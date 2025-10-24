Hírlevél

Rendkívüli!

Sokkoló részletek derültek ki Trump és Putyin beszélgetéséről

MOL

Rendkívüli: átalakul Magyarország egyik legnagyobb vállalata

A MOL-csoport 2025. november 27-ére rendkívüli közgyűlést hív össze, melyen a vállalatcsoport új, holding típusú szerkezetéről hoznak döntést. Az átalakulás célja, hogy hosszú távon egy rugalmas, jövőálló és reziliens jogi struktúra jöjjön létre, amely csökkenti vagy megszünteti a működést korlátozó tényezőket, és támogatja a Shape Tomorrow 2030+ stratégia megvalósítását. Az átalakulással a jogi struktúra összhangba kerül a meglévő üzletági működéssel és irányítási modellekkel. A lépés illeszkedik a nemzetközi olaj- és energiaipari trendekhez. A MOL közzétette az átalakulási folyamat tervezett ütemtervét is.
MOLátalakulásholdingvállalattársaságüzletágrészvényes

Az új struktúra szerint a MOL Nyrt. holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja, míg az egyes fő üzletágak – Upstream, Downstream és Retail – önálló társaságokként működnek tovább, a MOL 100 százalékios tulajdonában. A holdingstruktúra bevezetése a MOL hosszú távú átalakulását is szolgálja, amelynek célja a fenntarthatóság, a digitalizáció és a működési kiválóság erősítése, így egy még hatékonyabb, átláthatóbb és versenyképesebb MOL jön létre – áll az erről kiadott tájékoztatásban.

A Mol Campus épülete Budapesten, a Kopaszi-gát mellett az avatás napján, 2022. december 8-án. A 143 méter magas, nettó 86 ezer négyzetméter alapterületű épületben 2500 ember fog dolgozni. Forrás: MTI/Balogh Zoltán
A Mol Campus épülete Budapesten, a Kopaszi-gát mellett
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

MOL: rendkívüli közgyűlés dönthet a tervről

Az igazgatóság tervei szerint a 2025. november 27-ére összehívott rendkívüli közgyűlése dönt a társaság szétválási tervéről. Az átalakulás nem érinti a részvényesek gazdasági vagy szavazati jogait, és nem jár értékátrendezéssel. A változás kizárólag a vállalatcsoport működési hatékonyságát, átláthatóságát és hosszú távú versenyképességét szolgálja.

A vállalat által a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) oldalán megjelentett tájékoztatás szerint a 2025. november 27-ére összehívott rendkívüli közgyűlés dönt a társaság szétválási tervéről és a szétválási szerződésről, valamint az Alapszabály módosításairól. 

A Coface CEE Top 500 2024 végén megjelent rangsorában a MOL forgalma alapján Közép-Kelet-Európa harmadik legnagyobb vállalata volt 2023-ban.

Fotó: MOL / BÉT tájékoztatás

A szerkezeti átalakulás ütemezése

A holdingstruktúára történő áttérés kizárólag a MOL Nyrt.-n belüli üzletágak Csoporton belüli jogi társasági formába szervezését érinti, így nem csökkenti a MOL részvények jelenlegi tulajdonosainak gazdasági és cash flow jogait

A változás után: 

  • a MOL részvényesek tulajdonosi részesedése a MOL Nyrt.-ben változatlan marad, míg a MOL Nyrt. az újonnan létrehozott három társaság 100 százalékos tulajdonosa lesz és az újonnan létrehozott társaságok egyetemleges felelősséggel fognak rendelkezni a MOL Nyrt. leválást megelőző kötelezettségei kapcsán; 
  • a részvényesek szavazati- és osztalékjogai változatlanok maradnak; és 
  • a részvényesi érték kiszervezésére, átruházására nem kerül sor. 

Az új struktúrára való áttérés befejezése pedig a cégbírósági bejelentéssel, bejegyzésekkel együtt várhatóan 5-6 hónap múlva történik meg a tájékoztatás szerint.

 

