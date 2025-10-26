Bánhatják, akik rosszkor vásároltak: az óraátállítás még a tőzsdét is megmozgatja

Hírlevél

tanulmány

Magasabb felvásárlási ár nyári óraátállításkor, alacsonyabb hozam a téli időszámításra váltáskor: meglepő eredményeket hozó kutatások készültek az óraátállítások kevésbé szem előtt lévő gazdasági hatásairól. Az alábbi rövid összeállításában mutatunk néhány pénzügyi példát arra, hogy az energiafelhasználással kapcsolatos vonatkozásokon túl még milyen érdekes gazdasági hatásai lehetnek az óraátállítás gyakorlatának.
Az óraátállítás meglepően megosztó téma, amellett, hogy mind a nyári, mind a téli alkalmaikor visszatérően találkozni az emberi szervezetre gyakorolt élettani hatásairól, valamint a gazdasági vonatkozásairól. Úgy tűnik, a szervezet, illetve egészségügyi szempontból a téli (standard) idő előnyösebb, mert az felel meg leginkább az emberi biológiai órának. Gazdasági és életmódbeli szempontból viszont a tavaszi (nyári) időszámítás előnyösebb: több esti világosság, több szabadidős lehetőség és jobb hangulat. S – tehetnénk hozzá – magasabb felvásárlási ár vállalati egyesüléseknél. Ebben a cikkünkben a gazdasági vonatkozásokon belül most egy kevéssé ismert kérdésre fókuszálunk, olyanra, melynek létezéséről alighanem csak azért tudunk, mert valaki gondolt egyet, és kutatást végzett azzal kapcsolatban.

óraátállítás
Fotó: Alrandir / Shutterstock

Óraátállítás: a nyárival jobban járnak a felvásárolni kívánt cégek?

Aligha nyilvánvaló, hogy az óraátállítás szervezetünkre gyakorolt hatásai áttételesen kihatnak a vállalati felvásárlásokra is, pedig erre néhány évente bizonyíték is rendelkezésre áll. Ez különösen a nyári időszámításra igaz, illetve arra bizonyosan. Ez a Glasgowi Egyetemen pénzügyeket oktató Antonios Siganosnak köszönhető, aki néhány éve a Journal of Banking and Finance nevű folyóiratban megjelent tanulmányában igazolta, hogy a nyári időszámításra váltáskor pusztán ennek köszönhetően nagyobb mértékben nő meg a felvásárolni kívánt cégek árfolyama, mint egyébként (a szerző által írt összefoglaló a tanulmányról itt, az Erste Market összegzése itt érhető el). Azaz: pénzügyi szempontból az óraátállítás alapján a téli időszámításra állásnál a nyári előnyösebbnek tűnik a felvásárolni cégek számára.

Tegyük hozzá gyorsan: Siganos valójában nem vizsgálta a téli óraátállás hatásait a felvásárlásokra, nem állította szembe a két időszámítás-váltási pontot egymással. Ám mivel a nyári óraátállítást a biológiai ritmusunkra gyakorolt negatív hatásként tekintette, aminek köszönhetően

a felvásárlások kapcsán túlzó értékelések születnek, azaz tulajdonképpen anomáliák alakulnak ki, ezért a téli időszámításra váltás tekinthető a normál állapotnak. 

A cikk bevezetőjében tett megállapításnak a nyári időszámítással járó nagyobb gazdasági aktivitásról ez nem mond ellent, mivel – mindjárt látni fogjuk –, hogy épp a nagyobb aktivitással együtt járó optimizmus miatt (ez a tényező a biológiai zavaroknak köszönhető) alakulnak ki túlzó felvásárlási árak.

A tanulmány alapjául szolgáló kutatásban 5500 fúziós bejelentés hatását vizsgálták meg az 1997 és 2017 novembere közötti időszakban az Egyesült Államokban. Ezek közül 90 bejelentést éppen a nyári időszámítás változásának hétvégéjén, vagy az azt követő hétfőn jelentettek be.

A fúziós bejelentésekre szinte mindig pozitívan reagálnak a befektetők, ami abban nyilvánul meg, hogy már rövid idő alatt akár jelentős növekedést lehet látni az akvizícóval érintett vállalat papírjainak árfolyamában.

A felvásárlást ugyanis pozitív hírnek tekintik a befektetők, egyes esetekben a vállalat alapítóinak épp az jelenti a sikert és így céljuk elérését, ha a társaságot felvásárolják.

Az óraállítás hétvégéjén vagy az azt követő hétfőn bejelentett fúziók esetén – derül ki a tanulmányból – azonban 

  • nem csak az átlagosnak tekinthető 10 százalékos mértékű árfolyamnövekedést lehetett látni a felvásárolni kívánt cég árfolyamában, hanem 
  • ennél átlagosan 2,5 százalékkal magasabb növekedési értéket. 

Ezek a tanulmány szerint nem csak véletlen jelensége, hanem statisztikai értelemben igazolható állandóságot jelentettek.

A tanulmány konklúziója szerint az emelkedésre a magyarázat a befektetők alvási szokásainak megzavarásával hozható összefüggésbe: emiatt ugyanis rövid távon túlreagálják, túlzott optimizmussal szemlélik a rendelkezésükre álló információkat. Miként az Erste írja erről a vonatkozásról, számos bizonyíték van arra, hogy a befektetők viszonylag erősebb hangulatingadozásokat és nagyobb kockázatvállalási hajlandóságot tapasztalnak (ami aktivitás növekedésének tűnhet egyéni szinten, áttételesen pedig nagyobb léptékben felpörgésnek a piacokon), amikor a cirkadián ritmusuk megzavarodik. 

Ezért úgy tűnik, mintha a nyári időszámítás arra késztetné őket, hogy felvásárlást túlértékeljék, így a céltársaságok részvényárfolyamát magasabbra tegyék.

Így bár a magasabb részvényárfolyam önmagában kedvezőnek tűnik a felvásárolni cég esetében, a nyári időszámításra való váltással kialakuló magasabb ár valójában anomáliát jelez, ami a befektetői döntéseket hozók alvási ritmusának zavarával függ össze.

Az óraátállítás nyáron növeli a felvásárolni kívánt cégek értékét, a téli letöri a hozamokat - sugallják tanulmányok (illusztráció)
Az óraátállítás nyáron növeli a felvásárolni kívánt cégek értékét, a téli letöri a hozamokat - sugallják tanulmányok (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Alacsonyabb hozamokat hoz a téli időszámítás?

Úgy tűnhet, hogy a nyári és téli óraátállítások tőzsdére és a pénzpiacokra gyakorolt hatásainak a fentiekben összefoglalt, speciális területre vonatkozó kutatása annyira egyedi téma, hogy ilyen jellegű kutatást csak elvétve végeznek. A helyzet azonban ennek az ellenkezője: számos izgalmas, és egymásnak sokszor ellentmondó eredményeket hozó kutatás készült az óraátállítás pénzpiacokra gyakorolt hatásairól.

Az egyik visszatérő témája ezeknek az óraátállítás hozamokra gyakorolt hatása. Miként a norvég Pareo Asset Managment összefoglalójából kitűnik, egyes kutatások szerint 

a téli időszámításra váltáskor az figyelhető meg, hogy az óraátállítást követő napon a piaci hozamok jelentősen alacsonyabbak, mint a változással egyébként nem érintett napokon a hét azonos napján (ami a hétfő).

Elemzések alapján az, hogy egy órával többet alhatnak a pénzügyi szakemberek, azt eredményezi, hogy az átlagos napi hozamok visszaesése ezen a napon a szokott mértékek ötszörösét-hatszorosát éri el, és ezt egy 45 országra kiterjedő kutatásban sikerült igazolni. 

Ez alól egyébként épp Norvégia volt kivétel, ahol a téli időszámításra váltást követő napon magasabb hozamokat lehetett látni a piacokon.

 

