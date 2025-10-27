Végzetes következményekkel járhat, ha a Tisza belepiszkál a nyugdíjrendszerbe

Brüsszel és a Tisza Párt hiába akarják megszüntetni a 13. havi nyugdíjat, a magyar kormány nem enged a nyomásnak. Épp ellenkezőleg: elkezdi felépíteni a 14. havit! ‒ közölte Szalai Piroska az Origo Számháború című podcastjában. Az erről szóló Facebook-bejegyzésében a miniszterelnöki tanácsadó világossá tette: a magyar nyugdíjrendszer egészséges és fenntartható.

Szalai Piroska figyelmeztet, veszélyes, ha megvalósulnak a Tisza nyugdíjrendszert illető elképzelései. / Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztőség

A nyugdíjrendszer stabil, nincs szükség elvonásokra

Szalai Piroska a beszélgetésben kifejtette: ma egymillióval többen dolgoznak, mint 15 éve, és a reálkeresetek folyamatosan nőnek. 2010 óta pedig minden évben legalább az inflációval megegyező mértékben emelkedtek a nyugdíjak, még a legnehezebb időszakokban is.

A Tisza Párt Brüsszel nyomására most azt szeretné, hogy

emeljük a nyugdíjkorhatárt,

korlátozzuk a Nők40 programot, és

szüntessük meg a 13. havi nyugdíjat.

De mi nem hajtjuk végre a megszorító terveiket

‒ húzta alá. A magyar nyugdíjrendszer stabil, igazságos és működik, nincs szükség „reformnak” nevezett elvonásokra ‒ fűzte hozzá.

Szalai Piroska ennek kapcsán emlékeztetett, a Tisza Párt tervei kísérteties hasonlóságot mutatnak a brüsszeli elképzelésekkel. Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, aki újabban a Tisza Párt körül tűnt fel szakértőként, nemrégiben azt mondta, semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak, ő mindig 12 havi járulékot fizetett. Petsching Mária Zita baloldali közgazdász pedig a Nők40 programot támadta.

Vajon mire költené a Tisza a nyugdíjvagyont?

„A nyugdíjkasszába befolyó összegekkel nincs gond. Hogy ők a magyar nyugdíjasokra akarják költeni vagy esetleg Ukrajnára, vagy ki tudja hova, azt én nem tudom megmondani” – fogalmazott a főtanácsadó, aki nagyon úgy érzi, hogy ezen kijelentések mögött olyan indok van, amit most tényleg nem mondanak el.

Ha nem a magyar nyugdíjasokra, akkor vajon mire akarják fordítani a pénzt? Ukrajnára, Brüsszel kérésére? ‒ hangsúlyozta a miniszterelnöki tanácsadó. Egyúttal arra buzdított, hogy mindenki töltse ki a nemzeti konzultációt, hiszen minden nyugdíjas megérdemli, hogy biztonságban és megbecsülésben élhessen.