Hihetetlen: több ezer négyzetméteren nyitott új magyar üzletet a népszerű lánc

A Mömax az első kiskereskedelmi egységét nyitotta meg Székesfehérváron, az új, mintegy 5000 m2-es eladóterületű áruházban nagyjából 12-13 ezer különféle termék kapható. A Mömax az XXXLutz és a Möbelix márkákkal együtt az MMXH Lakberendezési Kft.-hez tartozik, a most megnyílt áruházat hét évvel ezelőtt kezdték tervezni.

Székesfehérváron nyitott új áruházat a Mömax (képünk illusztráció)

Fotó: Freepik

Két szolgáltatással újít a Mömax

Az új áruház megnyitása kapcsán a vállalat nyitási akciókat kínál, illetve a honlapon elérhető online kuponkóddal további kedvezményeket a meghatározott termékcsoportokba tartozó árucikkekre. Ami emellettt figyelmet érdemel, az, hogy az áruház több szolgáltatást kínál vásárlóinak:

az új Mömax áruházban elektromos kisteherautó bérlési lehetőség is segíti a megvásárolt bútorok hazaszállítását; illetve

az áruházban működ Click & Collect átvételi pont decembertől a Möbelix és januártól az XXXLutz vásárlásaihoz is elérhető lesz a Mömax vásárlások mellett.

A Mömax márka a Baumax 2015-ös kivonulása után jelent meg, átvéve azok áruházait. Ez követően a cég saját fejlesztéseket is bejelentett hálózatának bővítésére.

A márka első áruháza 2013-ban nyitott Győrben, amely után elkezdődött az országos lefedettség kiépítése.

Jelentős a magyar lakberendezési piac forgalma

A magyar bútorpiacon az elmúlt években jelentős átrendeződések zajlottak. 2021-ben került egy kézbe a Mömax, az XXXLutz valamint a Möbelix, amivel a három márka együttesen komoly kihívójaként jelent meg a piacon jelentős szereplőnek számító IKEA, Jysk, valamint a specializált márkák, mint például a Diego mellett.

A győri Mömax áruházról készített felvétel

Fotó: Wikipedia Commons

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatsorai szerint a nem élelmiszer jellegű kiskereskedelmen belül a lakberendezés forgalma bővül. A 2025 augusztusára mért, folyó áron 1735 milliárd forintos kiskereskedelmi forgalmon belül a nem élelmiszer-kiskereskedelemben koncentrálódott a forgalom 34 százaléka, ezen belül a bútor-, műszakicikk-üzletekben 2,5 százalék volt a forgalomnövekedés.

Az MMXH Kft. tavalyi árbevétele meghaladta a 64 milliárd forintot, szeptemberi létszámadatok alapján a vállalatnál több mint 1200-an dolgoztak.