Orbán Viktor elárulta, jöhet-e az euró

Az Orbán Viktorral készült interjú hétfőn reggel 8-tól érhető el a Money Talks és az Economx oldalain. A beszélgetésben nemcsak hazánk gazdasági helyzete, de a kormányzat rövid- és hosszú távú tervei is szóba kerültek.
A legaktuálisabb téma a szombaton bejelentett fix, háromszázalékos vállalkozói hitel volt, amivel kapcsolatban a kormányfő felidézte, hogy az idei és a jövő évi költségvetés is megteremti a pénzügyi fedezetét ezeknek az intézkedéseknek.
Orbán Viktor szerint „ha jóléti vagy szociális kiadásra megy el a pénz, akkor kell nagyon észnél lenni, viszont amikor a gazdaság számára jutnak támogatások, akkor kisebb a kockázat.”
A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy a gazdaság támogatása hosszú távon a költségvetés bevételeit is növeli. „Ha több a gazdaság teljesítménye, az több bevételt hoz a költségvetés számára is” – magyarázta.
Ezt követően pedig arról is beszélt, hogy a kormány és a munkaadói oldal között jelenleg is zajlanak a tárgyalások. A miniszterelnök szerint a két számjegyű minimálbér-megállapodáshoz a kormánynak is kell valamilyen adócsökkentést vállalni. Ez pedig ezúttal a munkáltatókat érintené.
Az interjúban a miniszterelnök arról is beszélt, hogy szerinte a repülőrajt megtörtént, csak nem januárban, hanem júliusban lett erre képes a magyar gazdaság. „Ha valamit elkalibráltam, az nem maga a helyet, nem az intézkedések, hanem az időpont”– magyarázta. Hozzátette, hogy a repülőrajtba számolta a nyártól bevezetett családtámogatásokat, szja-kedvezményeket, illetve a 3 százalékos lakás- és vállalkozási hitelprogramot is.
A makrogazdasági adatok kapcsán arról beszélt, hogy miniszterelnökként tőle azt várják el, hogy mindenkinek legyen saját otthona, legyen rendes, lehetőleg emelkedő bére, és biztosítva legyen a nyugdíja, „a többi meg nem érdekli az emberek nagy részét”. Ha ezek az igények nincsenek kielégítve, abból gazdasági és társadalmi instabilitás, majd felfordulás lesz. Ezt veszi figyelembe a gazdasági irányváltás során, derült ki.
Orbán Viktor szerint a következő időszakban minden az elektromobilitásról szól majd az autóiparban, és Magyarország ebben az élvonalban lesz. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter megütötte a főnyereményt az akkumulátoripar betelepítésével; hazánk a következő 5-10 évben a világ élvonalába kerül ezen a területen. Sőt, elárulta, arab tőkecsoportokkal egyeztet a kormány energiatárolási beruházásokról, ipari akkumulátorokat telepítenének magyarországi üzemek mellé.
Emellett azt is kiemelte, hogy a magyar gazdaság szerkezete meglepően fejlett, és a gazdaságok komplexitása alapján Magyarország a világ legjobb tíz országa között van, vagy annak közelében.
A műsorban természetesen a Tisza Párt is szóba került. Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Az én számomra nincs olyan magyar ellenzéki párt, a baloldalon biztosan, amely ne Brüsszel programját képviselné.”
„Brüsszel adóemelést vár el, és a Tisza Párt ezt végre fogja hajtani” – tette hozzá.
Az egykulcsos szja kapcsán a miniszterelnök arról beszélt, hogy szerinte a legjobb jövedelmi adókulcs a nulla százalék lenne, de egyelőre azon dolgoznak, hogy a jövedelmeket minél alacsonyabb adóteher nyomja. Valamint nem látja annak a lehetőségét, hogy további termékek áfáját csökkentsék. „Ha lenne több pénz a költségvetésben, azt a családok terheinek csökkentésére fordítaná” – magyarázta.
A miniszterelnök kiemelte, hogy a kormánynak egyáltalán nem célja bevezetni az eurót Magyarországon. Mert szerinte Magyarországnak nem szabad a mostaninál szorosabban összekötni a sorsát az Európai Unióval.
Orbán Viktor vélekedése szerint az Európai Unió jelenleg a dezintegráció szakaszában van. Úgy látja, hogy ha az uniót nem alakítják át gyökeresen egy-két éven belül, a folyamat visszafordíthatatlanná válhat. „Nem látom sem a brüsszeli bürokratákban, sem a vezető nemzetállamok irányítóiban azt a képességet vagy szándékot, hogy ezt megcsinálják. Ha ez így marad, az Európai Unió egy múló fejezet lesz az életünkben.”