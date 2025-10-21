Nagy baj lehet ebből: jelentős kiesést okozhat a Dunai Finomítóban keletkezett tűz

Miként arról beszámoltunk, hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A Mol által kedden nem sokkal 9 órát követően kiadott tájékoztatás alapján a tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgáljuk. A Mol nem sokkal ezt követően megszólalt arról, hogyan érintheti a baleset a Dunai Finomítóban készülő kőolajipari termékek rendelkezésre állását, most pedig megérkezett az első becslés is a kieső termelésről.

Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomítóban a Mol telephelyén

Fotó: Facebook/hirado.hu

Mol: A belföldi ellátás biztosított

Miként lapunk megírta, a Mol jelzése szerint a belföldi üzemanyag-ellátás biztosított, miközben a vállalat jelezte, hogy – idézzük –

a következő időszakban a belföldi ellátásra fogunk koncentrálni, és mérlegeljük a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is.

Az ugyanakkor egyelőre nem derült ki, milyen szempontok szerint és mikor hoznak a kérdésben döntést, és egyelőre az sem ismert, milyen mértékben lehet szükség arra, hogy felhasználjanak abból.

A hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek.

A Mol folyamatos tájékoztatást ígért a fejleményekről, ami egyúttal azt is jelenti, hogy most még nem lehet pontosan látni sem a károk mértékét, sem pedig azt, hogy milyen mértékű lehet a kiesés nagysága.

Erste: Jelentős lehet a kiesés

Az Erste Befektetési Zrt. kommentárja szerint a megsérült AV3-as üzem a finomító legnagyobb atmoszférikus és vákuum lepárló üzeme, évi 3 millió tonna kapacitással.

Kommentárjuk szerint

a tűz miatt valószínűleg hónapokra kiesik a finomító kapacitásának 40 százaléka.

A másik két egység évi 4,2 millió tonna kőolajat tud feldolgozni. (1 tonna nyersolaj körülbelül 6,3-7,3 hordónak felel meg, a pontos szám a kőolaj sűrűségétől függ és bizonyos feldolgozási körülményktől is függ.)

A Dunai Finomító napi 165 ezer hordónyi kőolaj feldolgozására képes, miközben a magyarországi felhasználás 2023-ban átlagosan 167 ezer hordó volt (az átlagértékekben lehetnek eltérések a gyűjtés módszertana alapján, de nagyságrendileg a termeléssel egyezik). Ugyanakkor a finomító termelése nem csak belföldi felhasználást elégít ki.