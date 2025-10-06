Orbán Viktor elárulta, jöhet-e az euró

Az Orbán Viktorral készült interjú hétfőn reggel 8-tól érhető el a Money Talks és az Economx oldalain. A beszélgetésben nemcsak hazánk gazdasági helyzete, de a kormányzat rövid- és hosszú távú tervei is szóba kerültek.

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke exkluzív interjút adott (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor: Indul a fix, háromszázalékos vállalkozói hitel

A legaktuálisabb téma a szombaton bejelentett fix, háromszázalékos vállalkozói hitel volt, amivel kapcsolatban a kormányfő felidézte, hogy az idei és a jövő évi költségvetés is megteremti a pénzügyi fedezetét ezeknek az intézkedéseknek.

Orbán Viktor szerint „ha jóléti vagy szociális kiadásra megy el a pénz, akkor kell nagyon észnél lenni, viszont amikor a gazdaság számára jutnak támogatások, akkor kisebb a kockázat.”

A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy a gazdaság támogatása hosszú távon a költségvetés bevételeit is növeli. „Ha több a gazdaság teljesítménye, az több bevételt hoz a költségvetés számára is” – magyarázta.

Ezt követően pedig arról is beszélt, hogy a kormány és a munkaadói oldal között jelenleg is zajlanak a tárgyalások. A miniszterelnök szerint a két számjegyű minimálbér-megállapodáshoz a kormánynak is kell valamilyen adócsökkentést vállalni. Ez pedig ezúttal a munkáltatókat érintené.

Az interjúban a miniszterelnök arról is beszélt, hogy szerinte a repülőrajt megtörtént, csak nem januárban, hanem júliusban lett erre képes a magyar gazdaság. „Ha valamit elkalibráltam, az nem maga a helyet, nem az intézkedések, hanem az időpont”– magyarázta. Hozzátette, hogy a repülőrajtba számolta a nyártól bevezetett családtámogatásokat, szja-kedvezményeket, illetve a 3 százalékos lakás- és vállalkozási hitelprogramot is.

Szijjártó Péter külügyminiszter megütötte a főnyereményt az akkumulátoripar betelepítésével

A makrogazdasági adatok kapcsán arról beszélt, hogy miniszterelnökként tőle azt várják el, hogy mindenkinek legyen saját otthona, legyen rendes, lehetőleg emelkedő bére, és biztosítva legyen a nyugdíja, „a többi meg nem érdekli az emberek nagy részét”. Ha ezek az igények nincsenek kielégítve, abból gazdasági és társadalmi instabilitás, majd felfordulás lesz. Ezt veszi figyelembe a gazdasági irányváltás során, derült ki.