Új autót venne? Ennek a hírnek biztosan nem fog örülni

Az európai autógyártóknak napokon belül le kell állítaniuk a termelést, figyelmeztetett közleményében az iparág fő lobbicsoportja, az Európai Gépjárműgyártók Szövetsége (EGI), mivel a Nexperia csipekből mutatkozó egyre nagyobb hiány veszélyezteti az autógyárak működését. A vállalatok a csökkenő tartalékokból kénytelenek gazdálkodni a működés fenntartása érdekében, egyesek már a leállásokra készülnek, idézi a szövetség szerdai közleményét a Bloomberg.

Hatalmas gondot okoz világszerte a Nexperia csipek hiánya

Fotó: Leon Neal/Getty Images

A Nexperia befagyasztotta az exportot

A hiány a Nexperia kínai üzemei ​​által gyártott alkatrészek exportjának befagyasztásából ered, aminek következtében leállt a járművezérlő egységekben használt egyszerű, de nélkülözhetetlen félvezetők szállítása. Az EGI tájékoztatása szerint a vitában érintett felek intenzíven dolgoznak azon, hogy megtalálják a megoldást.

A Kecskeméten is gyárat üzemeltető német Mercedes-Benz Group azt közölte, hogy elegendő Nexperia csipje van rövid távra. A Volkswagen arról tájékoztatott, hogy elegendő alkatrész áll rendelkezésre a következő hétre ahhoz, hogy németországi üzemei ​​működjenek, bár nem zárta ki, hogy ezt követően zavarok következhetnek be a termelésben. De hozzátették: egyelőre erről nincs szó.

Az ellátási láncban bekövetkezett zavar ugyanakkor világszerte érezteti a hatását.

Az Egyesült Államokban az autógyártók szövetsége (MEMA) azt közölte, hogy az amerikai járműgyárakra heteken belül jelentős negatív hatást fog gyakorolni, ha a Nexperia-vitát nem rendezik.

A hollandok átvették az irányítást a kínai üzemben

A Toyota, a világ legnagyobb autógyártója szerint a Nexperia exportjának leállítása eddig korlátozott hatással volt a termelésre, a Nissannak pedig elegendő készlete van november első hetéig. A Honda ezzel szemben a kanadai gyárában a felére csökkenti a termelést, és leállította az autógyártást egy mexikói üzemében.

Az ügy hátterében az áll, hogy Peking megakadályozta a Nexperia – a kínai Wingtech Technology Co. tulajdonában lévő holland csipgyártó – kínai üzemeiben készült termékek exportját, miután a holland kormány súlyos irányítási hiányosságok miatt, a rendkívüli helyzetre hivatkozva átvette az irányítást a vállalat felett, hogy biztosítsa a stratégiai fontosságú termelést.