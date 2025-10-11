Rákattantak a magyarok a hibrid okosboltra, a vállalat újabbakat ígért

Miként az Origo arról tavasszal beszámolt, a Coop Szeged Zrt. olyan hibrid okosboltot nyitott, amely napközben hagyományos kiszolgálással, a normál nyitvatartási időn kívül pedig teljesen automata üzemmódban, bolti személyzet nélkül várja a vásárlókat. A szegedi üzletben négy és fél hónap alatt már 8500-an vásároltak az éjszakai, automata rendszerben, és az egész naposra kiterjesztett nyitvatartással járó jelentős forgalomtöbblet dacára nem nőtt meg a leltárhiány. A mesterséges intelligenciával támogatott rendszer három lopási kísérletet is leleplezett. A vállalatok új boltok nyitását tervezik.

Új okosboltokat nyitnának a szegedi siker után

Fotó: Coop Hungary

Arcok azonosítása nélkül figyeli a vásárlókat az okosbolt

Bessenyei István, a fejlesztéseket végző Laurel Kft. alapító-tulajdonosa kifejtette, hogy a 247 Shop megoldás egyik központi eleme a Veesion mesterséges intelligenciával támogatott kamerarendszer, amely az arcok azonosítása nélkül elemzi a vásárlói mozgásokat, és azonnal jelzi a távoli diszpécserszolgálatnak a gyanús viselkedést, gesztusokat – például, ha valaki a táskájába rejti az árut, vagy a boltban fogyasztja el a terméket.

Ezek az automatikus riasztások jelentősen megkönnyítik az egyszerre több kamerát figyelő távfelügyelet dolgát, de az utólagos bizonyítást is segíti, hogy gyorsan kiderül, mikor, hol és hogyan történt a lopás. Így a személyzet nélküli működés lényegében kisebb kockázatot jelent, mint a hagyományos

– tette hozzá.

Kelemen János, a Coop Szeged Zrt. vezérigazgatója kifejtette, az új típusú bolt az indulás óta stabilan, a várakozások felett teljesít, és a mesterséges intelligencia működése is minden szempontból bevált.

A Coop Szeged Zrt. Szent István téri üzletében május óta napközben hagyományos kiszolgálással, a normál nyitvatartási időn kívül pedig teljesen automata üzemmódban, személyzet nélkül várják a vásárlókat. A személyzet nélküli üzemmódban a bolt egy telefonos alkalmazással használható. A 150 négyzetméteres eladóterű üzletben 4 ezer árucikket biztosítanak a vevőknek.

Hagyományos üzleti modellek helyett jó lehet a hibrid

Miként cikkünkben bemutattuk, a hibrid működés megteremtheti a lehetőségét egy bolt működtetésére olyan helyszíneken is, ahol a hagyományos üzleti modellek nem elérhetők, vagy a jelenlegi gazdasági és munkaerőpiaci kihívások közt nehezen fenntarthatók.

A Magyarországon most debütáló koncepció évek óta sikerrel működik a skandináv országok mellett például Csehországban és Szlovákiában is.

A külföldi tapasztalatok alapján lényegében bármilyen boltméretben alkalmazható modellt a retail-IT megoldások vezető hazai szakértője, a Laurel fejlesztette és valósította meg hazai környezetben.