Mutatjuk, hol érdemes most nyaralót venni

Noha a nyaralópiac jellemzően szezonális, sokan gondolkodnak el a nyaralóvásárláson nyár után, főként az őszi iskolai szünetben, mivel több idő van válogatni, még a szezon előtt el lehet végezni a szükséges felújításokat, illetve alacsonyabb árakban is reménykednek a vevők. Ám ahogy a tavalyi évre, úgy az ideire sem igaz az utóbbi állítás, mivel nem csupán a lakóingatlanok, hanem a nyaralók is jelentősen drágultak egy év alatt.

A nyaraló tág fogalom, ha az időszakos használatú ingatlanokat nézzük, van belőlük választék és nem csak a Balatonnál érdemes szétnézni

Fotó: Shutterstock

A zártkerti ingatlan is nyaraló

A nyaraló egyébként tág fogalom, jogi értelemben jelölhet például zártkerti ingatlant, a gyakorlatban pedig nyaraló lehet egy üres telek lakókocsival vagy pedig egy üdülőövezeten álló, amúgy egész évben lakható kisméretű téglaház is.

Az olyan lakóingatlanok négyzetméterára, amelyeket nem állandó lakhatásra, hanem időszakos tartózkodásra, pihenésre használnak, a zenga.hu teljes aktív hirdetésállományát tekintve a szezon kezdetén (2025 áprilisáról júliusára) 6 százalékkal emelkedett, majd októberre további 3 százalékkal.

A nyaralókat, hétvégi házakat átlagosan 870 ezer forintos négyzetméteráron hirdetik országszerte, azt azonban hozzá kell tenni, hogy az üdülőingatlanok forgalmi értéke erősen függ az elhelyezkedéstől, a turisztikai környezettől és a közműellátottságtól is, azaz a kínálatban a régi présházaktól kezdve a közvetlen vízparti új építésű házakig minden megtalálható” - hívta fel a figyelmet Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A legnépszerűbb nyaralóhely továbbra is a Balaton, ami a budapesti ingatlanárakkal vetekszik. Veszprém és Somogy vármegyékben például 1,3 millió forint most a nyaralók és hétvégi házak átlagos négyzetméterára, Zalában viszont kevesebb mint 600 ezer forint, ami annak is köszönhető, hogy ott a kínálat jelentős része a Balatontól távolabbi településeken található.

Aki Budapest vonzáskörzetében szeretne magának hétvégi házat venni, négyzetméterenként 800 ezer forinttal számolhat a zenga.hu adatai szerint, míg a Velencei-tavat is magában foglaló Fejérben 700 ezer forint alatt megállnak a négyzetméterárak.