Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ennél félelmetesebb dolgot még sosem mutatott Putyin! Már most retteg a Nyugat

Sport

Elképesztő videó került elő: hatalmas verekedés tört ki a Mexikói Nagydíjon – videó

bér

Megugrottak a bérek: a kétkezi munkások különösen jól jártak

45 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A harmadik negyedévben 2260 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére egy friss kutatás szerint. Ez 8,1 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában tapasztalt 2091 forintos értéket. Meglepő adat viszont, hogy a kétkezi munkások fizetése még a kisfőnökénél is nagyobbat nőtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bérbéremelésmunkavállaló

A Trenkwalder közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó elemzése szerint éves szinten továbbra is nyolc százalék feletti a kékgalléros dolgozók (azaz, a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások) bérnövekedésének üteme, ami a jelenlegi inflációs környezetben három-négyszázalékos reálbér-növekedést jelent ebben a foglalkoztatási körben.

A harmadik negyedévben 2260 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére
A harmadik negyedévben 2260 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére .
Fotó: Shutterstock

Ezekben a régiókban keresnek a legjobban a kétkezi munkások

A statisztikák azt mutatják, hogy immár nincsen olyan országrész, ahol a fizikai dolgozók átlagórabére jelentősen elmaradna a 2000 forintos szinttől. 

Jelenleg három olyan régió van, ahol ez az érték 1950 és kétezer forint között mozog: 

  • Észak-Magyarország, 
  • Észak-Alföld, 
  • Dél-Dunántúl. 

A többi régióban jellemzően 2200–2300 forint között alakul ez az érték. 

A Budapestet is magában foglaló Közép-Magyarország minden eddiginél jobban kiugrik a hazai mezőnyből: itt az órabérek átlagos nagysága immár közelíti a 3100 forintos szintet is.

Fontos adalék, hogy egyes csoportok nettó munkabére a kedvező adóváltozások miatt az átlag felett növekedett; júliustól emelkedett a családi adókedvezmény mértéke, a negyedik negyedévtől pedig a három-, majd jövőre fokozatosan a kétgyermekes anyák szja-mentessége a továbbiakban is felfelé korrigálja majd a fizetések nettó összegét.

A középvezetők körében tapasztalt béremelkedés elmarad a fizikai munkát végző szak- és betanított munkásokétól

A Moore Hungary ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó, közel 500 középvezetőnek a béradatait vizsgálta meg. A kutatásból kiderült, hogy a felsőbb bérkategóriákban a fizikai munkát végzőktől kissé elmaradó mértékben emelkedtek a bérek ebben az időszakban. A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál a béremelkedés mértéke 2025 harmadik negyedévében átlagosan 6,9 százalék volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Egyébiránt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból kiderül, hogy 2025 szeptemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 669 000 főt tett ki Magyarországon. A munkanélküliek száma 218 000, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5 százalék volt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!