-legelőket darabokra szaggatta. A változás különösen érzékenyen érinti a számi közösségeket, akik évszázadok óta rénszarvastenyésztéssel és pásztorkodással foglalkoznak. Az új fejlesztések sok helyen akadályozzák a hagyományos vándorlási útvonalakat, és egyre kisebb terület marad a legelők számára.



Megjelent a Mikulás turizmus összes kellemetlen következménye

A számi parlament képviselői szerint a növekvő turizmus gazdasági válságot is előidéz, mert felhajtja az ingatlanárakat, a helyi lakosság egy része pedig kiszorul saját településéről. A turisták jelenléte télen megháromszorozza a lakosságszámot, és ez hatalmas nyomást gyakorol a természeti környezetre és az infrastruktúrára – fogalmazott egy helyi vezető. A hatóságok elismerik, hogy a térség fejlődése nehezen tartható fenn a jelenlegi formában. A cél az, hogy a turizmus ne veszélyeztesse se a környezetet, sem a helyi kultúrát. A szakértők szerint Lappföld jövője azon múlik, sikerül-e egyensúlyt teremteni a gazdasági haszon és a természeti örökség védelme között. Ha a jelenlegi trend folytatódik, a térség elveszítheti legfőbb vonzerejét – az érintetlen tájat és az autentikus, ősi kultúrát, amelyre a turizmus éppen épül.



A magyar irodák is árulnak utazást a Mikulás hazájába

A magyar utazási irodák 2025-ben is számos különleges Lappföldi utat kínálnak, főként a téli időszakra, amikor a Mikulás-falu, a sarki fény és a hófödte táj a legvonzóbb. A legtöbb program 4 nap/3 éjszaka időtartamú, magyar idegenvezetővel, csoportos formában szervezett. Az irodák ajánlatai Rovaniemi és környékének felfedezését, hómobilozást, kutyaszánozást és Mikulás-látogatást is tartalmaznak.