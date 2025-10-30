Exkluzív értesülések: világrengető lépésre készül a ChatGPT

Exkluzív értesülésekhez jutott a Reuters az OpenAI lehetséges tőzsdére lépéséről. A hírügynökség közvetlen szervezeti forrásai szerint a ChatGPT fejlesztőjénél már azt készítik elő, hogy 2026 második felében benyújtják a szükséges dokumentációt az amerikai tőzsdefelügyeletnek, amivel elindítják a társaság tőzsdei bevezetését. Ehhez már zajlanak az előkészítő tárgyalások, többek között egy minimálisan 60 milliárd dollárt jelentő tőkebevonásról, bár a források jelezték: az egyeztetések még nagyon korai szakaszban vannak, így a tényleges ütemezés függ a növekedéstől és a piaci körülmények alakulásától. A tőzsdére lépéssel akár 1 ezer milliárdra is ugorhat a vállalat piaci tőkeértéke.

Tőzsdére készülhet a ChatGPT fejlesztője, az OpenAI (illusztráció)

Fotó: OSMANCAN GURDOGAN / ANADOLU

OpenAI: lezárult az átalakítás, nincs fókusz a tőzsdére lépésen

Azt, hogy az OpenAI-nál még nem születtek végleges döntések, mutatja az is, hogy Sarah Friar pénzügyi igazgató nemrég zártabb körben, néhány munkatársának arról beszélt, hogy a sajátos tulajdonlási modellben működő vállalat 2027-ben mehet a tőzsdére. Más értesülések szerint viszont a lépés ennél korábban, még 2026 végén megtörténik.

Nem a tőzsdei bevezetés az, amire most fókuszálunk, így céldátumunk sincs arra

– ezt az OpenAI szóvivőjén keresztül közölte. A vállalat egyelőre a cég alapjainak megszilárdításában, illetve a növekedésben, a szolgáltatásaik és megoldásaik minél könnyebb elérhetőségében látja a legközelebbi feladatokat.

Ehhez kapcsolódó fontos változás, hogy a részben nonprofit orientáltsággal működő OpenAI a héten befejezte korábban megkezdett szervezeti átalakítását. A korábban meglehetősen bonyolult tulajdonosi struktúrát egyszerűsítették, melynek a tetején

az OpenAI Alapítvány ernyőszervezetként fog működni,

a profitorientált szervezeti egység összefoglaló neve pedig OpenAI Csoport.

Ebben az alapítvány 26 százalékos részesedéssel rendelkezik, miközben a nonprofit szervezet fő célja, hogy az OpenAI biztonságosan fejlessze a mesterséges intelligencia technológiát, ahelyett, hogy a profitot helyezné előtérbe, mint egy hagyományos vállalat.