Végzetes következményekkel járhat, ha a Tisza belepiszkál a nyugdíjrendszerbe

Brüsszel és a Tisza Párt hiába akarják megszüntetni a 13. havi nyugdíjat, a magyar kormány nem enged a nyomásnak. Épp ellenkezőleg: elkezdi felépíteni a 14. havit! ‒ közölte Szalai Piroska az Origo Számháború című podcastjában. Az erről szóló Facebook-bejegyzésében a miniszterelnöki tanácsadó világossá tette: a magyar nyugdíjrendszer egészséges és fenntartható.
A nyugdíjrendszer stabil, nincs szükség elvonásokra
Szalai Piroska a beszélgetésben kifejtette: ma egymillióval többen dolgoznak, mint 15 éve, és a reálkeresetek folyamatosan nőnek. 2010 óta pedig minden évben legalább az inflációval megegyező mértékben emelkedtek a nyugdíjak, még a legnehezebb időszakokban is.
A Tisza Párt Brüsszel nyomására most azt szeretné, hogy
- emeljük a nyugdíjkorhatárt,
- korlátozzuk a Nők40 programot, és
- szüntessük meg a 13. havi nyugdíjat.
De mi nem hajtjuk végre a megszorító terveiket
‒ húzta alá. A magyar nyugdíjrendszer stabil, igazságos és működik, nincs szükség „reformnak” nevezett elvonásokra ‒ fűzte hozzá.
Szalai Piroska ennek kapcsán emlékeztetett, a Tisza Párt tervei kísérteties hasonlóságot mutatnak a brüsszeli elképzelésekkel. Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, aki újabban a Tisza Párt körül tűnt fel szakértőként, nemrégiben azt mondta, semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak, ő mindig 12 havi járulékot fizetett. Petsching Mária Zita baloldali közgazdász pedig a Nők40 programot támadta.
Vajon mire költené a Tisza a nyugdíjvagyont?
„A nyugdíjkasszába befolyó összegekkel nincs gond. Hogy ők a magyar nyugdíjasokra akarják költeni vagy esetleg Ukrajnára, vagy ki tudja hova, azt én nem tudom megmondani” – fogalmazott a főtanácsadó, aki nagyon úgy érzi, hogy ezen kijelentések mögött olyan indok van, amit most tényleg nem mondanak el.
Ha nem a magyar nyugdíjasokra, akkor vajon mire akarják fordítani a pénzt? Ukrajnára, Brüsszel kérésére? ‒ hangsúlyozta a miniszterelnöki tanácsadó. Egyúttal arra buzdított, hogy mindenki töltse ki a nemzeti konzultációt, hiszen minden nyugdíjas megérdemli, hogy biztonságban és megbecsülésben élhessen.
Orbán Viktor: Egész egyszerűen emelni kell a nyugdíjakat
„Mindenkit óvnék attól, hogy belepiszkáljon a nyugdíjrendszerbe. Ha akarunk bármit csinálni vele, akkor egész egyszerűen emelni kell a nyugdíjakat vagy a tizenharmadik havi nyugdíj után be kell vezetni a tizennegyediket. Ez napirenden van, a kormány foglalkozik vele, és azon dolgozik, hogy meglegyen a pénzügyi alapja” – reagált a kiszivárgott Tisza párti tervekre Orbán Viktor Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! péntek reggeli adásában. A kormányfő hagymázas ötleteknek nevezte a Tisza Párt háza táján megfogalmazott elképzeléseket, köztük, hogy nyugdíjadót vezessenek be, valamint hogy egyeseknek többet adjanak, másoknak pedig kevesebbet. Ezeket a leghatározottabban vissza kell utasítani, el kell felejteni – szögezte le.
Mint ismert, a Tisza holdudvarából egyre-másra olyan kinyilatkoztatások látnak napvilágot, amelyek arra engednek következtetni, hogy Magyar Péterék megnyirbálnák a nyugdíjakat. A Tisza-közeli szakértők legerősebb nyilatkozataiból készült egy válogatás, amelyet ezen cikkünkben olvashat el.