Őrjítő képeken a világ legjobban kereső modelljei

A legjobban kereső modellek 2025-ben már nem csupán arcok a hirdetőtáblákon – márkatulajdonosok, divatikonok és tartalomkészítők egy személyben, akik aktívan alakítják a divat jövőjét, sőt sokszor a mainstream (fősodor) kultúrát is. Bár a kifutói munkák továbbra is fontos szerepet játszanak a bevételeik között, a legnagyobb pénzeket napjainkban sokkal inkább a szépségipari együttműködésekkel, vagy épp saját márkáikkal keresik.

Manapság a legjobban kereső modellek fantasztikus üzletasszonyok is. Fotó: Taylor Hill / FilmMagic

Képeken a legjobban kereső modellek

Az alábbi, óriási összegek rávilágítanak az iparág vezető modelljei által elért jelentős jövedelmekre, de az elképesztő bérkülönbségekre is. Hiszen például az Egyesült Államokban a modellek medián órabére 2023 májusában mindössze 22,80 dollár (7500 forint) volt.

10. Doutzen Kroes – 6 millió dollár