Exkluzív értesülések: világrengető lépésre készül a ChatGPT

Exkluzív értesülésekhez jutott a Reuters az OpenAI lehetséges tőzsdére lépéséről. A hírügynökség közvetlen szervezeti forrásai szerint a ChatGPT fejlesztőjénél már azt készítik elő, hogy 2026 második felében benyújtják a szükséges dokumentációt az amerikai tőzsdefelügyeletnek, amivel elindítják a társaság tőzsdei bevezetését. Ehhez már zajlanak az előkészítő tárgyalások, többek között egy minimálisan 60 milliárd dollárt jelentő tőkebevonásról, bár a források jelezték: az egyeztetések még nagyon korai szakaszban vannak, így a tényleges ütemezés függ a növekedéstől és a piaci körülmények alakulásától. A tőzsdére lépéssel akár 1 ezer milliárdra is ugorhat a vállalat piaci tőkeértéke.
OpenAI: lezárult az átalakítás, nincs fókusz a tőzsdére lépésen
Azt, hogy az OpenAI-nál még nem születtek végleges döntések, mutatja az is, hogy Sarah Friar pénzügyi igazgató nemrég zártabb körben, néhány munkatársának arról beszélt, hogy a sajátos tulajdonlási modellben működő vállalat 2027-ben mehet a tőzsdére. Más értesülések szerint viszont a lépés ennél korábban, még 2026 végén megtörténik.
Nem a tőzsdei bevezetés az, amire most fókuszálunk, így céldátumunk sincs arra
– ezt az OpenAI szóvivőjén keresztül közölte. A vállalat egyelőre a cég alapjainak megszilárdításában, illetve a növekedésben, a szolgáltatásaik és megoldásaik minél könnyebb elérhetőségében látja a legközelebbi feladatokat.
Ehhez kapcsolódó fontos változás, hogy a részben nonprofit orientáltsággal működő OpenAI a héten befejezte korábban megkezdett szervezeti átalakítását. A korábban meglehetősen bonyolult tulajdonosi struktúrát egyszerűsítették, melynek a tetején
- az OpenAI Alapítvány ernyőszervezetként fog működni,
- a profitorientált szervezeti egység összefoglaló neve pedig OpenAI Csoport.
Ebben az alapítvány 26 százalékos részesedéssel rendelkezik, miközben a nonprofit szervezet fő célja, hogy az OpenAI biztonságosan fejlessze a mesterséges intelligencia technológiát, ahelyett, hogy a profitot helyezné előtérbe, mint egy hagyományos vállalat.
Nagyon sok pénzre van szüksége az OpenAI-nak
A szervezeti átalakításnak a tőzsdére lépés szempontjából is lehet jelentősége, mivel az egyszerűsített struktúra révén a befektetők és a vállalati partnerek könnyebben realizálhatják befektetéseik hozamát, ez pedig a nyilvános bevezetést is egyszerűbbé teszi. Az OpenAI-nak pedig továbbra is pénzre van szüksége, ezt maga Sam Altman vezérigazgató emelte ki, hozzátéve, hogy
mostanáig 1,4 milliárd dollárt (kb. 470 milliárd forint) költöttek infrastruktúrára, főként adatközpontokra, csipekre, hogy elvégezhessék mesterségesintelligencia-rendszereik betanítását.
Ezt a jövőben még magasabb szintre emelnék.
Egy tőzsdei bevezetés hatékonyabb tőkebevonást tesz lehetővé, amikkel finanszírozhatóvá válnak azok a további, dollármilliárdokra rúgó fejlesztési tervek, melyeket a mesterséges intelligencia infrastruktúrájában valósítanának meg. Altman néhány napja erre félreérthetetlenül utalt a tőzsdére lépés lehetőségéről beszélve: „Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a legvalószínűbb út számunkra, tekintettel a tőkeigényeinkre” – mondta.
Eközben a források szerint a vállalat bevétele éves szintén 2025 végére eléri a 20 milliárd dollárt, miközben továbbra is jelenős pénzügyi terheik vannak.