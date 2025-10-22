Hírlevél

Rendkívüli

Busz csapódott a szolnoki gimnázium falába, tucatnyi a sérült: mentőhelikopter, káosz és könnyek – videó

NKFH

Véletlenül se használja, ha vásárolt ebből a termékből

Az emberi szervezetben a szaporítóképességet és a hormonrendszert károsító anyagot mutattak ki egy német forgalmazón keresztül hazánkba érkezett termékből. Az NKFH azonnal intézkedett. Mutatjuk a részleteket.
NKFHfogyasztóvédelemEurópai Unió

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során (az emberi szervezetre veszélyes) ftalát kioldódását mutatták ki tengeres tematikájú tányéralátétekből. A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), szerdán.

NKFH
Képünkön a ftalátot tartalmazó tányéralátét. / Forrás: NKFH

Az NKFH a szükséges intézkedéseket azonnal megtette

Mint írják, a hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (MMXH Lakberendezési Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.

Az NKFH azt kéri, 

amennyiben a termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!

Mik azok a ftalátok?

A ftalátok olyan vegyületek, amelyeket az ipar elsősorban lágyítószerként alkalmaz, mivel a műanyagok rugalmasságát és élettartamát növelik. Nem képeznek erős kémiai kötéseket, ezért a különböző termékekből hosszú ideig képesek felszabadulni. A ftalátok elsősorban a élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagokból, eszközökből, csomagolóanyagokból kerülhetnek át az élelmiszerekbe. Az emberi szervezetben a ftalátok a szaporítóképességet és a hormonrendszert károsíthatják.

 

