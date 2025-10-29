Itt az összesített lista! Ezekben a boltokban érnek a legtöbbet a nyugdíjas élelmiszer-utalványok

A nyugdíjasok támogatását célzó programot még tavasszal jelentették be, a személyenként 30 000 forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalványokat tartalmazó küldemények pedig 2025 szeptember eleje és október 15-e között postai úton kerültek kézbesítésre. Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldség- és hentesüzletekben is. Több kiskereskedelmi lánc is extra kedvezményt kínál a nyugdíjas élelmiszer-utalványhoz, az alábbiakban ezeket szedtük össze.
Ezekben az üzletekben érnek a legtöbbet a nyugdíjas élelmiszer-utalványok
Aldi: 1000 forintos Aldi-kupont kapnak azok a vásárlók, akik 8000 forintos értékhatár felett költenek. Az 1000 forintos ALDI-kupon akkor is jár, ha csak a vásárlás egy részét egyenlítik ki nyugdíjas utalvánnyal, és – értékhatártól függetlenül – az ország 185 ALDI áruházában bármilyen termék, akár tisztítószer vásárlására is felhasználható. Továbbá a 30 000 forintos nyugdíjas élelmiszer-utalvány értéke akár 60 000 forintra is nőhet azok számára, akik minden címletet egyenként az Aldiban váltanak be és elérik az applikációs kuponok értékhatárát.
Auchan: Az Auchan ajánlatának lényege, hogy azok a vásárlók, akik az élelmiszer-utalványokból minden vásárlás alkalmával csak egy – bármilyen címletű – utalványt is használnak fel, tíz vásárlási alkalommal akár 30 000 forintot érő Bizalompontot is kaphatnak. A jóváírt Bizalompontok később akár egyben is levásárolhatók. Így a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalvány körültekintő felhasználásával akár 60 ezer forint értékben is lehet vásárolni a magyarországi Auchan áruházaiban. Egy kis odafigyeléssel tehát az állami támogatással megegyező összeget Bizalompont jóváírás formájában megkaphatják a vásárlók.
Lidl: Az üzletláncban azoknak, akik legalább 5 ezer forint értékben váltják be a nyugdíjasoknak szóló élelmiszer-utalványt, vásárlásonként 500 forintos kupont adnak ajándékba. Ezen túlmenően az áruházlánc további kedvezményeket is biztosít számukra. Amikor a nyugdíjasok a Lidl-kupont beváltják a következő vásárlás során és beolvassák Lidl Plus kártyájukat újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá az applikációban. A Lidl Plus-kupont a megszerzést követő 7 napon belül lehet felhasználni, akkor, ha a vásárlás értéke meghaladja az 5000 forintot.
Penny: Azonnali megtakarítást kínál a nyugdíjasoknak. Az ajánlat igénybevételéhez az akciós újságban megjelölt termékeket kell keresni, és elegendő ehhez akár csak egy, bármilyen összegű nyugdíjas utalványt felhasználni a vásárlás során. Ez árucikkenként akár több száz vagy 1000 forint összegű megtakarítást is jelenthet a vásárlónak. Az árengedményeket a rendszer automatikusan levonja a vásárlás végösszegből, így a megtakarítás minden esetben azonnal történik.
Spar: Az ajánlat lényege, hogy minden nyugdíjas, aki legalább 5 000 forint értékben vásárol nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal a SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner vagy SPAR market üzletekben, a vásárlás után egy 500 forint értékű kupont kap ajándékba. Ez a kupon a későbbi vásárlások alkalmával levásárolható, így közvetlen megtakarítást jelent.
Tesco: Az áruházláncban az utalványok 10% azonnali kedvezménnyel válthatók be, így a felhasznált nyugdíjas élelmiszer-utalvány értékénél 10%-kal nagyobb összegben vásárolható az utalvánnyal megvásárolható termékkör. Továbbá a nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal történő fizetés esetén, 2000 Ft-onként 1 db 100 Ft értékű kedvezményre jogosító kupont adnak, ami a következő vásárlások alkalmával váltható be a kuponon meghatározott időszakban és feltételek szerint.
Mutatjuk, hova forduljon, amennyiben nem kapott utalványt
Ha valaki jogosult a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványra, de nem kapott értesítést, illetve további információra van szüksége, az a Magyar Államkincstár alábbi elérhetőségein tud érdeklődni:
- Ismételt kiküldés esetén kormányzati ügyfélvonal: 1818; külföldről: +36 (1) 550-1858
- Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 1811; külföldről: +36 (1) 327-3308
- vagy a 1818@1818.hu e-mail címen lehet további információt kérni.
Valamint, az Origo is beszámolt róla korábban, hogy mi a teendő, ha nem érkezett meg az utalvány. Az erről szóló cikket, ide kattintva olvashatja el.