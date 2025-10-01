Indulhat a vásárlás: újabb boltánc ad extra kedvezményt a nyugdíjas élelmiszer-utalványhoz

Korábban már több áruházlánc bejelentette, hogy hozzátesz a kormányzat által a nyugdíjasoknak hideg élelmiszer vásárlásra biztosított, 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványhoz. Most a Penny is bejelentette, hogy felturbózza a nyugdíjas élelmiszer-utalvány értékét, mégpedig mától, október 1-jétől.

Újabb bolt tesz hozzá kedvezményt a nyugdíjas élelmiszer-utalványok értékéhez (illusztráció)

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: azonnali megtakarítás minden vásárlásnál

A Penny által az Origónak megküldött tájékoztatás szerint az ajánlat igénybevételéhez az akciós újságban megjelölt termékeket kell keresni, és elegendő ehhez akár csak egy, bármilyen összegű nyugdíjas utalványt felhasználni a vásárlás során. Ez árucikkenként több száz, vagy akár 1000 forint összegű megtakarítást is jelenthet a vásárlónak.

Az árengedményeket a rendszer automatikusan levonja a vásárlás végösszegből, így a megtakarítás minden esetben azonnal történik

– jelezte az áruházlánc.

A diszkontlánc továbbá egyéb termékek árát is csökkentette októbertől, így most például még kedvezőbben szerezhetők be bizonyos népszerű állateledel vagy a tisztítószer árucikkek. Ezekre ugyan az élelmiszerutalvány nem váltható be, ugyanakkor ha egyszerre kerül a kosárba olyan termékekkel, amelyekre a nyugdíjas utalvány érvényes, akkor a vásárló ezekre is extra árengedményeket kap.

Több támogatás segíti a nyugdíjasokat, jön az emelt összegű nyugdíj

A magyar kormány kiemelten kezeli a nyugdíjasok támogatását, terheik könnyítését. Ennek része – miként megírtuk –, hogy a kormány döntött a járandóságok idén januárig történő visszamenőleges, 1,6 százalékos emeléséről.

Ez egy átlag nyugdíj esetén mintegy 47 200 forintot jelent, amelyet a jogosultak novemberben egy összegben kapnak meg.

Ennek kapcsán érdemes felidézni azt is, hogy idén januárban a kormány 3,2 százalékkal emelte a nyugdíjakat, amely mintegy 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára jelentett érdemi segítséget.

További segítséget jelent a nyugdíjasoknak, hogy a korábbi kormánydöntés nyomán megkezdődött és rendben zajlik a nyugdíjasoknak járó hidegélelmiszer-utalvány kézbesítése, melyhez a fentiek szerint egyre több bolt kínál kedvezményt.