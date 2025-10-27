Fontos határidő közeleg az önkéntes nyugdíjpénztári tagoknak

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét. Ekkor ugyanis még adott a lehetőség arra, hogy újabb befizetésekkel növeljük, vagy akár maximalizáljuk az azok után járó személyi jövedelemadó-visszatérítés mértékét.

A nyugdíjpénztári adó-visszatérítés nem minden esetben jár automatikusan. (illusztráció)

Az önkéntes nyugdíjpénztár (ÖNYP) nagy múltra tekint vissza, ugyanis az egyik legrégebbi nyugdíjcélú megtakarítási formáról van szó. Összefoglalva azt mondhatjuk az önkéntes nyugdíjpénztárról, hogy egy többnyire alacsony költségekkel járó, biztonságos megtakarítási típus. Emellett azonban talán az adóvisszatérítés az, ami igazán vonzó lehetőséggé teszi az ÖNYP-t. Mivel egy államilag elismert és támogatott megtakarítási formáról van szó, jogosultak vagyunk évente visszaigényelni a személyi jövedelemadónkból (SZJA) az éves befizetéseink 20 százalékát, de maximum 150 ezer forintot. Ennek alapján tehát az adó-visszatérítés teljes kihasználásához évi 750 ezer forint befizetés szükséges.

A nyugdíjpénztári adó-visszatérítés azonban nem jár minden esetben automatikusan. Ha valaki csak egy nyugdíjpénztárnak tagja, és a megelőző évben már nyilatkozott az adó-visszatérítésről, az adott évi befizetés is automatikusan bekerül az adóbevallás tervezetébe, és a következő évben minden további teendő nélkül érkezik a jóváírás. Ha viszont új pénztártagról van szó, vagy valaki több pénztárnak is tagja, a bevallásában rendelkeznie kell arról, hogy melyik pénztári számlára kéri a visszatérítés összegét.

Ha valakinek egészségpénztári és nyugdíjpénztári megtakarítás is van, akkor a 150 000 forintos felső határ a kettőre együtt érvényes. Így, ha valaki az egészségpénztári és a nyugdíjpénztári számlájára is befizetett egy adott évben, eldöntheti, hogy a kettő közül melyikre kéri az adó-visszatérítést. Az adóvisszatérítést viszont az egyes pénztárak között megosztani nem lehet. Többféle nyugdíj-megtakarítás esetén pedig szintén létezik egy közös felső határ: összesen legfeljebb 280 000 forint adóvisszatérítés kapható.