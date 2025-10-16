Ne rutinból kezdje majd a szombatot, nem lesz egységes a nyitvatartás rendje

A hatályos rendelet értelmében október 18-a szombat munkanapnak számít, amikor az általános munkarendben dolgozók október 24-e helyett dolgoznak - a következő hét péntek ugyanis pihenőnap az október 23-i nemzeti ünnep napja után. Az egyes intézmények, boltok stb. nyitvatartása kapcsán ugyanakkor meglehetősen vegyes kép bontakozik ki, így semmiképp nem érdemes rutinból indulni vásárolni indulna vagy hivatalba ügyintézésre. A teljesség igénye nélkül, néhány információt összegyűjtve mutatjuk, hogyan alakul a szombati nyitvatartási rend.

Október 18-án áthelyezett munkanap lesz, de ez nem jelent mindenütt egységes nyitvatartást (illusztráció)

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Üzletek és kereskedelmi egységek nyitvatartása

A nagyobb kiskereskedelmi, élelmiszert és hétköznapi fogyasztási cikkeket kínáló láncok szombaton általánosságban véve a megszokott hétköznapi nyitvatartás szerint működnek majd, azaz a Lidl, Aldi, Tesco, Spar, Penny és más nagy láncok boltjai a szokásos nyitvartartás rendjében fogadják a vásárlókat. Ehhez tegyük hozzá gyorsan, hogy a nagyobb üzletláncokon belül is előfordulhatnak eltérések az egyes üzletek szokott nyitvatartása között, így abból érdemes kiindulni ezen a napon, hogy a kedvenc botunk általában mettől meddig tart nyitva, és nem az üzletlánc más boltjának nyitvatartásából.

Általános munkanap szerinti nyitvatartásra készülnek más kiskereskedelmi láncok, például a drogériák is.

Amennyiben piacon, vásárcsarnokban vásárolnánk, úgy arra is érdemes készülni, hogy ezeknek az árusítóhelyeknek a többsége szombaton rövidített nyitvatartással működik.

Más kereskedelmi egység e hét szombati működési rendjéről az üzletben érdemes tájékozódni, ahogy a lakossági szolgáltatást nyújtó egységek (például kulcsmásolók, ruhatisztítók stb.) nyitvatartásáról is helyben érdemes érdeklődni.

A gyógyszertárak nyitvatartásáról, illetve az ügyeleti, vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról (az adott településre, vagy megyénként akár kilistázva) ezen a honlapon lehet hiteles forrásból tájékozódni.

Eltérő nyitvatartás lesz a magyar bankoknál

Ha pénzügyeket intézne személyesen bankjánál ezen a napon, érdemes szintén előre tájékozódni a fiókok nyitvatartásáról, mert az nem egységes az egyes pénzintézeteknél. Például a CIB Banknál október 18-án bankszünnapot tartanak, így fiókjaik zárva maradnak. Az Erste viszont azt a tájékoztatást tette közzé, hogy minden bankfiókjuk pénteki munkarend szerint nyit, és 12 órakor zár, a pénztárak pedig a bankfiókokkal egyszerre zárnak. Az MBH Bank fiókjai szintén pénteki rend szerint lesznek nyitva szombaton, rövidített nyitvatartási idővel, melyben a forintmegbízásokat 11:30-ig fogadják, a befektetésekkel kapcsolatos szolgáltatásaikról a tájékoztatójukból lehet informálódni. Az OTP Bank szintén pénteki munkarendet tart, fiókjaik közül egyik sem lesz nyitva 16 óra után.