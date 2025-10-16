Ne rutinból kezdje majd a szombatot, nem lesz egységes a nyitvatartás rendje

A hatályos rendelet értelmében október 18-a szombat munkanapnak számít, amikor az általános munkarendben dolgozók október 24-e helyett dolgoznak - a következő hét péntek ugyanis pihenőnap az október 23-i nemzeti ünnep napja után. Az egyes intézmények, boltok stb. nyitvatartása kapcsán ugyanakkor meglehetősen vegyes kép bontakozik ki, így semmiképp nem érdemes rutinból indulni vásárolni indulna vagy hivatalba ügyintézésre. A teljesség igénye nélkül, néhány információt összegyűjtve mutatjuk, hogyan alakul a szombati nyitvatartási rend.
Üzletek és kereskedelmi egységek nyitvatartása
A nagyobb kiskereskedelmi, élelmiszert és hétköznapi fogyasztási cikkeket kínáló láncok szombaton általánosságban véve a megszokott hétköznapi nyitvatartás szerint működnek majd, azaz a Lidl, Aldi, Tesco, Spar, Penny és más nagy láncok boltjai a szokásos nyitvartartás rendjében fogadják a vásárlókat. Ehhez tegyük hozzá gyorsan, hogy a nagyobb üzletláncokon belül is előfordulhatnak eltérések az egyes üzletek szokott nyitvatartása között, így abból érdemes kiindulni ezen a napon, hogy a kedvenc botunk általában mettől meddig tart nyitva, és nem az üzletlánc más boltjának nyitvatartásából.
Általános munkanap szerinti nyitvatartásra készülnek más kiskereskedelmi láncok, például a drogériák is.
Amennyiben piacon, vásárcsarnokban vásárolnánk, úgy arra is érdemes készülni, hogy ezeknek az árusítóhelyeknek a többsége szombaton rövidített nyitvatartással működik.
Más kereskedelmi egység e hét szombati működési rendjéről az üzletben érdemes tájékozódni, ahogy a lakossági szolgáltatást nyújtó egységek (például kulcsmásolók, ruhatisztítók stb.) nyitvatartásáról is helyben érdemes érdeklődni.
A gyógyszertárak nyitvatartásáról, illetve az ügyeleti, vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról (az adott településre, vagy megyénként akár kilistázva) ezen a honlapon lehet hiteles forrásból tájékozódni.
Eltérő nyitvatartás lesz a magyar bankoknál
Ha pénzügyeket intézne személyesen bankjánál ezen a napon, érdemes szintén előre tájékozódni a fiókok nyitvatartásáról, mert az nem egységes az egyes pénzintézeteknél. Például a CIB Banknál október 18-án bankszünnapot tartanak, így fiókjaik zárva maradnak. Az Erste viszont azt a tájékoztatást tette közzé, hogy minden bankfiókjuk pénteki munkarend szerint nyit, és 12 órakor zár, a pénztárak pedig a bankfiókokkal egyszerre zárnak. Az MBH Bank fiókjai szintén pénteki rend szerint lesznek nyitva szombaton, rövidített nyitvatartási idővel, melyben a forintmegbízásokat 11:30-ig fogadják, a befektetésekkel kapcsolatos szolgáltatásaikról a tájékoztatójukból lehet informálódni. Az OTP Bank szintén pénteki munkarendet tart, fiókjaik közül egyik sem lesz nyitva 16 óra után.
A település nagyságától függ a postai nyitvatartás
A Magyar Postánál is munkanapnak számít az október 18-a, szolgáltatóhelyeik nyitvatartása ugyanakkor a település létszámától függ:
- 50 ezer fő feletti településen (17 nagyváros), valamint Budapesten kerületenként legalább egy posta 08:00-16:00 óráig, a többi posta 08:00-12:00 óráig üzemel;
- 15 ezer fő feletti - 50 ezer fő alatti településen legalább egy posta 07:00–12:00 között tart nyitva, a település többi postája 08:00-12:00 óra között áll rendelkezésre;
- 15 ezer lakos alatti település esetén 08:00–12:00 óra között biztosítják a posták a szolgáltatást.
Tanítási nap és munkanap a szombat a MÁV-Volán autóbuszainál
A vállalatcsoport tájékoztatása szerint 2025. október 16. és november 4. között az autóbuszok az őszi ünnepnapok, az ehhez kapcsolódó munkanap-áthelyezés idején, valamint az őszi iskolaszünetben megváltozott rend szerint közlekednek. Október 18-a a buszok közlekedése szempontjából munkanapnak és tanítási napnak számít, a buszok e napoknak megfelelően közlekednek.
Iskolák és óvodák nyitvatartása
A szombatra áthelyezett munkanap egyben tanítási napnak is minősül, azaz az oktatási-nevelési intézmények fogadják a gyerekeket. A hagyományos oktatási rendtől ettől függően a napon belül lehetnek tartalmi eltérések, és lehetnek olyan intézmények is, amelyekből aznap a gyerekek korábbi időpontban hazamehetnek.
A hivatalok és hatóságok nyitvatartási rendjéről érdemes honlapjukról tájékozódni, mielőtt felkeresnénk kirendeltségeiket.