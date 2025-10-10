Újabb fontos tudnivalók érkeztek a háromgyerekes anyáknak

Október 1-jén hatályba lépett a magyarországi családtámogatási intézkedések sorozatában az újabb, jelentős intézkedés: a három gyermeket nevelő édesanyáknak nem kell szja-t fizetniük. Az szja-mentesség további, igen jelentős pénzügyi segítséget jelent az érintett családoknak. A kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. A kedvezmény tehát akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a kedvezmény nem automatikusan jár, azt minden jogosultnak kérnie kell. A NAV továbbra is minden lehetőséget megragad, hogy a segítse a kedvezmény igénybevételét, ezúttal a leggyakoribb kérdéseket és válaszokat gyűjtötte össze.

Hasznos információkat ad a NAV a háromgyermekes anyák adókedvezményének érvényesítéséhez.

Fotó: Unsplash

Aki még októberben kitölti és eljuttatja a NAV-hoz vagy a munkáltatójához az adóhatóság adóelőleg-nyilatkozatát, az már novembertől hozzájut a mentesség miatti plusz pénzhez, míg az adóbevalláskor nyilatkozók ezt visszamenőleg, egy összegben kapják meg. A nyilatkozat legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) adható be.

A kedvezmény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő minden lényeges kérdésre megtalálják a választ az édesanyák a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján, ide kattintva. Az ügyfélszolgálatra érkezett kérdések alapján állította össze az adóhivatal a most közzétett harminc kérdés-választ, melyek minden szükséges információt megadnak az érdeklődőknek.

Online már több mint negyvenezren kérték a háromgyerekes anyák kedvezményét, és a NAV továbbra is minden lehetőséget megragad, hogy a segítse a kedvezmény igénybevételét - írták a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében.