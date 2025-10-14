Ez az a NAV adatbázis, melybe ön is szívesen bekerülne

Vannak olyan nyilvántartásai a NAV-nak, amelyekbe aligha kerülnénk be szívesen, és olyanok is, melyeken nem látnánk örömmel munkáltatónk nevét. S van olyan NAV-nyilvántartás, melybe érdemes lehet bekerülni, mert az több előnnyel járhat számunkra, többek között egyszerűsít számos ügyintézést.

A NAV köztartozásmentességet igazoló adatbázisába érdemes lehet bekereülni (illusztráció)

Fotó: Thinstock

NAV: ezt érdemes tudni a KOMA-ról

A hatóság arról adott tájékoztatást, hogy jelenleg mintegy 240 ezren szerepelnek a Nemzeti adó- és Vámhivatal (NAV) Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában (KOMA).

Az adatbázisban szerelők bármikor, külön kérelem nélkül, gyakorlatilag folyamatosan tudják igazolni, hogy nincs tartozásuk, illetve valamennyi bevallási és befizetési kötelezettségüknek eleget tettek

– hívja fel a figyelmet a hatóság.

Az adatbázisba akár online is kérheti felvételét, aki megfelel a köztartozásmentesség feltételeinek, ehhez a KOMA-kérelmet kell benyújtania az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA). Ha a NAV mindent rendben talál, a kérelem benyújtását követő hónap 10-én felveszi az adatbázisba, ahol mindaddig szerepelhet, amíg megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek – ezt a NAV mindig a hónap utolsó napjára vonatkozóan vizsgálja.

Egyszerűsödhet a hitelkérelem benyújtása

Az adatbázisban szereplés kiváltja a nullás igazolást a legtöbb esetben, elfogadható például az Otthon Start hitel igényléséhez is.

Ez nem csak kényelmes lehet a hiteligénylőknek, hanem egyben gyorsíthatja is a hiteligénylési folyamatot, ami a fix 3 százalékos hitel hatására felpörgő ingatlanpiacon sokak számára kritikus tényező lehet a kiválasztott ingatlan megszerzésénél.

A hitelkérelmek egyszerűbb, személyes ügyintézés nélküli benyújtását egy másik NAV-fejlesztés is segíti: a NAV Ügyfélportáljáról hitelesített online keresetkimutatás is kérhető. A kimutatás hitelesen tanúsítja a lekérdező magánszemély jövedelem- és járulékadatait 12 hónapra visszamenőleg, a munkáltató, illetve kifizető bevallásai alapján. A NAV-aláírással ellátott pdf-dokumentum néhány gombnyomással lekérhető, és tovább is küldhető a hitelintézeteknek.