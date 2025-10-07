Ezt mindenkinek tudnia kell! Mérgező fűszereket találtak a magyar boltokban

Az ellenőrzések során súlyos szabálytalanságokat tártak fel a fogyasztóvédők. Az oregánó minták több mint 46%-a problémásnak bizonyult, és 15 oregánó minta közül 4, átlagosan 70- 80%-ban tartalmazott idegen növényt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakemberei emellett a termékek nyomonkövethetőségét, higiéniai feltételeit és tárolási gyakorlatát is ellenőrizték.
Az Európai Bizottság 2019–2021 között 21 uniós tagállam, Svájc és Norvégia részvételével végzett összehangolt ellenőrzést, amely során 10 000 elemzésből kiderült: az oregánó a leginkább hamisított fűszernövény. A minták közel fele idegen növényi anyagot – jellemzően olajfa- vagy mirtuszlevelet – tartalmazott. Az EFSA és az EUROPOL jelentései is megerősítették, hogy az oregánó Európa egyik leggyakrabban hamisított fűszere. A valódi oregánó termesztése és betakarítása költségesebb, mint az olajfa- vagy mirtuszlevelek begyűjtése. Ezek olcsóbb helyettesítőként nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, és őrölve hasonló illat- és ízjegyeket mutatnak, így a fogyasztók számára érzékszervileg nehezen megkülönböztethetők. A laboratóriumi kimutatáshoz speciális, költséges vizsgálatokra (DNS-, kémiai és illóolaj-analízis) van szükség.
A hazai vizsgálat keretén belül ellenőrzött négy üzlet közül kettőben hiányos volt a nyomonkövethetőség. Több helyen fedetlen edényekben tárolták a fűszereket, amelyekbe a vásárlók akár kézzel is belenyúlhattak. A közös lapátok használata szintén komoly higiéniai kockázatot jelentett. Egy üzletben lejárt szavatosságú és magyar nyelvű jelölés nélküli fűszerek kerültek forgalomba, amelyeknek a polcokról történő eltávolításáról a hatóság azonnal intézkedett. A feltárt jogsértések miatt összesen 653 625 Ft bírságot szabott ki az NKFH.
Az oregánóminták több mint 46%-a problémásnak bizonyult. A vizsgálatok kimutatták: a 15 oregánóminta közül 4 idegen növényt tartalmazott, átlagosan 70–80%-os arányban, sőt volt, ahol az összetétel 85%-át olajfalevél adta.
Három termékben az uniós határértéket meghaladó mennyiségben mutattak ki veszélyes anyagot (Pirrolizidin-alkaloid), amely rövid távon májkárosodást okozhat, hosszú távon pedig potenciálisan rákkeltő, különösen veszélyes lehet gyermekek számára.
Az érintett vállalkozásokkal szemben hatósági eljárások indultak.
Az őrölt bors vizsgálati mintái megfeleltek minden előírásnak sem növényvédőszer-maradékot, sem mikrobiológiai szennyeződést nem találtak bennük - derült ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményéből.
Európa egyébiránt nagy vásárlója a fűszernövényeknek, évente mintegy 300.000 tonnát vesz főként Kelet-Ázsiából. És bár a szállítási lánc minden szakaszában előfordulhatnak csalárd manipulációk, ám minél több szereplős a lánc, annál nagyobb a csalás lehetősége. A legtöbbet hamisított fűszerek sorában az oregánót a bors, a kömény, a kurkuma és a sáfrány követi, ezekből az esetek 17, 14, és 11-11 százalékában próbálják átverni a fogyasztókat - derült ki az Európai Bizottság közös kutatóközpontja által végzett vizsgálatokból.