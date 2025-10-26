Bánhatják, akik rosszkor vásároltak: az óraátállítás még a tőzsdét is megmozgatja

Az óraátállítás meglepően megosztó téma, amellett, hogy mind a nyári, mind a téli alkalmaikor visszatérően találkozni az emberi szervezetre gyakorolt élettani hatásairól, valamint a gazdasági vonatkozásairól. Úgy tűnik, a szervezet, illetve egészségügyi szempontból a téli (standard) idő előnyösebb, mert az felel meg leginkább az emberi biológiai órának. Gazdasági és életmódbeli szempontból viszont a tavaszi (nyári) időszámítás előnyösebb: több esti világosság, több szabadidős lehetőség és jobb hangulat. S – tehetnénk hozzá – magasabb felvásárlási ár vállalati egyesüléseknél. Ebben a cikkünkben a gazdasági vonatkozásokon belül most egy kevéssé ismert kérdésre fókuszálunk, olyanra, melynek létezéséről alighanem csak azért tudunk, mert valaki gondolt egyet, és kutatást végzett azzal kapcsolatban.

Óraátállítás: a nyárival jobban járnak a felvásárolni kívánt cégek?

Aligha nyilvánvaló, hogy az óraátállítás szervezetünkre gyakorolt hatásai áttételesen kihatnak a vállalati felvásárlásokra is, pedig erre néhány évente bizonyíték is rendelkezésre áll. Ez különösen a nyári időszámításra igaz, illetve arra bizonyosan. Ez a Glasgowi Egyetemen pénzügyeket oktató Antonios Siganosnak köszönhető, aki néhány éve a Journal of Banking and Finance nevű folyóiratban megjelent tanulmányában igazolta, hogy a nyári időszámításra váltáskor pusztán ennek köszönhetően nagyobb mértékben nő meg a felvásárolni kívánt cégek árfolyama, mint egyébként (a szerző által írt összefoglaló a tanulmányról itt, az Erste Market összegzése itt érhető el). Azaz: pénzügyi szempontból az óraátállítás alapján a téli időszámításra állásnál a nyári előnyösebbnek tűnik a felvásárolni cégek számára.

Tegyük hozzá gyorsan: Siganos valójában nem vizsgálta a téli óraátállás hatásait a felvásárlásokra, nem állította szembe a két időszámítás-váltási pontot egymással. Ám mivel a nyári óraátállítást a biológiai ritmusunkra gyakorolt negatív hatásként tekintette, aminek köszönhetően

a felvásárlások kapcsán túlzó értékelések születnek, azaz tulajdonképpen anomáliák alakulnak ki, ezért a téli időszámításra váltás tekinthető a normál állapotnak.

A cikk bevezetőjében tett megállapításnak a nyári időszámítással járó nagyobb gazdasági aktivitásról ez nem mond ellent, mivel – mindjárt látni fogjuk –, hogy épp a nagyobb aktivitással együtt járó optimizmus miatt (ez a tényező a biológiai zavaroknak köszönhető) alakulnak ki túlzó felvásárlási árak.