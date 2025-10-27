Őszi szüneti fürdőőrület: akciók, bulik és medencés mozi vár

A turisztikai szakemberek szerint az őszi szünet az utóbbi években a belföldi fürdőturizmus egyik legfontosabb időszakává lépett elő. A hosszabb utazások mellett több család keres ilyenkor rövidebb kikapcsolódást, amely érezhetően megdobja a forgalmat a vidéki fürdővárosokban. Az üzemeltetők a gyengébb szezont többféleképpen igyekeznek élénkíteni, a hazai termál- és élményfürdők különleges éjszakai programokkal, Halloween-partikkal, hosszabbított nyitvatartással és kedvezményes belépőkkel várják a vendégeket.

Sokfelé kínálnak programokat és kedvezményes belépőket a családoknak az őszi szünet idején/ Fotó: kehidatermal.hu

Ez várja a fürdőzőket az őszi szünetben

Az őszi szünet idején országszerte több helyszínen kínálnak különleges programokat és kedvezményeket a családoknak, pároknak és baráti társaságoknak, a Termal Online ezekből szedett össze ízelítőt néhányat.

Berekfürdőn például a teljes őszi szünetben kedvezményes diák- és családi jegyekkel várják a vendégeket. Érvényes diákigazolvánnyal a belépő csak 2500 forintba kerül.

Ezenfelül október 26-ig olcsóbbak a családi belépők: 2 felnőttnek, 1 gyereknek 9 500 forint helyett 8 ezer forint; 2 felnőttnek, 2 gyereknek 12 100 forint helyett 9 700 forint; 2 felnőttnek, 3 gyereknek 14 700 forint helyett 11 700 forint a belépő ára.

Bogácson október 25-én zenés éjszakai fürdőzés lesz 20 órától. A 20 órától 23.30-ig tartó fürdőzésre 3200 forintba kerül a belépőjegy.

Az esztergomi Aquaszigetben ugyanazon az estén DJ-s medencés party és szaunaprogramok színesítik az éjszakát. Az esti belépő elővételben 2 800 forintba, a rendezvény napján a helyszínen 3 300 forintba kerül. A fürdőzés 20 órától éjjel 1-ig tart.

Kaposvárott, a Virágfürdőben október 30-ig a diákigazolvánnyal rendelkező 14 éven felüliek 1800 forintért válthatnak kedvezményes belépőt a fedett élményfürdőbe.

Az őszi szünetben hétköznapi árakkal várják a vendégeket

A mezőkövesdi Zsóry Gyógyfürdőbe látogatóknak jó hír, hogy október 31-ig 1000 forintos úszójeggyel a teljes nyitvatartási időben használhatják az uszodát. Ezen felül mivel az őszi szünet nem minősül kiemelt időszaknak, így munkanapokon az alap belépővel látogatható az uszoda és az élményfürdő.

Orosházán, Gyopárosfürdőn október 26-ig csak 800 forintba kerül egy belépőjegy. A szaunabelépő ára szintén 800 forint.

Ráckevén számos programmal készül az őszi szünetre az Aqua Land Termálfürdő. A családi programok közé tartozik, hogy október 25-én és november 1-jén kézműves kuckót tartanak a Mediterrán Bisztró emeleti részén. Október 27-én és 28-án töklámpásért fedett fürdő belépőt adnak. Az őszi szünet minden napján 16 órától medencés mozizás lesz, a napi első film mindig gyerekbarát. Ezen felül rengeteg szaunaprogrammal és éjszakai fürdőzéssel is várják a vendégeket.

Több helyen kiemelték, hogy nemcsak a bulik, hanem a relaxáció is főszerepet kap: a szaunák, termálmedencék és wellness-szolgáltatások is hosszabbított nyitvatartással működnek az őszi szünet idején.