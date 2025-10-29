Visszatérhet a legendás márka? A világ legértékesebb cége beszáll a Nokiába

Az Nvidia 1 milliárd dollárt fizet a Nokia 2,9 százalékos részesedéséért – jelentette be a finn távközlési berendezéseket gyártó vállalat, miközben részvényei közel évtizedes csúcsra ugrottak. A Nokia közölte, hogy a vállalatok együttműködnek majd a mesterséges intelligencia által vezérelt hálózati megoldások terén, és megvizsgálják annak a lehetőségét, hogyan illeszthetik be adatközponti kommunikációs termékeiket az Nvidia mesterséges intelligenciával kapcsolatos infrastrukturális terveibe.

A Nokia együttműködik a jövőben az Nvidiával

Fotó: AFP/Seppo Samuli

A McKinsey tanácsadó cég becslése szerint az adatközpontok infrastruktúrájába fektetett tőke 2030-ra várhatóan meghaladja az 1,7 ezermilliárd dollárt, nagyrészt a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. Az Nvidia szinte monopolhelyzetben van az adatközpontok chipjeinek szállításában, és olyan vállalatokkal működik együtt, mint az OpenAI és a Microsoft.

Rég nem látott magasságokban a Nokia részvényei

A Reuters idézi Jensen Huangot, az Nvidia vezérigazgatóját, aki kifejtette, hogy a mostani megállapodás segítene az Egyesült Államokat a 6G következő forradalmának központjává tenni. Az új berendezések 2027-től kezdenek majd hozzájárulni a bevételekhez.

Paolo Pescatore, a PP Foresight elemzője szerint a következő generációs hálózatok, mint például a 6G, jelentős szerepet fognak játszani a mesterséges intelligencia által generált élmények közvetítésében.

A Nokia részvényei tegnap több mint 20 százalékkal emelkedtek a tranzakció bejelentése után; a papírok 2016 januárja óta nem jártak ilyen magasságokban.

Ez a megállapodás az Nvidiát a Nokia második legnagyobb részvényesévé teszi. A két vállalat külön-külön a T-Mobile amerikai leányvállalatával is partnerségre lép, hogy a jövő évtől kezdődően mesterséges intelligenciával működő rádiótechnológiákat fejlesszen ki a 6G-hez – közölte a Nokia. A tranzakció keretében a finn cég több mint 166 millió új részvényt bocsát ki az Nvidia számára, amelyeket az amerikai vállalat részvényenként 6,01 dollárért jegyez le.