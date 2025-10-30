Új autót venne? Ennek a hírnek biztosan nem fog örülni

Az európai autógyártóknak napokon belül le kell állítaniuk a termelést, figyelmeztetett közleményében az iparág fő lobbicsoportja, az Európai Gépjárműgyártók Szövetsége (EGI), mivel a Nexperia csipekből mutatkozó egyre nagyobb hiány veszélyezteti az autógyárak működését. A vállalatok a csökkenő tartalékokból kénytelenek gazdálkodni a működés fenntartása érdekében, egyesek már a leállásokra készülnek, idézi a szövetség szerdai közleményét a Bloomberg.
A Nexperia befagyasztotta az exportot
A hiány a Nexperia kínai üzemei által gyártott alkatrészek exportjának befagyasztásából ered, aminek következtében leállt a járművezérlő egységekben használt egyszerű, de nélkülözhetetlen félvezetők szállítása. Az EGI tájékoztatása szerint a vitában érintett felek intenzíven dolgoznak azon, hogy megtalálják a megoldást.
A Kecskeméten is gyárat üzemeltető német Mercedes-Benz Group azt közölte, hogy elegendő Nexperia csipje van rövid távra. A Volkswagen arról tájékoztatott, hogy elegendő alkatrész áll rendelkezésre a következő hétre ahhoz, hogy németországi üzemei működjenek, bár nem zárta ki, hogy ezt követően zavarok következhetnek be a termelésben. De hozzátették: egyelőre erről nincs szó.
Az ellátási láncban bekövetkezett zavar ugyanakkor világszerte érezteti a hatását.
Az Egyesült Államokban az autógyártók szövetsége (MEMA) azt közölte, hogy az amerikai járműgyárakra heteken belül jelentős negatív hatást fog gyakorolni, ha a Nexperia-vitát nem rendezik.
A hollandok átvették az irányítást a kínai üzemben
A Toyota, a világ legnagyobb autógyártója szerint a Nexperia exportjának leállítása eddig korlátozott hatással volt a termelésre, a Nissannak pedig elegendő készlete van november első hetéig. A Honda ezzel szemben a kanadai gyárában a felére csökkenti a termelést, és leállította az autógyártást egy mexikói üzemében.
Az ügy hátterében az áll, hogy Peking megakadályozta a Nexperia – a kínai Wingtech Technology Co. tulajdonában lévő holland csipgyártó – kínai üzemeiben készült termékek exportját, miután a holland kormány súlyos irányítási hiányosságok miatt, a rendkívüli helyzetre hivatkozva átvette az irányítást a vállalat felett, hogy biztosítsa a stratégiai fontosságú termelést.
A lépésre a Kína és az Egyesült Államok közötti magas szintű tárgyalások árnyékában került sor, amelyek időközben eredménnyel zárultak, hiszen a kínai termékekre kivetett vámok mérséklése fejében Peking többek között beleegyezett abba, hogy nem állítja le az elektromos járművek gyártásához elengedhetetlen ritkaföldfémek exportját.
Magyarországon nemrégiben átadták a BMW-gyárat Debrecenben, és a jövő év első felében a BYD első európai gyára is elkezdheti a termelést Szegeden. A hazánkban jelen lévő öt nagy autógyár együttes kapacitása néhány éven belül elérheti, sőt meghaladhatja az egymilliót. Ezzel a negyedik-ötödik helyre kerülhetünk az Európai Unióban a legyártott mennyiséget tekintve.