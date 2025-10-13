Tovább zajlanak az egyeztetések a minimálbér emeléséről. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) tavaly év végén kötött hároméves bérmegállapodás szerint a minimálbér idén január elsejével 298 ezer forintra emelkedett, és jövőre a megállapodásban rögzítettek szerint alapesetben 13 százalékkal 328600 forintra emelkedik. Azért alapesetben, mert ha a GDP és az infláció idei I-III. Negyedévi adatai az előzetes várakozásokhoz képest pozitív vagy negatív irányban legalább egy százalékkal eltérnek, változik a minimálbér-emelés mértéke is – hívta fel a keresetek alakulására a figyelmet Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke.
Minimálbér: ennyivel kellene növelni
Elmondta,
ha nem születne megállapodás, a vártnál alacsonyabb GDP, illetve magasabb inflációs mutató miatt 11,5 százalékkal kellene emelni a minimálbér összegét.
A munkáltatók jelen helyzetben a gazdasági mutatókkal, míg a munkavállalók a megállapodásban rögzítettek betartásához ragaszkodnak. Palkovics Imre rámutatott, további két tényező is árnyalja a képet. Egyik a garantált bérminimum, mert amíg a minimálbér évről évre történő emelését a hároméves megállapodás rögzíti, addig a garantált bérminimum értékére ilyen előírás nincs. Viszont – tette hozzá – minimálbért legfeljebb negyedmillió ember keres a hazai munkavállalók közül, míg a garantált bérminimumot hétszázezren kapják.
Ehhez jön még hozzá az a kormányzati szándék vagy terv is, ami a szociális hozzájárulási adót egy százalékponttal mérsékelné.
Emlékeztetett, garantált bérminimum megállapítására azért került sor, mert az akkori legkisebb kereset rendkívül alacsony volt, így próbálták a szakképesítéssel rendelkezők bérét „különválasztani”. A Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke szerint jelenleg mindez azért is nehézség, mert ha az eltérő bérsávokban az emelések nem arányosak, a fizetések „összecsúszhatnak”, illetve a legrosszabbul és a legjobban teljesíthető ágazatokban nem egyformán kivitelezhető ugyanakkora százalékarányú egységes béremelés végrehajtása. Erre az ágazati bértarifa rendszere jelentene, jelenthetne megoldást, ám annak kidolgozása bonyolult.
Palkovics Imre a keresetek kapcsán emlékeztetett arra is, hogy 2028-ra a minimálbér összegének el kell érni a mindenkori bruttó átlagbér legalább ötven százalékát, ez is a megállapodás részét képezi. Azonban a másik legkisebb kereset, a garantált bérminimum jelentős emelése növeli a bruttó átlagbér értékét, aminek a felét a minimálbér nehezebben tudja elérni. Többek között ez az ellentmondás az, amiért szerinte nem valószínű, hogy százalékban kifejezve két számjegyű összeggel növekedne a garantált bérminimum jövőre. Az ellentmondások mellett a jó irányt, az érezhető béremelkedést a gazdaság további fehéredése jelentené, ha azok a cégek maradnának meg, ahol nem térne el a bejelentett és a ténylegesen megkapott bér összege.
Végül érdemes felidézni a hároméves bérmegállapodás további pontjait is, miszerint 2027-ben további 14 százalékkal, 374 600 forintra emelkedik a minimálbér, a garantált bérminimumról évente döntenek, enne mértéke idén 348 800 forint.
Orbán Viktor miniszterelnök, aki Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével adott interjút az Economxnek, úgy fogalmazott, a minimálbér ugyan egy piaci bér, ám a kormány be tud avatkozni. Ám ahhoz, hogy ezt meg tudják határozni, a három oldalnak, a kormánynak, a munkaadóknak és a szakszervezeteknek is meg kell tudniuk állapodni.
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) összehívására a héten kerülhet sor.