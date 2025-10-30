Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Minden megváltozik! A Lukoil most tényleg meghúzza a váratlant

Veszély!

Új világjárvány fenyeget: ez az állat terjeszti a halálos kórt

Nexperia

Új autót venne? Ennek a hírnek biztosan nem fog örülni

30 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A világ autógyártói a termelés visszafogását tervezik, miután egy hollandiai székhelyű kínai félvezetőgyártó vállalat exportjának befagyasztása azzal fenyeget, hogy megzavarja az iparág ellátási láncait.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nexperiacsipkínaialkatrészhiányautógyártó

Az európai autógyártóknak napokon belül le kell állítaniuk a termelést, figyelmeztetett  közleményében az iparág fő lobbicsoportja, az Európai Gépjárműgyártók Szövetsége (EGI), mivel a Nexperia csipekből mutatkozó egyre nagyobb hiány veszélyezteti az autógyárak működését. A vállalatok a csökkenő tartalékokból kénytelenek gazdálkodni a működés fenntartása érdekében, egyesek már a leállásokra készülnek, idézi a szövetség szerdai közleményét a Bloomberg.

Nexperia, SOLIHULL, ENGLAND - MARCH 06: Robotic systems work on the chassis of a car during an automated stage of production at the Jaguar Land Rover factory on March 1, 2017 in Solihull, England. The company has pledged it's 'heart and soul' to production in the UK after producing the new "Velar" model for global sale, at their Solihull factory. (Photo by Leon Neal/Getty Images)
Hatalmas gondot okoz világszerte a Nexperia csipek hiánya
Fotó: Leon Neal/Getty Images

A Nexperia befagyasztotta az exportot

A hiány a Nexperia kínai üzemei ​​által gyártott alkatrészek exportjának befagyasztásából ered, aminek következtében leállt a járművezérlő egységekben használt egyszerű, de nélkülözhetetlen félvezetők szállítása. Az EGI tájékoztatása szerint a vitában érintett felek intenzíven dolgoznak azon, hogy megtalálják a megoldást. 

A Kecskeméten is gyárat üzemeltető német Mercedes-Benz Group azt közölte, hogy elegendő Nexperia csipje van rövid távra. A Volkswagen arról tájékoztatott, hogy elegendő alkatrész áll rendelkezésre a következő hétre ahhoz, hogy németországi üzemei ​​működjenek, bár nem zárta ki, hogy ezt követően zavarok következhetnek be a termelésben. De hozzátették: egyelőre erről nincs szó.

Az ellátási láncban bekövetkezett zavar ugyanakkor világszerte érezteti a hatását

Az Egyesült Államokban az autógyártók szövetsége (MEMA) azt közölte, hogy az amerikai járműgyárakra heteken belül jelentős negatív hatást fog gyakorolni, ha a Nexperia-vitát nem rendezik.

A hollandok átvették az irányítást a kínai üzemben

A Toyota, a világ legnagyobb autógyártója szerint a Nexperia exportjának leállítása eddig korlátozott hatással volt a termelésre, a Nissannak pedig elegendő készlete van november első hetéig. A Honda ezzel szemben a kanadai gyárában a felére csökkenti a termelést, és leállította az autógyártást egy mexikói üzemében. 

Magyarországon nemrégiben átadták a BMW-gyárat Debrecenben, és a jövő év első felében a BYD első európai gyára is elkezdheti a termelést Szegeden. A hazánkban jelen lévő öt nagy autógyár együttes kapacitása néhány éven belül elérheti, sőt meghaladhatja az egymilliót. Ezzel a negyedik-ötödik helyre kerülhetünk az Európai Unióban a legyártott mennyiséget tekintve.

Az ügy hátterében az áll, hogy Peking megakadályozta a Nexperia – a kínai Wingtech Technology Co. tulajdonában lévő holland csipgyártó – kínai üzemeiben készült termékek exportját, miután a holland kormány súlyos irányítási hiányosságok miatt, a rendkívüli helyzetre hivatkozva átvette az irányítást a vállalat felett, hogy biztosítsa a stratégiai fontosságú termelést. 

A lépésre a Kína és az Egyesült Államok közötti magas szintű tárgyalások árnyékában került sor, amelyek időközben eredménnyel zárultak, hiszen a kínai termékekre kivetett vámok mérséklése fejében Peking többek között beleegyezett abba, hogy nem állítja le az elektromos járművek gyártásához elengedhetetlen ritkaföldfémek exportját.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!