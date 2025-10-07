Ezt mindenkinek tudnia kell! Mérgező fűszereket találtak a magyar boltokban

Hírlevél

Minden második oregánó megbukott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) nagyszabású ellenőrzésén. A vizsgálat fókuszában két, Magyarországon igen népszerű fűszer, az oregánó és az őrölt bors állt. A tesztek nemcsak a hagyományos és online kereskedelemben elérhető termékekre terjedtek ki, hanem a keleti és csomagolásmentes boltok lédig árusított fűszereire is.
Az ellenőrzések során súlyos szabálytalanságokat tártak fel a fogyasztóvédők. Az oregánó minták több mint 46%-a problémásnak bizonyult, és 15 oregánó minta közül 4, átlagosan 70- 80%-ban tartalmazott idegen növényt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakemberei emellett a termékek nyomonkövethetőségét, higiéniai feltételeit és tárolási gyakorlatát is ellenőrizték.

Hamisított és veszélyes oregánó fűszerekre az ellenőrök. Fotó: Shutterstock/New Africa
Hamisított és veszélyes oregánó fűszerekre az ellenőrök. Fotó: Shutterstock/New Africa

Az oregánó a leginkább hamisított fűszernövény

Az Európai Bizottság 2019–2021 között 21 uniós tagállam, Svájc és Norvégia részvételével végzett összehangolt ellenőrzést, amely során 10 000 elemzésből kiderült: az oregánó a leginkább hamisított fűszernövény. A minták közel fele idegen növényi anyagot – jellemzően olajfa- vagy mirtuszlevelet – tartalmazott. Az EFSA és az EUROPOL jelentései is megerősítették, hogy az oregánó Európa egyik leggyakrabban hamisított fűszere. A valódi oregánó termesztése és betakarítása költségesebb, mint az olajfa- vagy mirtuszlevelek begyűjtése. Ezek olcsóbb helyettesítőként nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, és őrölve hasonló illat- és ízjegyeket mutatnak, így a fogyasztók számára érzékszervileg nehezen megkülönböztethetők. A laboratóriumi kimutatáshoz speciális, költséges vizsgálatokra (DNS-, kémiai és illóolaj-analízis) van szükség. 

A hazai vizsgálat keretén belül ellenőrzött négy üzlet közül kettőben hiányos volt a nyomonkövethetőség. Több helyen fedetlen edényekben tárolták a fűszereket, amelyekbe a vásárlók akár kézzel is belenyúlhattak. A közös lapátok használata szintén komoly higiéniai kockázatot jelentett. Egy üzletben lejárt szavatosságú és magyar nyelvű jelölés nélküli fűszerek kerültek forgalomba, amelyeknek a polcokról történő eltávolításáról a hatóság azonnal intézkedett. A feltárt jogsértések miatt összesen 653 625 Ft bírságot szabott ki az NKFH. 

Az oregánóminták több mint 46%-a problémásnak bizonyult. A vizsgálatok kimutatták: a 15 oregánóminta közül 4 idegen növényt tartalmazott, átlagosan 70–80%-os arányban, sőt volt, ahol az összetétel 85%-át olajfalevél adta. 

Három termékben az uniós határértéket meghaladó mennyiségben mutattak ki veszélyes anyagot (Pirrolizidin-alkaloid), amely rövid távon májkárosodást okozhat, hosszú távon pedig potenciálisan rákkeltő, különösen veszélyes lehet gyermekek számára. 

Az érintett vállalkozásokkal szemben hatósági eljárások indultak. 

A hazai őröltbors-minták jól „szerepeltek" a teszten

Az őrölt bors vizsgálati mintái megfeleltek minden előírásnak sem növényvédőszer-maradékot, sem mikrobiológiai szennyeződést nem találtak bennük - derült ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményéből.

Európa egyébiránt nagy vásárlója a fűszernövényeknek, évente mintegy 300.000 tonnát vesz főként Kelet-Ázsiából. És bár a szállítási lánc minden szakaszában előfordulhatnak csalárd manipulációk, ám minél több szereplős a lánc, annál nagyobb a csalás lehetősége. A legtöbbet hamisított fűszerek sorában az oregánót a bors, a kömény, a kurkuma és a sáfrány követi, ezekből az esetek 17, 14, és 11-11 százalékában próbálják átverni a fogyasztókat - derült ki az Európai Bizottság közös kutatóközpontja által végzett vizsgálatokból.

 

