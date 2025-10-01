Indulhat a vásárlás: újabb boltánc ad extra kedvezményt a nyugdíjas élelmiszer-utalványhoz

Korábban már több áruházlánc bejelentette, hogy hozzátesz a kormányzat által a nyugdíjasoknak hideg élelmiszer vásárlásra biztosított, 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványhoz. Most a Penny is bejelentette, hogy felturbózza a nyugdíjas élelmiszer-utalvány értékét, mégpedig mától, október 1-jétől.
A Penny által az Origónak megküldött tájékoztatás szerint az ajánlat igénybevételéhez az akciós újságban megjelölt termékeket kell keresni, és elegendő ehhez akár csak egy, bármilyen összegű nyugdíjas utalványt felhasználni a vásárlás során. Ez árucikkenként több száz, vagy akár 1000 forint összegű megtakarítást is jelenthet a vásárlónak.
Az árengedményeket a rendszer automatikusan levonja a vásárlás végösszegből, így a megtakarítás minden esetben azonnal történik
– jelezte az áruházlánc.
A diszkontlánc továbbá egyéb termékek árát is csökkentette októbertől, így most például még kedvezőbben szerezhetők be bizonyos népszerű állateledel vagy a tisztítószer árucikkek. Ezekre ugyan az élelmiszerutalvány nem váltható be, ugyanakkor ha egyszerre kerül a kosárba olyan termékekkel, amelyekre a nyugdíjas utalvány érvényes, akkor a vásárló ezekre is extra árengedményeket kap.
A magyar kormány kiemelten kezeli a nyugdíjasok támogatását, terheik könnyítését. Ennek része – miként megírtuk –, hogy a kormány döntött a járandóságok idén januárig történő visszamenőleges, 1,6 százalékos emeléséről.
Ez egy átlag nyugdíj esetén mintegy 47 200 forintot jelent, amelyet a jogosultak novemberben egy összegben kapnak meg.
Ennek kapcsán érdemes felidézni azt is, hogy idén januárban a kormány 3,2 százalékkal emelte a nyugdíjakat, amely mintegy 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára jelentett érdemi segítséget.
További segítséget jelent a nyugdíjasoknak, hogy a korábbi kormánydöntés nyomán megkezdődött és rendben zajlik a nyugdíjasoknak járó hidegélelmiszer-utalvány kézbesítése, melyhez a fentiek szerint egyre több bolt kínál kedvezményt.
Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója szeptember utolsó napjaiban jelezte, hogy addig bezárólag több mint 2 millió jogosult kapta meg az utalványát, október 15-ig pedig mindenkihez eljuttatják. A napokban megjelent lapinterjúban pedig arról beszélt, hogy a Tisza Párttól eltérően a kormány, és személyesen Orbán Viktor miniszterelnök, kiáll a nyugdíjasok mellett.
Ennek kapcsán a főtanácsadó kifejtette, hogy ennek szellemében
A mostani intézkedésekkel átlagosan 47 200 forint érkezik a novemberi nyugdíjakkal együtt, januárig visszamenőleg biztosítva az inflációkövetést, míg decemberben már az 1,6 százalékkal megemelt összeg jár majd.
Hozzátette:
2010-ben az átlagnyugdíj 97 ezer forint volt, ma ez az érték 245 700 forint.
Nyitrai Zsolt szerint a Tisza Párt hiteltelen a nyugdíjasok szemében. Mint fogalmazott: tiszteletlenül beszélnek az idősekről, és a halálukból remélnek politikai tőkét, ami elfogadhatatlan. Magyar Péter „Brüsszel által fogott ember", így itthon is az uniós programot hajtaná végre: „no 13. havi nyugdíj, no rezsivédelem” – fogalmazott Nyitrai Zsolt a lapnak, hozzátéve: nem véletlenül mondják, hogy „átver a Tisza!”.