Bánhatják, akik rosszkor vásároltak: az óraátállítás még a tőzsdét is megmozgatja

Az óraátállítás meglepően megosztó téma, amellett, hogy mind a nyári, mind a téli alkalmaikor visszatérően találkozni az emberi szervezetre gyakorolt élettani hatásairól, valamint a gazdasági vonatkozásairól. Úgy tűnik, a szervezet, illetve egészségügyi szempontból a téli (standard) idő előnyösebb, mert az felel meg leginkább az emberi biológiai órának. Gazdasági és életmódbeli szempontból viszont a tavaszi (nyári) időszámítás előnyösebb: több esti világosság, több szabadidős lehetőség és jobb hangulat. S – tehetnénk hozzá – magasabb felvásárlási ár vállalati egyesüléseknél. Ebben a cikkünkben a gazdasági vonatkozásokon belül most egy kevéssé ismert kérdésre fókuszálunk, olyanra, melynek létezéséről alighanem csak azért tudunk, mert valaki gondolt egyet, és kutatást végzett azzal kapcsolatban.
Óraátállítás: a nyárival jobban járnak a felvásárolni kívánt cégek?
Aligha nyilvánvaló, hogy az óraátállítás szervezetünkre gyakorolt hatásai áttételesen kihatnak a vállalati felvásárlásokra is, pedig erre néhány évente bizonyíték is rendelkezésre áll. Ez különösen a nyári időszámításra igaz, illetve arra bizonyosan. Ez a Glasgowi Egyetemen pénzügyeket oktató Antonios Siganosnak köszönhető, aki néhány éve a Journal of Banking and Finance nevű folyóiratban megjelent tanulmányában igazolta, hogy a nyári időszámításra váltáskor pusztán ennek köszönhetően nagyobb mértékben nő meg a felvásárolni kívánt cégek árfolyama, mint egyébként (a szerző által írt összefoglaló a tanulmányról itt, az Erste Market összegzése itt érhető el). Azaz: pénzügyi szempontból az óraátállítás alapján a téli időszámításra állásnál a nyári előnyösebbnek tűnik a felvásárolni cégek számára.
Tegyük hozzá gyorsan: Siganos valójában nem vizsgálta a téli óraátállás hatásait a felvásárlásokra, nem állította szembe a két időszámítás-váltási pontot egymással. Ám mivel a nyári óraátállítást a biológiai ritmusunkra gyakorolt negatív hatásként tekintette, aminek köszönhetően
a felvásárlások kapcsán túlzó értékelések születnek, azaz tulajdonképpen anomáliák alakulnak ki, ezért a téli időszámításra váltás tekinthető a normál állapotnak.
A cikk bevezetőjében tett megállapításnak a nyári időszámítással járó nagyobb gazdasági aktivitásról ez nem mond ellent, mivel – mindjárt látni fogjuk –, hogy épp a nagyobb aktivitással együtt járó optimizmus miatt (ez a tényező a biológiai zavaroknak köszönhető) alakulnak ki túlzó felvásárlási árak.
A tanulmány alapjául szolgáló kutatásban 5500 fúziós bejelentés hatását vizsgálták meg az 1997 és 2017 novembere közötti időszakban az Egyesült Államokban. Ezek közül 90 bejelentést éppen a nyári időszámítás változásának hétvégéjén, vagy az azt követő hétfőn jelentettek be.
A fúziós bejelentésekre szinte mindig pozitívan reagálnak a befektetők, ami abban nyilvánul meg, hogy már rövid idő alatt akár jelentős növekedést lehet látni az akvizícóval érintett vállalat papírjainak árfolyamában.
A felvásárlást ugyanis pozitív hírnek tekintik a befektetők, egyes esetekben a vállalat alapítóinak épp az jelenti a sikert és így céljuk elérését, ha a társaságot felvásárolják.
Az óraállítás hétvégéjén vagy az azt követő hétfőn bejelentett fúziók esetén – derül ki a tanulmányból – azonban
- nem csak az átlagosnak tekinthető 10 százalékos mértékű árfolyamnövekedést lehetett látni a felvásárolni kívánt cég árfolyamában, hanem
- ennél átlagosan 2,5 százalékkal magasabb növekedési értéket.
Ezek a tanulmány szerint nem csak véletlen jelensége, hanem statisztikai értelemben igazolható állandóságot jelentettek.
A tanulmány konklúziója szerint az emelkedésre a magyarázat a befektetők alvási szokásainak megzavarásával hozható összefüggésbe: emiatt ugyanis rövid távon túlreagálják, túlzott optimizmussal szemlélik a rendelkezésükre álló információkat. Miként az Erste írja erről a vonatkozásról, számos bizonyíték van arra, hogy a befektetők viszonylag erősebb hangulatingadozásokat és nagyobb kockázatvállalási hajlandóságot tapasztalnak (ami aktivitás növekedésének tűnhet egyéni szinten, áttételesen pedig nagyobb léptékben felpörgésnek a piacokon), amikor a cirkadián ritmusuk megzavarodik.
Ezért úgy tűnik, mintha a nyári időszámítás arra késztetné őket, hogy felvásárlást túlértékeljék, így a céltársaságok részvényárfolyamát magasabbra tegyék.
Így bár a magasabb részvényárfolyam önmagában kedvezőnek tűnik a felvásárolni cég esetében, a nyári időszámításra való váltással kialakuló magasabb ár valójában anomáliát jelez, ami a befektetői döntéseket hozók alvási ritmusának zavarával függ össze.
Alacsonyabb hozamokat hoz a téli időszámítás?
Úgy tűnhet, hogy a nyári és téli óraátállítások tőzsdére és a pénzpiacokra gyakorolt hatásainak a fentiekben összefoglalt, speciális területre vonatkozó kutatása annyira egyedi téma, hogy ilyen jellegű kutatást csak elvétve végeznek. A helyzet azonban ennek az ellenkezője: számos izgalmas, és egymásnak sokszor ellentmondó eredményeket hozó kutatás készült az óraátállítás pénzpiacokra gyakorolt hatásairól.
Az egyik visszatérő témája ezeknek az óraátállítás hozamokra gyakorolt hatása. Miként a norvég Pareo Asset Managment összefoglalójából kitűnik, egyes kutatások szerint
a téli időszámításra váltáskor az figyelhető meg, hogy az óraátállítást követő napon a piaci hozamok jelentősen alacsonyabbak, mint a változással egyébként nem érintett napokon a hét azonos napján (ami a hétfő).
Elemzések alapján az, hogy egy órával többet alhatnak a pénzügyi szakemberek, azt eredményezi, hogy az átlagos napi hozamok visszaesése ezen a napon a szokott mértékek ötszörösét-hatszorosát éri el, és ezt egy 45 országra kiterjedő kutatásban sikerült igazolni.
Ez alól egyébként épp Norvégia volt kivétel, ahol a téli időszámításra váltást követő napon magasabb hozamokat lehetett látni a piacokon.