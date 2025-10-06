Hírlevél

Rendkívüli

Tizenkét óra alatt omlott össze a francia kormány – lemondott a miniszterelnök

lappföld

Pusztul Lappföld a Mikulás miatt – a hó és a természet is ráfizet a turizmusra

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
A Mikulás hazája már rég nem csak a mesék romantikus birodalma, hanem egy rohamosan növekvő üzlet. Kevés vonzóbb célpont van december elején, mint eltölteni egy hétvégét Lappföldön, a Mikulás társaságában. Finnország északi régiója az elmúlt években a világ egyik legnépszerűbb téli úti célja lett. A sarki fény, a hóval borított erdők és a Mikulás legendája több százezer látogatót vonz minden szezonban, magyarokat is. A turizmus azonban egyre nagyobb terhet ró a térségre.
lappföldMikulásturizmusturizmusfejlesztés

Egy friss jelentés szerint 2018 és 2023 között több mint 2,7 millió négyzetméternyi természeti terület semmisült meg Lapföldön, a fejlesztések több mint fele közvetlenül a turizmushoz köthető. A kutatás szerint csak a legnépszerűbb régiókban mintegy 430 000 négyzetméter erdőt és tundrai élőhelyet alakítottak át sípályákká, üdülőfalvakká és üvegszállásokká. Mindez azért, hogy a rajongók a Mikulás szülőföldjén találkozzanak vele. – írja az egyik neves turisztikai portál.

Mikulás, Lappföld Mikulásturizmus, Lappföld, Mikulás, turizmus, Santa Claus is pictured at his office in the Santa Park near Rovaniemi, Finnish Lapland, on November 16, 2024. With a month to go until Christmas, Santa Claus is busy preparing, but the warming climate and lack of snow in his Arctic hometown have him worried.By this time of year, the town of Rovaniemi in Finnish Lapland -- marketed by tourism officials since the 1980s as the "real" home of Santa Claus -- should be white and pretty. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)
A Mikulás turizmus vonzó ugyan, de tönkreteszi Lappföldet/Fotó: AFP

 

A fejlesztés logikus és érthető, ahhoz, hogy vonzó legyen egy célpont, minőségi szállások, vendéglátás és szórakozás kell. A turisztikai infrastruktúra gyors bővülése – új utak, kabinhotelek, vendégházak és szabadidő-létesítmények formájában – azonban a korábban összefüggő erdőket és rénszarvas-legelőket darabokra szaggatta. A változás különösen érzékenyen érinti a számi közösségeket, akik évszázadok óta rénszarvastenyésztéssel és pásztorkodással foglalkoznak. Az új fejlesztések sok helyen akadályozzák a hagyományos vándorlási útvonalakat, és egyre kisebb terület marad a legelők számára.


Megjelent a Mikulás turizmus összes kellemetlen következménye

A számi parlament képviselői szerint a növekvő turizmus gazdasági válságot is előidéz, mert felhajtja az ingatlanárakat, a helyi lakosság egy része pedig kiszorul saját településéről. A turisták jelenléte télen megháromszorozza a lakosságszámot, és ez hatalmas nyomást gyakorol a természeti környezetre és az infrastruktúrára – fogalmazott egy helyi vezető. A hatóságok elismerik, hogy a térség fejlődése nehezen tartható fenn a jelenlegi formában. A cél az, hogy a turizmus ne veszélyeztesse se a környezetet, sem a helyi kultúrát. A szakértők szerint Lappföld jövője azon múlik, sikerül-e egyensúlyt teremteni a gazdasági haszon és a természeti örökség védelme között. Ha a jelenlegi trend folytatódik, a térség elveszítheti legfőbb vonzerejét – az érintetlen tájat és az autentikus, ősi kultúrát, amelyre a turizmus éppen épül.
 

A magyar irodák is árulnak utazást a Mikulás hazájába

A magyar utazási irodák 2025-ben is számos különleges Lappföldi utat kínálnak, főként a téli időszakra, amikor a Mikulás-falu, a sarki fény és a hófödte táj a legvonzóbb. A legtöbb program 4 nap/3 éjszaka időtartamú, magyar idegenvezetővel, csoportos formában szervezett. Az irodák ajánlatai Rovaniemi és környékének felfedezését, hómobilozást, kutyaszánozást és Mikulás-látogatást is tartalmaznak.

  • Az árak kb. 600 000–1 200 000 Ft/fő között mozognak, attól függően, milyen szálláskategóriát és fakultatív programokat választ az utazó.
  • A legtöbb ajánlat tartalmazza a repülőjegyet, szállást, reggelit, programokat és transzfereket.
    Az utazások jellemzően decemberre és januárra esnek, amikor Lapföld a legvarázslatosabb arcát mutatja – és amikor a sarki fény látványa a legnagyobb eséllyel tűnik fel az égen.

 

