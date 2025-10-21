Megszólalt a Mol a hazai üzemanyag-ellátásról: itt a bejelentés

Miként arról beszámoltunk, hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A Mol által kedden nem sokkal 9 órát követően kiadott tájékoztatás alapján a tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgáljuk. A Mol most megszólalt arról, hogyan érintheti a baleset a Dunai Finomítóban készülő kőolajipari termékek rendelkezésre állását.

Tűz a Mol százhalombattai olajfinomítójában

Fotó: Facebook

Mol: Szóba került a stratégiai készlet felhasználása

Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint jár el a vállalat, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.

A Dunai Finomító termelését bizonyosan érinti a baleset, ezzel kapcsolatban a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelentetett tájékoztatás szerint

a következő időszakban a belföldi ellátásra fogunk koncentrálni, és mérlegeljük a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is.

Az ugyanakkor egyelőre nem derült ki, milyen szempontok szerint és mikor hoznak a kérdésben döntést, és egyelőre az sem ismert, milyen mértékben lehet szükség arra, hogy felhasználjanak abból.

A hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek.

A belföldi üzemanyag-ellátás biztosított, a helyzetről folyamatosan tájékoztatást adunk

– jelezte a vállalat.

Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója egy közelmúltban adott interjújában arról beszélt, hogy Magyarország körülbelül 30 napnyi stratégiai kőolajtartalékkal rendelkezik, plusz még 45 napnyi üzemanyag-tartalékkal.