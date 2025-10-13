Tovább zajlanak az egyeztetések a minimálbér emeléséről. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) tavaly év végén kötött hároméves bérmegállapodás szerint a minimálbér idén január elsejével 298 ezer forintra emelkedett, és jövőre a megállapodásban rögzítettek szerint alapesetben 13 százalékkal 328600 forintra emelkedik. Azért alapesetben, mert ha a GDP és az infláció idei I-III. Negyedévi adatai az előzetes várakozásokhoz képest pozitív vagy negatív irányban legalább egy százalékkal eltérnek, változik a minimálbér-emelés mértéke is – hívta fel a keresetek alakulására a figyelmet Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke.

Negyedmillióan keresnek minimálbért Magyarországon, a garantált bérminimumot megközelítőleg hétszázezren kapják

Fotó: Unsplash

Minimálbér: ennyivel kellene növelni

Elmondta,

ha nem születne megállapodás, a vártnál alacsonyabb GDP, illetve magasabb inflációs mutató miatt 11,5 százalékkal kellene emelni a minimálbér összegét.

A munkáltatók jelen helyzetben a gazdasági mutatókkal, míg a munkavállalók a megállapodásban rögzítettek betartásához ragaszkodnak. Palkovics Imre rámutatott, további két tényező is árnyalja a képet. Egyik a garantált bérminimum, mert amíg a minimálbér évről évre történő emelését a hároméves megállapodás rögzíti, addig a garantált bérminimum értékére ilyen előírás nincs. Viszont – tette hozzá – minimálbért legfeljebb negyedmillió ember keres a hazai munkavállalók közül, míg a garantált bérminimumot hétszázezren kapják.

Ehhez jön még hozzá az a kormányzati szándék vagy terv is, ami a szociális hozzájárulási adót egy százalékponttal mérsékelné.

Emlékeztetett, garantált bérminimum megállapítására azért került sor, mert az akkori legkisebb kereset rendkívül alacsony volt, így próbálták a szakképesítéssel rendelkezők bérét „különválasztani”. A Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke szerint jelenleg mindez azért is nehézség, mert ha az eltérő bérsávokban az emelések nem arányosak, a fizetések „összecsúszhatnak”, illetve a legrosszabbul és a legjobban teljesíthető ágazatokban nem egyformán kivitelezhető ugyanakkora százalékarányú egységes béremelés végrehajtása. Erre az ágazati bértarifa rendszere jelentene, jelenthetne megoldást, ám annak kidolgozása bonyolult.