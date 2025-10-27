Megugrottak a bérek: a kétkezi munkások különösen jól jártak

A Trenkwalder közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó elemzése szerint éves szinten továbbra is nyolc százalék feletti a kékgalléros dolgozók (azaz, a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások) bérnövekedésének üteme, ami a jelenlegi inflációs környezetben három-négyszázalékos reálbér-növekedést jelent ebben a foglalkoztatási körben.

A harmadik negyedévben 2260 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére .

Fotó: Shutterstock

Ezekben a régiókban keresnek a legjobban a kétkezi munkások

A statisztikák azt mutatják, hogy immár nincsen olyan országrész, ahol a fizikai dolgozók átlagórabére jelentősen elmaradna a 2000 forintos szinttől.

Jelenleg három olyan régió van, ahol ez az érték 1950 és kétezer forint között mozog:

Észak-Magyarország,

Észak-Alföld,

Dél-Dunántúl.

A többi régióban jellemzően 2200–2300 forint között alakul ez az érték.

A Budapestet is magában foglaló Közép-Magyarország minden eddiginél jobban kiugrik a hazai mezőnyből: itt az órabérek átlagos nagysága immár közelíti a 3100 forintos szintet is.

Fontos adalék, hogy egyes csoportok nettó munkabére a kedvező adóváltozások miatt az átlag felett növekedett; júliustól emelkedett a családi adókedvezmény mértéke, a negyedik negyedévtől pedig a három-, majd jövőre fokozatosan a kétgyermekes anyák szja-mentessége a továbbiakban is felfelé korrigálja majd a fizetések nettó összegét.

A középvezetők körében tapasztalt béremelkedés elmarad a fizikai munkát végző szak- és betanított munkásokétól

A Moore Hungary ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó, közel 500 középvezetőnek a béradatait vizsgálta meg. A kutatásból kiderült, hogy a felsőbb bérkategóriákban a fizikai munkát végzőktől kissé elmaradó mértékben emelkedtek a bérek ebben az időszakban. A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál a béremelkedés mértéke 2025 harmadik negyedévében átlagosan 6,9 százalék volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Egyébiránt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból kiderül, hogy 2025 szeptemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 669 000 főt tett ki Magyarországon. A munkanélküliek száma 218 000, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5 százalék volt.