Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ennél félelmetesebb dolgot még sosem mutatott Putyin! Már most retteg a Nyugat

Sport

Elképesztő videó került elő: hatalmas verekedés tört ki a Mexikói Nagydíjon – videó

fürdőlátogatás

Őszi szüneti fürdőőrület: akciók, bulik és medencés mozi vár

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az őszi szünet idején a hazai fürdők is rákapcsolnak: tematikus éjszakai programokkal, Halloween-partikkal és kedvezményes belépőkkel igyekeznek növelni vendégforgalmukat. Több vidéki gyógy- és élményfürdőben akár 15–25 százalékkal olcsóbban is be lehet jutni az október végi időszakban. Ide érdemes benézni az őszi szünetben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fürdőlátogatásfürdőbelépőgyógyfürdőőszi szünet

A turisztikai szakemberek szerint az őszi szünet az utóbbi években a belföldi fürdőturizmus egyik legfontosabb időszakává lépett elő. A hosszabb utazások mellett több család keres ilyenkor rövidebb kikapcsolódást, amely érezhetően megdobja a forgalmat a vidéki fürdővárosokban. Az üzemeltetők a gyengébb szezont többféleképpen igyekeznek élénkíteni, a hazai termál- és élményfürdők különleges éjszakai programokkal, Halloween-partikkal, hosszabbított nyitvatartással és kedvezményes belépőkkel várják a vendégeket.

élményfürdő nyaralás őszi szünet
Sokfelé kínálnak programokat és kedvezményes belépőket a családoknak az őszi szünet idején/ Fotó: kehidatermal.hu

Ez várja a fürdőzőket az őszi szünetben

Az őszi szünet idején országszerte több helyszínen kínálnak különleges programokat és kedvezményeket a családoknak, pároknak és baráti társaságoknak, a Termal Online ezekből szedett össze ízelítőt néhányat.

  • Berekfürdőn például a teljes őszi szünetben kedvezményes diák- és  családi jegyekkel várják a vendégeket. Érvényes diákigazolvánnyal a belépő csak 2500 forintba kerül. 

Ezenfelül október 26-ig olcsóbbak a családi belépők: 2 felnőttnek, 1 gyereknek 9 500 forint helyett 8 ezer forint; 2 felnőttnek, 2 gyereknek 12 100 forint helyett 9 700 forint; 2 felnőttnek, 3 gyereknek 14 700 forint helyett 11 700 forint a belépő ára.

  • Bogácson október 25-én zenés éjszakai fürdőzés lesz 20 órától. A 20 órától 23.30-ig tartó fürdőzésre 3200 forintba kerül a belépőjegy.
  • Az esztergomi Aquaszigetben ugyanazon az estén DJ-s medencés party és szaunaprogramok színesítik az éjszakát. Az esti belépő elővételben 2 800 forintba, a rendezvény napján a helyszínen 3 300 forintba kerül. A fürdőzés 20 órától éjjel 1-ig tart.
  • Kaposvárott, a Virágfürdőben október 30-ig a diákigazolvánnyal rendelkező 14 éven felüliek 1800 forintért válthatnak kedvezményes belépőt a fedett élményfürdőbe. 

Az őszi szünetben hétköznapi árakkal várják a vendégeket

  • A mezőkövesdi Zsóry Gyógyfürdőbe látogatóknak jó hír, hogy október 31-ig 1000 forintos úszójeggyel a teljes nyitvatartási időben használhatják az uszodát. Ezen felül mivel az őszi szünet nem minősül kiemelt időszaknak, így munkanapokon az alap belépővel látogatható az uszoda és az élményfürdő.
  • Orosházán, Gyopárosfürdőn október 26-ig csak 800 forintba kerül egy belépőjegy. A szaunabelépő ára szintén 800 forint.
  • Ráckevén számos programmal készül az őszi szünetre az Aqua Land Termálfürdő. A családi programok közé tartozik, hogy október 25-én és november 1-jén kézműves kuckót tartanak a Mediterrán Bisztró emeleti részén. Október 27-én és 28-án töklámpásért fedett fürdő belépőt adnak. Az őszi szünet minden napján 16 órától medencés mozizás lesz, a napi első film mindig gyerekbarát. Ezen felül rengeteg szaunaprogrammal és éjszakai fürdőzéssel is várják a vendégeket.

Több helyen kiemelték, hogy nemcsak a bulik, hanem a relaxáció is főszerepet kap: a szaunák, termálmedencék és wellness-szolgáltatások is hosszabbított nyitvatartással működnek az őszi szünet idején.

Ha ismeri ezeket a trükköket, olcsóbban juthat be a magyar gyógyfürdőkbe

A fürdőzés nemcsak a kikapcsolódásról, hanem az egészség megőrzéséről is szól — viszont nem mindegy, mennyiért. Egy kis odafigyeléssel akár olcsóbban is élvezhetjük a magyar gyógyfürdők áldásait anélkül, hogy mélyen a pénztárcánkba kellene nyúlni.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!