élelmiszer utalvány

Fontos hír érkezett a nyugdíjasoknak az élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban

Sikeresen lezárult az élelmiszer-utalványok kézbesítése. A program keretében több mint 2,3 millió nyugdíjas kapott 30 ezer forint értékű támogatást, amelyből 15 milliárd forintot már le is vásároltak. Amennyiben valaki nem tudta átvenni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, az alábbiakban mutatjuk mely módon juthat hozzá.
élelmiszer utalványnyugdíjasMagyar Posta

Több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapta meg a nyugdíjas élelmiszer- utalványt, amelynek összértéke 70 milliárd forint. Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldég- és hentesüzletekben is.

Az utalványok célja, hogy a kormány enyhítse az idősek mindennapi terheit, és támogatást nyújtson az alapvető élelmiszerek beszerzésében. A Magyar Posta szeptember 1. és október 15. között sikeresen kézbesített több mint 2,3 millió nyugdíjasnak járó utalványt. Ahol a postás nem tudta átadni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért. Az át nem vett utalványokat 10 munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak. Így, aki lekéste a 10 napos átvételt, az ismételt kiküldéshez keresse a Magyarorszag.hu honlapon elérhető űrlapot: "Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben".

Aki sem utalványt, sem értesítőt nem kapott, annál feltételezhetően rossz értesítési cím van megadva– hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken. Ebben az esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie online, személyesen, vagy levélben. Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak. 

Ha valaki jogosult, de nem kapott értesítést, illetve további információra van szüksége, az a Magyar Államkincstár alábbi elérhetőségein tud érdeklődni:

  • Ismételt kiküldés esetén kormányzati ügyfélvonal: 1818; külföldről: +36 (1) 550-1858
  • Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 1811; külföldről: +36 (1) 327-3308
  • vagy a 1818@1818.hu e-mail címen lehet további információt kérni.

 

