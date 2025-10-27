Hatalmas összeg érkezhet a nyugdíjasokhoz: így számolják a 14. havi nyugdíjat

A 13. és 14. havi nyugdíj is segít

A 13. havi és a tervezett 14. havi nyugdíj is nagyon jól jön az időseknek, nagyon várják és remélhetően a költségvetésben is meg lesz rá a fedezet – mondja Farkas András nyugdíjszakértő. A NyugdíjGuru portál szerkesztője szerint a gond az, hogy már a 13 havi nyugdíjnál sem fedezi a jelentős, jövőre 600 milliárdos tételt a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó, ezért a költségvetés egyéb forrásaiból, így az általános adóbevételekből kell összegyűjteni a rá való összeget.

Igaz a 14. havi nyugdíjról még nem tudni konkrétumokat, hiszen kidolgozás alatt van, de várhatóan további 600 milliárd forint kiadást jelenthet. Ez tehát összesen 1200 milliárd forintnyi kiadás lenne. Összehasonlításképpen, a teljes nyugdíjkassza jövőre 7700 milliárdot tesz ki, egyelőre a 14. havi nyugdíjak költsége nélkül.

Ehhez jelentős többletet jelentene a 14. havi nyugdíj bevezetése, amelyet egyes tervek szerint heti bontásban vezetnének be, felmenő rendszerben. Ha így történne, vagyis jövőre egyheti összeggel megemelkedne a nyugdíjasok havi ellátmánya, az nagyjából 2 százalékos emelést jelentene, már az első évben

– számol Farkas András, hozzátéve, természetesen egyelőre pontosat nem tudni a bevezetés hátteréről. Ami az összegszerűséget illeti személyenként, a nyugdíjszakértő szerint előfordulhat, hogy a 13. havihoz hasonlóan mindenki a saját nyugdíjának megfelelő összeget kapná, amely annak ellenére, hogy örömteli pluszpénz az időseknek, az elosztás méltánytalan, hiszen lenne aki csupán 80 ezer forintot kapna, míg más 800 ezret, amely indokolatlan különbség.

Szerinte éppen ezért szerencsésebb lenne a lengyel módszert alkalmazni, akik a 14. havi nyugdíj bevezetésénél döntöttek úgy, hogy minden idősnek egy átlagnyugdíj összegének megfelelő összeget juttatnak. Vagyis jelen helyzetben mindenki 246 ezer forintot kapna, ha egy összegben kapnák meg végül mégis a juttatást.

Az alapkérdés persze itt is maradna, hogy honnan sikerül rá plusz forrást találni – véli. Erre szerinte többféle válasz lehetséges, ilyen például az is, hogy amennyiben beindul a gazdaság, nő a GDP, az elkölthető források, az fedezetet nyújthat ehhez. Emellett segítheti a kormányzatra ilyen téren nehezedő nyomást, hogy biztosan számíthat rá, hogy amilyen összeget kapnak, különösen a kisnyugdíjasok, az azonnal elmegy fogyasztásra, így ennek révén a nyugdíjra kiadott pénz harmada, akár fele azonnal visszaáramlik a költségvetésbe. Tulajdonképpen ez egy fogyasztás-élénkítő lépésnek is tekinthető – hangsúlyozza a szakértő.