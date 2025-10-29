Itt az összesített lista! Ezekben a boltokban érnek a legtöbbet a nyugdíjas élelmiszer-utalványok

A nyugdíjasok támogatását célzó programot még tavasszal jelentették be, a személyenként 30 000 forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalványokat tartalmazó küldemények pedig 2025 szeptember eleje és október 15-e között postai úton kerültek kézbesítésre. Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldség- és hentesüzletekben is. Több kiskereskedelmi lánc is extra kedvezményt kínál a nyugdíjas élelmiszer-utalványhoz, az alábbiakban ezeket szedtük össze.

Mutatjuk, mely üzletekben érnek a legtöbbet a nyugdíjas élelmiszer-utalványok

Aldi: 1000 forintos Aldi-kupont kapnak azok a vásárlók, akik 8000 forintos értékhatár felett költenek. Az 1000 forintos ALDI-kupon akkor is jár, ha csak a vásárlás egy részét egyenlítik ki nyugdíjas utalvánnyal, és – értékhatártól függetlenül – az ország 185 ALDI áruházában bármilyen termék, akár tisztítószer vásárlására is felhasználható. Továbbá a 30 000 forintos nyugdíjas élelmiszer-utalvány értéke akár 60 000 forintra is nőhet azok számára, akik minden címletet egyenként az Aldiban váltanak be és elérik az applikációs kuponok értékhatárát.

Auchan: Az Auchan ajánlatának lényege, hogy azok a vásárlók, akik az élelmiszer-utalványokból minden vásárlás alkalmával csak egy – bármilyen címletű – utalványt is használnak fel, tíz vásárlási alkalommal akár 30 000 forintot érő Bizalompontot is kaphatnak. A jóváírt Bizalompontok később akár egyben is levásárolhatók. Így a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalvány körültekintő felhasználásával akár 60 ezer forint értékben is lehet vásárolni a magyarországi Auchan áruházaiban. Egy kis odafigyeléssel tehát az állami támogatással megegyező összeget Bizalompont jóváírás formájában megkaphatják a vásárlók.

Lidl: Az üzletláncban azoknak, akik legalább 5 ezer forint értékben váltják be a nyugdíjasoknak szóló élelmiszer-utalványt, vásárlásonként 500 forintos kupont adnak ajándékba. Ezen túlmenően az áruházlánc további kedvezményeket is biztosít számukra. Amikor a nyugdíjasok a Lidl-kupont beváltják a következő vásárlás során és beolvassák Lidl Plus kártyájukat újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá az applikációban. A Lidl Plus-kupont a megszerzést követő 7 napon belül lehet felhasználni, akkor, ha a vásárlás értéke meghaladja az 5000 forintot.